Sacrow

In Sacrow nutzten Kriminelle am Sonnabend die Abwesenheit von PKW-Besitzern aus und brachen in vier auf einem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge ein, indem sie die Fensterscheiben einschlugen. Sie entwendeten vorrangig Rucksäcke und Kleidung.

Grundsätzlich sollte nichts in Fahrzeugen liegen gelassen werden – selbst das Verstauen von Taschen oder anderen Wertgegenständen im Kofferraum kann von potenziellen Tätern beobachtet und ausgenutzt werden.

Von MAZonline