Potsdam Sanssouci - Lieber bunt durch den Winter? Das Künstlerkollektiv „Dreimeterturm“ will die Einhausungen der Skulpturen im Park Sanssouci gestalten und inhaltlich aufwerten, die Potsdamer Schlösserstiftung hat eigene Pläne und tut sich schwer mit dem Wunsch nach Farbe.

Seit über 120 Jahren werden die Skulpturen im Park Sanssouci in der Winterzeit geschützt. Was sich wie hier am Neuen Palais dahinter verbirgt, bleibt in dieser Zeit ein Rätsel. Quelle: Birka Pannicke