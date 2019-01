Schlaatz

Eine Potsdamerin lief am Montagabend am Magnus-Zeller-Platz in Richtung Waschsalon. Da zog sie plötzlich ein Mann am Arm und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die hielt sie jedoch fest.

Dennoch gelang es dem Täter, die Handtasche zu stehlen. Dadurch verlor die Frau auch das darin enthaltene Bargeld und ihre Dokumente. Die Frau verletzte sich dabei am Daumen. Der Mann flüchtete in Richtung Alte Zauche.

Der Täter war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze und dunkle Jeans. Die Polizei ermittelt wegen Raubes. Sie sucht nach Zeugen. Hinweise unter Telefon 0331/55 08 12 24.

Von MAZonline