Potsdam

Am späten Donnerstagabend meldete sich ein Zeuge, der in der S-Bahn von Berlin nach Potsdam beobachtet hatte, dass ein Mann sexuelle Handlungen an einer Frau vorgenommen habe, die wegen Betrunkenheit hilflos erschien. Beide haben gemeinsam in Potsdam die S-Bahn verlassen und wurden von der Bundespolizei befragt.

Die Frau, eine 29-jährige Polin, die auch eine Nasenverletzung aufwies, war so stark betrunken und nicht ansprechbar, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der ebenfalls stark betrunkene Tatverdächtige, ein 28-jähriger Pole, wurde vorläufig festgenommen.

Von MAZonline