Die Spendenaktion der Initiative „Die Region hilft helfen“ kommt in diesem Jahr dem Sozialpädiatrischen Zentrum ( SPZ) in Potsdam zugute. Insgesamt 8000 Euro sind durch viele kleine, aber auch ein paar große Spenden zusammengekommen. Am Montag übergaben der Sänger Alexander Knappe, der Schauspieler Christian Ulmen und Alla Sivunic vom Freundes- und Förderkreis Klinikum Ernst von Bergmann die ersten Instrumente an die SPZ-Leiterin Mona Dreesmann und die Musiktherapeutin Sabine Stein.

Kauf von Instrumenten für Therapie wird unterstützt

„Mit Musik können Phänomene oder Gefühle entstehen, die es nirgendwo sonst gibt“, sagte Thomas Erler, Chefarzt der Klinik. Musiktherapie kann im Rahmen einer ganzheitlichen Therapie bei Kindern eingesetzt werden. Sie wird fast immer gut angenommen, da Musik bei eigentlich jedem großen und kleinen Menschen auf „offene Ohren“ stößt. Und geht von den Ohren direkt in die Seele und erzielt positive Effekte in der Therapie. Die jährliche Spendenaktion war 2015 ins Leben gerufen worden.

