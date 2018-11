Templiner Vorstadt

Das Sportbecken im „blu“ ist von Freitag bis Sonntag für öffentliches Schwimmen teilweise geschlossen. Grund ist die deutsche Meisterschaft im Wasserball. Dafür ist das Sportbecken am Freitag ab 16 Uhr, am Sonnabend ganztägig und am Sonntag von 8 bis 18 Uhr gesperrt. Das Familien-Freizeitbecken und der Sauna-Bereich sind regulär geöffnet.

Von MAZonline