Bornstedt

Sprayer waren in Potsdams Norden unterwegs. In Habichtweg und Kirschallee haben sie drei Autos, zwei Hauswände und einen Briefkasten beschmiert. Die bislang unbekannten Täter schlugen zwischen Sonnabend, 11 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, in Bornstedt zu. Sie sprühten in allen Fällen die Buchstabenkombination „CL“ mit schwarzer Farbe. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 0331/55 08 0.

Von MAZonline