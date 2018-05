Potsdam

Dieses Jahr spielen Gregor Meyle, Max Giesinger und Anastacia beim Stadtwerke-Fest. Außerdem kommt die Songwriterin Lotte. Das gaben die Stadtwerke am Freitag bekannt. Das Stadtwerke-Fest im Lustgarten findet in diesem Jahr vom 6. bis zum 8. Juli 2018 statt. Traditionell wird der Samstag der rockige Tag.

Anastacia hatte ihre größten Erfolge Anfang der 2000er Jahre mit dem Album „Not That Kind“, das in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts kletterte und sich insgesamt fünf Millionen mal verkaufte. Max Giesinger spielt gefühligen Deutsch-Pop, Gregor Meyle wurde als Zweitplatzierter einer ProSieben-Casting-Show von Stefan Raab bekannt.

Am Freitag startet das Stadtwerke-Fest mit einem Klassik-Abend und Auftritten unter anderem von der Jungen Philharmonie Brandenburg. Die Pop-Stars spielen dann am Samstag. Zum Abschluss gibt es am Sonntag ein Kinder- und Familienfest mit einem Sightseeing-Lauf um 9 Uhr und einem Bühnenprogramm mit der Maus und „Shaun das Schaaf“.

Internationalen Topstars

Die internationalen Stars wie in den vergangenen Jahren bleiben damit wie schon 2017 aus. In den Vorjahren hatten noch Top-Stars wie Santana, Cindy Lauper, Lionel Richie oder Joe Cocker Tausende Musikfans nach Potsdam gelockt.

Die Stadtwerke hatten schon 2016 auch im Zuge der Affäre um mehrere Geschäftsführer beschlossen, das Fest künftig eine Nummer kleiner zu gestalten.

Fest bleibt kostenlos und im Lustgarten

Das Fest wird dabei auch in seiner 19. Auflage erneut keinen Eintritt kosten. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung geplant, für die Konzerte erstmals Eintritt zu nehmen. Nur Strom- und Gaskunden der EWP und Abonnenten des Verkehrsbetriebs hätten ihr Eintrittsgeld über Gutschein erstattet bekommen. Die übrigen Potsdamer hätten fünf bis zehn Euro Eintritt zahlen müssen; Besucher von außerhalb gar 20 bis 30 Euro.

So war es beim Stadtwerkefest 2017 Trotz Dauerregen: Fans feiern Andreas Bourani und Juli im Lustgarten.

Kinder bis zum 16. Lebensjahr wären weiter umsonst hineingekommen. Als Gründe für die Neuregelung wurden unter anderem Sicherheits- und Kostenfragen genannt. „Über das Ticketing – egal, zu welchem Preis – kann man den Zutritt jeder Person kontrollieren“, hatte Stadtwerke-Chef Horst Müller-Zinsius Anfang November 2017 im Hauptausschuss gesagt. Denn gleichzeitig sollen die Sicherheitsmaßnahmen für das Mega-Event verstärkt werden.

Auch die Pläne, das Fest an einen neuen Ort zu verlagern, sind vom Tisch. Letztlich habe man sich für den Lustgarten als bewährten Veranstaltungsort entschieden.

