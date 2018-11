Berliner Vorstadt

Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Schaden.

Ein 74-jähriger BMW-Fahrer war auf der Berliner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte dann über die mittig liegenden Straßenbahnschienen wenden, um anschließend seine Fahrt in Richtung Glienicker Brücke fortzusetzen. Dabei übersah er offenbar, die parallel in dieselbe Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 93 und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrer (51) der Straßenbahn leitete wohl sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber den Aufprall in die linke Fahrzeugseite des Potsdamer BMW nicht mehr verhindern. Dadurch wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, mussten später sogar von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weil der BMW nach dem Crash weder fahr- noch rollfähig und mit der Straßenbahn verkeilt war, fiel daher die Linie 93 für etwa eine Stunde aus und es kam zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Berliner Straße. Der Schaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline