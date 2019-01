Potsdam

In der Wiesenstraße hatte ein Pkw-Besitzer Glück. Diebe hatten es am Dienstag auf sein Fahrzeug abgesehen, mussten aber ohne Beute abrücken. Es gelang ihnen nicht, mittels Manipulation am Zündschloss das Auto zu starten. Ein Bürger meldete den versuchten Diebstahl des VW. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonine