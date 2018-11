Innenstadt

Erneut geht die Polizei einem Fall nach, bei dem ein Unbekannter einen Minderjährigen belästigt haben soll.

Am Montag gegen 13.30 Uhr näherte sich ein 35 bis 40 Jahre alter Mann einem 14-Jährigen an der Kreuzung von Kurfürsten- und Hebbelstraße und sprach ihn sexuell anzüglich an. Als der Junge weiterlief, folgte der etwa 1,80 Meter große Mann ihm und soll sogar in der Gutenbergstraße hinter ihm hergerannt sein.

Erst als der Jugendliche sich auf das Gelände des Bergmann-Klinikums flüchtete, ließ der Verfolger von ihm ab. Die Polizei sucht nun einen Mann mit kurzen, struppigen blonden Haaren, der große vorstehende Augen und ein paar Falten im Gesicht hat. Er trug kleine Kopfhörer und dunkle Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Erst am Freitag hatte ein Mann einen Achtjährigen in Potsdam-West mit womöglich sexuellen Absichten angesprochen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0331/5 50 80.

Von MAZonline