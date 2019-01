Brandenburger Vorstadt

In dem Verbindungsweg zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Maybachstraße können Autofahrer ab Montag, 7. Januar, nur noch in eine Richtung fahren. Er wird zur Einbahnstraße, allerdings zunächst nur versuchsweise.

Durch die neue Einbahnstraßenregelung will die Stadt die Zufahrtmöglichkeit in das Gebiet von der Kastanienallee aus verhindern. Die nutzen die Autofahrer seit der Einführung des Tempolimits in der Zeppelinstraße nämlich intensiv.

Das Verkehrsaufkommen hatte sich erhöht, insbesondere in der Geschwister-Scholl-Straße. Grund war die Neuaufteilung im Bereich der Zeppelinstraße. Viele Autofahrer weichen seither in das Nebennetz der Zeppelinstraße aus.

Die neue Regelung ist das Ergebnis eines Austausches zwischen Stadtverwaltung und Anwohnern der Brandenburger Vorstadt und von Potsdam West.

Die Umgestaltung der Zeppelinstraße war notwendig, da hier regelmäßig die Grenzwerte an gesundheitsschädlichen Luftschadstoffen überschritten wurden.

Für Autofahrer steht seitdem je eine durchgängige Fahrspur pro Richtung sowie eine Abbiegespur zur Verfügung. Stadtauswärts gibt es für Fahrradfahrer nun einen markierten Fahrstreifen auf der Fahrbahn.

Von MAZonline