Drewitz

Der seit drei Wochen vermisste Senior aus Drewitz ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Leichnam von Alexander S. bereits in der vergangenen Woche im Bereich der L40 am Abzweig Güterfelde/Ruhlsdorf entdeckt.

Ein Arzt bestätigte den Tod des 79-Jährigen, der in einer Pflegeeinrichtung betreut worden war. Zunächst erfolgten aber die sichere Identifizierung des toten Mannes und dann wurden die Angehörigen informiert.

Von einem Verbrechen wird offensichtlich nicht ausgegangen. Die Polizei schließt ein Einwirken Dritter nach derzeitigen Erkenntnissen aus, ermittelt aber noch zur genauen Todesursache.

