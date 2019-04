Potsdam

Ein 49-jähriger Potsdamer hat am Donnerstagmittag versucht, Sprengstoff beim Wertstoffhof in Drewitz abzugeben. Der Mann erschien gegen 13.30 Uhr mit einem Behältnis mit einem explosiven Stoff. Der Hof in der Straße Zum Heizwerk wurde daraufhin gesperrt – Feuerwehr und Polizei rückten an.

Spezialkräfte kümmerten sich schließlich um den Stoff und entsorgten ihn fachgerecht. Worum es sich genau handelt und wie der Mann an den Stoff gelangte, ist noch unklar. Es wurde aber eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.

Von MAZonline