Potsdam am Dienstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Wir lehnen uns mal weit aus dem Fenster und sagen voraus: Heute gibt es Wetter. Vermutlich wird es ungemütlich nass. Eis und Schnee soll es jedenfalls nicht geben.

Obwohl, das ist nicht ganz richtig. Eis bzw. eine Eisbahn gibt es auf jeden Fall im Filmpark und am Hafen. Im Filmpark kann man sogar bei Wind und Wetter Schlittschuhlaufen – ohne nass zu werden. Und die gute Nachricht: Das eisige Vergnügen in Babelsberg wurde verlängert. Die Eisbahn in der Caligari Halle hat noch bis zum 25. Februar geöffnet.

Letzte Chance: Weihnachtsbäume werden abgeholt

Für eine Verlängerung des Weihnachtszaubers sieht es schlecht aus. Heute Morgen werden in Fahrland, Paaren, Uetz und Satzkorn die alten Weihnachtsbäume abgeholt.

Morgen macht die Step dann in Sacrow , Krampnitz , Kartzow , Babelsberg (nördlich der Rudolf-Breitscheid-Straße) die Runde und holt die Weihnachtsbäume ab. Also daran denken, dass dort die Bäume ab heute Abend 18 Uhr an die Straße gelegt werden können.

» Alle Termine auf einen Blick.

Richtfest für Schulneubau Gagarinstraße

Über 20 Millionen Euro werden in den Schulstandort Gagarinstraße investiert. Heute ist immerhin schon Richtfest. Das lassen sich Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs und die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, Noosha Aubel und der Werkleiter des Kommunalen Immobilien Service, Bernd Richter, nicht entgehen. Zusammen nehmen sie am heutigen Richtfest des Schulneubaus in der Gagarinstraße teil.

Einweihung des Schulneubaus am Humboldtring

Ein ganzes Stück weiter ist man am Humboldtring: Dort wirt um 11:30 Uhr das neue Schulhaus der Grundschule eingeweiht.

„The German Mut“ im Kunstraum

Im Kunstraum Potsdam des Erlebnisquartiers Schiffbauergasse hält der promovierte Kulturwissenschaftler und Präsident der Fachhochschule Potsdam, Eckehard Binas, heute ab 18 Uhr den Vortrag „The German Mut“. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung „Politiken des Designs“ statt. In dem Vortrag geht es um die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln und die Fortsetzung der Ökonomie mit einer anderen Attitüde.

Zukunftsweisende Projekte gesucht

Mut brauchen auch so manche Start-ups. Da kommt das Projekt der Deutschen Bank Potsdam und der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ genau richtig. „Welten verbinden – Zusammenhalt stärken“ heißt es. Gesucht werden zukunftsweisende Projekte. Gefragt sind innovative Ideen aus allen Bereichen, die Lebenswelten miteinander verbinden, die Bekanntes auf den Prüfstand stellen und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen. Aufgefordert dazu sind zum Beispiel Start-ups, Firmen, Universitäten, Vereine, Bürgerinitiativen oder Sozial- und Kultureinrichtungen aus Potsdam und Umgebung.

Mehr Informationen unter www.ausgezeichnete-orte.de.

Bauen, fahren, spazieren

Heute um 18 Uhr treffen sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr auf dem Verwaltungscampus, Hegelallee 6-10, Haus 1, Raum 405. Auf der Agenda stehen unter anderem die „Fehlende Beleuchtung und fehlende Gehwegbereiche im Triftweg“, „seniorengerechts Bauen in Potsdam“, die “Standortsicherung Montelino“, mögliche „ Alternativen zum Modellversuch Zeppelinstraße“, ein „Fußgängerüberweg Am Neuen Palais“ oder die Idee, in der Geschwister-Scholl-Straße in eine verkehrsberuhigte Zone einzurichten.

Kollegen zum Laufen animieren

Jetzt noch schnell die Kollegen davon überzeugen, dass ein gemeinsamer Lauf nicht nur gut für die Gesundheit ist, sondern auch das Wir-Gefühl stärken kann – vor allem, wenn man am 15. Mai beim DAK-Firmenlauf in Potsdam teilnimmt.

Die Online-Anmeldung ist nur noch bis Ende Januar möglich. Die Veranstalter erwarten zum Jubiläum ein Rekord-Teilnehmerfeld. „Im letzten Jahr sorgten mehr als 3000 Firmenläufer für eine tolle Stimmung, nun liegt das Teilnehmer-Limit bei 5000“, sagte Organisator Conrad Kebelmann. Frühes Anmelden sichert wie immer beste Konditionen, heißt es.

» Zur Anmeldung.

Blick auf den Alten Markt

Im Rahmen der Themenwoche „Tausend Jahre und ein Vierteljahrhundert - 1025 Jahre Potsdam“ wird heute ab 18 Uhr im Veranstaltungssaal des Bildungsforums auf die Geschichte des Alten Marktes in Potsdam geblickt. Bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war der Alte Markt ein lebendiges Zentrum in der Innenstadt. Mit dem Bombenangriff alliierter Streitkräfte am 14. April 1945 wurde einer der schönsten barocken Plätze Deutschlands vernichtet. Mit dem Aufbau des Stadtschlosses, dem Museum Barberini und dem geplanten Abriss der Fachhochschule und dem einhergehenden Aufbau der neuen Potsdamer Mitte mit neuen Wohnungen und Gewerbeeinheiten im teilweise historischen Antlitz soll es wieder Leben auf dem Platz geben.

Tobias Büloff stellt sein Buch „Der Alte Markt von Potsdam“ vor und präsentiert zum Teil erstmals gezeigte Fotos, Abbildungen und Dokumenten.

Der Eintritt kostet 6,00 Euro, ermäßigt 4,00 Euro

Training gegen Diskriminierung

Viele engagieren sich in Willkommensinitiativen und Vereinen für Integration und ein demokratisches Zusammenleben. Doch gerade im (beruflichen) Alltag und im sozialen Umfeld offenbaren sich Vorurteile und Diskriminierungen. Das heutige Seminar unter dem Motto „Warum gut gemeint nicht gut gemacht sein muss“ im Haus der Natur, Lindenstraße 34, will für rassistische Diskriminierung und andere Ausgrenzungsmechanismen sensibilisieren. Das Seminar läuft 10 bis 18 Uhr. Der Teilnahmebeitrag beträgt 50 Euro.

Anmeldung via anmeldung@ boell-brandenburg.de.

Musikalische Zeitreise durch Irland

Heute Abend um 19:30 Uhr nehmen uns die Dance Masters mit auf eine musikalische Zeitreise durch 200 Jahre irisch Musik-Geschichte.

» Mehr Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Rockiges Musikregal

Ab 21 Uhr wird heute Rock’n’Roll im Rückholz in der Sellostraße aufgelegt. So ganz old school mit Vinyl und so... Versprochen wird ein bunter Blumenstrauß „aus Garage, Surf, Blues, Wave und allerlei Interessantem“.

