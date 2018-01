Potsdam am Dienstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Von Schnee keine Spur, aber es könnte ganz freundlich werden. Immerhin. Man wird ja bescheiden.

Weihnachtsbaum-Kehraus

Letzte Chance, den Weihnachtsbaum entsorgen zu lassen! Heute und morgen sammelt die Step die restlichen Weihnachtsbäume in der Landeshauptstadt ein. Die „Nachlese“ findet allerdings nur in den Straßen statt, aus denen sich vorher Anwohner angemeldet haben, um den Weihnachtsbaum abtransportieren zu lassen.

Die Anmeldung erfolgt bei der Abfallberatung telefonisch unter (0331) 2891796 oder per E-Mail an abfallberatung@rathaus.potsdam.de.

Spendenübergabe im KarLi

Da wir gerade bei Weihnachten sind: Erfolgreich war das erste Weihnachtssingen von Oberlinhaus und SV Babelsberg 03 am 22. Dezember 2017. Rund 2000 Gäste waren gekommen, stimmten in klassische Weihnachtslieder ein, sorgten mit hunderten Kerzen für eine weihnachtliche Stimmung und hüllten das Karl-Liebknecht-Stadion in eine ganz besondere Atmosphäre.

Bei vielen Fußballvereinen gehört es längst zur Tradition – das Weihnachtssingen. Nun macht auch der SV Babelsberg 03 mit und hat am Freitag zum Weihnachtssingen ins Karl-Liebknecht-Stadion eingeladen und eine grandiose Premiere gefeiert. 2500 Menschen kamen und sangen – wir zeigen die schönsten Bilder. Zur Bildergalerie

Heute übergibt Matthias Fichtmüller, Theologischer Vorstand des Oberlinhaus, 500 Euro aus den Spenden des Abends an den Trainer Zahirat „Hassan“ Juseinov in Vertretung für Welcome United. Der Präsident von SV Babelsberg 03, Archibald Horlitz wird ebenfalls anwesend sein. Der zweite Teil der Spenden, ebenfalls 500 Euro, geht an die Taubblindenarbeit im Oberlinhaus.

Auszeichnung für grüne Gründerinnen

Petra Budke von den Grünen Brandenburgs zeichnet heute die Ernährungswissenschaftlerinnen Ina Henkel und Katrin Kühn sowie die Betriebswirtin Sabrina Jaap mit dem Preis „Grüne Gründerin“ aus. Die drei Frauen hatten 2017 die Firma „Entonative“ gegründet. Die Firma produziert „Tenetrio“, Hundesnacks, deren Hauptbestandteil Mehlwürmer sind. Die Frauen planen, auch Nahrungsmittel für Menschen auf Mehlwurmbasis anzubieten. Budke lobt, dass die Hundeleckerli aus Mehlwürmern „viel ressourcenschonender und nachhaltiger als Futter auf Fleischbasis“ seien.

Collegium musicum gibt Ausblick aufs Konzertprogramm

Sein Konzertprogramm 2018 stellt heute das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam vor. Im Zentrum der künstlerischen Aktivitäten in diesem Jahr steht zweifelsohne das 10. Jubiläum der Reihe „Klassik am Weberplatz“, dessen Programm gemeinsam mit dem Intendanten des Deutschen Filmorchesters Babelsberg, Klaus-Peter Beyer, präsentiert wird. Darüber hinaus berichtet das Orchester über geplanten Sinfoniekonzerte, die diesjährige Musiktheaterproduktion sowie über soziokulturelle Vorhaben.

Achtung, Kinder-Klappe

Heute beginnt um 10 Uhr im Thalias das Kinderrechte-Filmfestival. Es bietet Kindern die Möglichkeit, sich mit ihren Rechten und Bedürfnissen auseinanderzusetzen. In mehreren Projekttagen haben die Teilnehmer zuvor ihre Rechte kennengelernt, sich spielerisch mit eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen auseinandergesetzt und herausgefunden, was jeden Menschen einmalig macht. Sie haben zudem unter professioneller Anleitung ihren eigenen Kurzfilm zum Thema Kinderrechte gedreht. Zum krönenden Abschluss werden die Filme im Kino auf der großen Leinwand präsentiert – auch morgen. Mehr unter kinderrechte-filmfestival.weebly.com/

Kunstschule stellt im Justizzentrum aus

„Bilder von Tieren“ heißt die Ausstellung der Kunstschule Potsdam, die heute im Justizzentrum an der Jägerallee Vernissage feiert. Die Kunstschule hatte mit einem Rundschreiben an Potsdamer Schulen und Kitas eingeladen, zum Thema „Tier“ auf vielfältigste Weise künstlerisch aktiv zu werden. Auch in den vielen Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenkursen entstanden hierzu Malereien, Zeichnungen, Druckgraphiken, Collagen, Reliefs, Keramiken und Fotografien. Eine kleine und feine Auswahl der gesammelten Werke ist im Justizzentrum bis zum 6. April zu sehen.

Neujahrsempfang in der Nagelkreuzkapelle

Der Neujahrsempfang der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche (FWG) findet heute Abend in der Nagelkreuzkapelle statt. Der FWG-Vorsitzende Matthias Dombert wird einen Blick auf das begonnene Jahr und seine Herausforderungen werfen: „Es bleibt spannend!“. Auch der Vorstand der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, Peter Leinemann und Wieland Eschenburg, sowie die Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst, die Geschäftsführerin Astrid Brenning und viele FWG-Mitglieder und Unterstützerinnen und Unterstützer des Wiederaufbaus der Garnisonkirche sind eingeladen.

Big Data – Kontrolle oder mehr Freiheit?

Der Berliner Autor und Soziologe Steffen Mau hat die neuen Formen der Vermessung und Kategorisierung unserer Daten in seinem Buch „Das metrische Wir. Die Quantifizierung des Sozialen“ untersucht. Sein Fazit: Zahlen schaffen Realitäten und legen fest, was wichtig ist und was nicht. Ohne, dass wir es merken, verschiebt sich damit das Wertesystem der Gesellschaft. Diese These diskutiert Mau heute Abend um 19:30 Uhr im Nikolaisaal mit Axel Graf Bülow, dem FDP-Landeschef. Eine spannende Diskussion über eines der entscheidenden Zukunftsthemen, zu der die Friedrich-Naumann-Stiftung einlädt.

Neugestaltung der Potsdamer Mitte

Man mag es kaum glauben, aber das jetzt gerade erschiene „Faltblatt zum Baugeschehen in der Potsdamer Mitte“ erscheint zum 11. Mal. Bereits seit 2008 informiert die Stadt mit einem Flyer über städtebauliche und kulturelle Entwicklungen rund um den im Zweiten Weltkrieg zerstörten Innenstadtbereich.

Die aktuelle Ausgabe blickt weit voraus und nennt über 2018 hinaus Daten für die kommenden Jahre, so für die „Neuordnung des Fachhochschulkomplexes“ oder den Beginn des Abbruchs der Rechnerhalle am Rechenzentrum.

Der Flyer liegt im Landtag, in den Tourist-Informationen am Alten Markt, im Hauptbahnhof und am Luisenplatz und natürlich im Rathaus aus. Im Internet steht das Faltblatt zum Download unter www.potsdam.de/potsdamer-mitte-2018 zur Verfügung.

Leser-Tipp: Termin-Ankündigung Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Das dritte Kind badet kostenlos

Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) hat ab sofort ein Angebot im Sortiment, das sich an kinderreiche Familien in Potsdam richtet. Es nennt sich „EWP KinderBonus 3+“. Wie der Name verrät, richtet sich das Angebot an Haushalte, in denen drei oder mehr Kinder leben. Voraussetzung ist der Abschluss eines Zweijahresvertrages EWP PotsdamStrom fix24 oder EWP Ström fix24. Dann bekommen die Familien bis zu 500 kWh Strom für den Nachwuchs geschenkt.

Zudem verschenkt die EWP im Rahmen des „EWP KinderBonus 3+“ für den Bereich blu familie des Sport- und Freizeitbades jeweils drei Einzelkarten pro Kind und Jahr in Verbindung mit dem Kauf einer Familienkarte. Die Familienkarte gilt für 4 Personen, davon maximal 2 Erwachsene. Den Eintritt für weitere Kinder zahlt die EWP.

Das Angebot gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden, heißt es.

Mehr Informationen unter ewp-potsdam.de/kinderbonus.

Marktchancen in Rumänien

Eine Informationsveranstaltung mit dem Business-Round-Table Rumänien bietet die IHK Potsdam heute interessierten Kleinbetrieben und mittelständischen Unternehmen in ihrem Haus in Potsdam, Breite Straße 2 a-c, an. Vor dem Hintergrund des Wachstumskurses der rumänischen Wirtschaft und deren unterschiedlichen Trends in den einzelnen Branchen sollten brandenburgische Firmen ihre Marktchancen in dem südosteuropäischen Land überprüfen, empfiehlt die IHK. Die etwa zweistündige Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline