Potsdam am Dienstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Die Nacht war frostig und es könnte hier und dort wieder Straßenglätte geben. Also vorsichtig beim beherzten Schritt vor die Tür.

Der Tag an sich wird heute jedoch wärmer, aber wenig überzeugend. Die Zeit des Eislaufens auf den Seen ist aber wohl wieder vorbei. Und die Sonne wird wohl auch eine Auszeit nehmen. Es wird wohl mehr oder weniger bedeckt bleiben, teilweise sogar regnen – wenn nicht sogar schneien. Die Glättegefahr ist demnach den ganzen Tag gegeben.

Das Wetter hat auch noch direkte Auswirkungen auf den Verkehr. Jedenfalls auf den Fährverkehr. Die Verbindung zwischen Auf dem Kiewitt und Hermannswerder ist aufgrund der Witterung auch heute nicht mit der Fähre möglich.

Voraussichtlich bleibt der Fährverkehr auf der Linie 1 bis morgen Abend ausgesetzt.

Als Alternative solle der Bus 964 genutzt werden, raten die Verkehrsbetriebe.

Heute tagt die Auswahlkommission für das Vergabeverfahren „Am Alten Markt/Schloßstraße“ zum ersten Mal. Ziel ist es, je Los einen Entwurf zur Realisierung vorzuschlagen.

Eine zweite Runde gibt es am 15. März, bevor die Ergebnisse am 16. März der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Die Konzepte stehen auf der Internetseite www.potsdamermitte.de.

Die sogenannte Alte Mitte Potsdams wurde bekanntlich am 14. April 1945 durch einen alliierten Bombenangriff weitestgehend zerstört. Viele neue Gebäude entstanden, das Antlitz unserer Stadt änderte sich.

Die Mitglieder des Fotoklubs Potsdam haben tief in den Alben geblättert und sind dann an den Ort der jeweiligen Aufnahmen zurückgekehrt.

Herausgekommen ist eine Gegenüberstellung des vergangenen und des heutigen Potsdam. „Es werden noch nie in der Öffentlichkeit gezeigte Fotos über die Zerstörung Potsdams und das Stadtbild zu DDR-Zeiten Fotos aus der Gegenwart gegenüber gestellt“, heißt es in der Ankündigung.

Übermorgen ist Frauentag, seit gestern läuft die Brandenburgische Frauenwoche – da gibt es heute „im blu testweise Frauensauna“.

Heute von 10 bis 16 Uhr können Frauen exklusiv die gesamte Saunalandschaft des blu nutzen. Heute und nächste Woche Dienstag wird es Klangschalen-Aufguss, Gesichtsmaske im Caldarium und auch eine besondere Massage geben.

In neuen Tagen musiziert die Jugend in Potsdam. Die Landeshaupt ist vom 15. bis zum 17. März Gastgeber des Finales des Landeswettbewerbes „Jugend musiziert“.

Heute Vormittag wird Potsdams Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, Noosha Aubel, gemeinsam mit dem Verband der Musikschulen des Landes Brandenburg über das musikalische Event informieren.

Jugendliche und junge Erwachsene können sich ab sofort wieder für eine Förderung ihrer kreativen Idee bewerben. Der Fachbereich Kultur und Museum der Landeshauptstadt Potsdam fördert mit dem Jugendkulturfonds auch in diesem Jahr wieder kulturelle Projekte junger Menschen.

Bewerben können sich alle Potsdamer zwischen 14 und 27 Jahren, die ein kreatives Projekt verwirklichen wollen.

Im vergangenen Jahr hat die Landeshauptstadt Potsdam beispielsweise die Erstellung des Kurzfilms „Ostkaktus – Auch im Osten trägt man Westen“ über die Punk-Bewegung in der DDR kurz vor dem Mauerfall unterstützt.

Der Film wurde im Juni im Thalia Kino uraufgeführt. Begeistert war auch die Jury des 6. Jim Filmfestivals Potsdam im November 2017 und zeichnete den Film mit dem 1. Preis in der Kategorie Fiktion der Altersgruppe der 16- bis 21-Jährigen aus.

» Mehr Infos unter www.potsdam.de.

Heute Abend lädt die Bar Gelb wieder zum „FAQ – Das Film-Auskenner-Quiz“ ein. Wer mit seinem Filmwissen glänzen und Preise absahnen will, der ist also heute Abend ab 20:30 Uhr in der Charlottenstraße genau richtig.

Pro Team sind bis zu sechs Mitspieler erlaubt. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Die Royal Opera präsentiert Georges Bizets Oper Carmen – eine der berühmtesten und populärsten Opern, die je geschrieben wurden – heute live im Kino zu sehen um 19.45 Uhr im UCI in den Bahnhofspassagen.

Jakub Hruša dirigiert eine internationale Besetzung von Sängerinnen und Sängern, darunter die russische Mezzosopranistin Anna Goryachova als Carmen und der italienische Tenor Francesco Meli als Don José.

Die Fußball-WM steht vor der Tür, da ist es doch nett zu erfahren, wie es bei Jogi und seinen Mannen zugeht. Christian Schiffer wird es uns heute Abend um 20 Uhr im Waschhaus erzählen.

Schiffer parodiert sie alle – den Trainer und die Spieler.

In eigener Sache

Termin-Ankündigungen

