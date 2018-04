Potsdam am Dienstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Ja, der Frühling ist heute wieder in seiner ganzen Pracht zu erleben. Es könnte sogar noch wärmer als gestern werden.

Wohnen in Krampnitz

In wenigen Jahren sollen in Krampnitz bis zu 10 000 Menschen wohnen – in sanierten und in neu errichteten Gebäuden. Wie und wo genau die Menschen dann wohnen, ist bisher nur auf Papier zu sehen.

Der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bernd Rubelt, eröffnet heute Mittag gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam, Bert Nicke, die Ausstellung zum städtebaulichen Realisierungswettbewerb Krampnitz.

Zu sehen ist die Ausstellung bei der ProPotsdam in der Pappelallee 4.

Baur-Bilder im Museum

Max Baur lebte und arbeitete von 1934 bis 1953 in Potsdam. Mit seinen Aufnahmen hat er wie kein zweiter die Erinnerung an das alte, das unzerstörte Potsdam geprägt. Ab Freitag zeigt das Potsdam Museum Fotografien von Baur.

Heute wird die Direktorin des Potsdam Museum, Dr. Jutta Götzmann, gemeinsam mit den Kuratorinnen Judith Granzow und Anja Tack sowie Markus Wicke, dem Vorsitzenden des Fördervereins des Potsdam-Museums e.V., die Ausstellung „Potsdam, ein Paradies für meine Kamera. Max Baur. Fotografie“ vorstellen. Sie wird bis Ende August 2018 am Alten Markt zu sehen sein.

Führung im Museum Fluxus+

Zu einem Besuch des Museums Fluxus+ in der Schiffbauergasse lädt der Veranstalter „Schickes Altern“ am heutigen Vormittag ein. Unter dem Motto „Kunstvoll leben“ werden eine Führung und ein Nachgespräch angeboten. Treffpunkt dafür ist um 10 Uhr am Fluxus-Museum. Die Veranstaltung dauert bis 13 Uhr und kostet 25 Euro.

Keine Angst vor Fehlern

Heute startet ein neuer Rechtschreibkurs in der Volkshochschule im Bildungsforum (VHS). Das kostenlose Angebot umfasst elf Termine, an denen die Teilnehmenden das richtige Schreiben von Wörtern und Texten trainieren. Mit maximal zehn Lernenden ist individuelles Lernen mit intensiver Betreuung möglich. Der Unterricht findet immer dienstags von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in der VHS (2. Etage des Bildungsforums) statt.

Für Anmeldungen und Beratung steht Katrin Wartenberg zur Verfügung unter katrin.wartenberg@rathaus.potsdam.de oder telefonisch unter 0331-289-4574.

Eingaben und Beschwerden

Um 16:30 Uhr trifft sich der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden. Die Sitzung findet im Raum 275 der Stadtverwaltung Potsdam in der Friedrich-Ebert-Straße statt.

Auf der Agenda stehen unter anderem die Punkte: „Parkplatzsituation MBS-Arena“, „Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit“ sowie die „Duldung von Zäunen am Groß Glienicker Seeufer“ und ein „VBB-Handyticket“.

Heute gibt’s den Pokalfinal-Termin

Apropos Eingaben: Der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) will heute entscheiden, ob das Landespokal-Finale zwischen dem SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus verlegt wird. Der FLB werde dann „höchstwahrscheinlich“ mit beiden Vereinen gemeinsam sprechen und „eine Lösung herbeiführen“, sagte Verbandspräsident Siegfried Kirschen in einem Interview der „Lausitzer Rundschau“. Die Cottbuser hatten beantragt, das für den 21. Mai angesetzte Finale im Karl-Liebknecht-Stadion auf den 10. Mai zu verschieben, weil es in zeitlicher Nähe zu möglichen Aufstiegsspielen liegt.

Die unterschätzte Gefahr

Die Bundesanwaltschaft hat am Sonntag wegen des Verdachts der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung in drei Bundesländern Razzien durchgeführt. Unter anderem seien die Wohnungen von acht Beschuldigten sowie weiterer nicht tatverdächtiger Personen in Berlin, Brandenburg und Thüringen durchsucht worden. Nach ersten Erkenntnissen gehören die Beschuldigten der sogenannten Reichsbürgerszene an. Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Sie behaupten stattdessen, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort.

Der Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit beleuchtet heute Abend um 18 Uhr die Ideologie und die Akteure der verschiedenen Gruppen. Er analysiert deren Weltbild und beschreibt, wie ihnen angemessen begegnet werden kann.

» Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung in der Heinrich-Mann-Allee 107, der Eintritt ist frei.

Fehlende Parkplätzen in Potsdam-West – Bürgerversammlung abgesagt

Die Parkplatzsituation in Potsdam-West sollte heute das Thema einer Bürgerversammlung um 18 Uhr im Gemeindesaal der Erlöserkirche in der Nansenstraße. Die Veranstaltung wurde nun kurzfristig abgesagt. Grund ist laut Joos van den Dool vom Stadtteilnetzwerk Potsdam-West, dass die als Referentin eingeladene Mitarbeiterin aus dem Rathaus kurzfristig verhindert ist. Wann die Versammlung nun stattfinden soll, steht noch nicht fest.

Lesung mit Gespräch in der Villa Quandt

Zu einer Lesung mit Gespräch sind Literaturfreunde heute in die Villa Quandt, Große Weinmeisterstraße 46/47, eingeladen. Im Mittelpunkt steht der Roman „Die Gleichung des Lebens“ des Berliner Autors Norman Ohler. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Weitere Informationen und Eintrittskarten sind unter der Rufnummer 0331/2 80 41 03 erhältlich.

Norbert Lammert kommt ins Barberini

Unter der Überschrift „Alles nur Theater?“ spricht Bundestagspräsident a.D. Norbert Lammert heute um 19 Uhr im Museum Barberini – im Rahmen der aktuellen Ausstellung von Bildern Max Beckmanns mit dem Titel „Welttheater“.

Norbert Lammert bekleidete zwölf Jahre das zweithöchste Amt der Republik. In seinem Vortrag beschäftigt er sich mit Macht- und Ohnmachtserfahrungen in der Literatur wie in der Politik. Er bezieht sie auf Erinnerungen an Auftritte auf der realen politischen Bühne. Eintritt zehn Euro, ermäßigt acht.

Das Barberini eröffnet erst um 18 Uhr, da es an diesem Tag seinen wöchentlichen Schließtag hat.

Den Weltraum ordnen

Pippa Goldschmidt kommt heute auf Einladung der Betreiberinnen des Viktoriagartens ins Café Freundlich (Telegrafenberg, Haus 34).

Ab 19:30 Uhr wird die Engländerin aus ihrem gerade erst erschienenen Werk „Von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen.“ lesen. Moderiert wird der Abend von Zoë Beck, der Übersetzerin der Bücher.

» Zum Buch (Leseprobe).

Konzert mit dem Cairo Symphony Orchestra

Ein Konzert mit dem Cairo Symphony Orchestra findet heute Abend im Nikolaisaal statt. Solisten sind Yasser Mokhtar (Klavier), Victoria Kapralova (Violoncello) und Salma Serour (Violine). Es singt der Sinfonische Chor der Singakademie Potsdam. Dirigent ist Ahmed El Saedi.

Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn für 7 bis 38 Euro.

Ein letztes Mal „Nathan“

Heute Abend zeigt das Hans-Otto-Theater in der Schiffbauergasse zum letzten Mal „ Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing.

Beginn ist um 19:30 Uhr.

Das Lesertelefon

Haben Sie Anregungen, Kritik oder Hinweise? Über welche Themen soll die MAZ-Lokalredaktion berichten? Rufen Sie uns an! Heute von 17 Uhr bis 18 Uhr für Sie am Telefon: MAZ-Reporterin Nadine Fabian. Sie erreichen sie unter: 0331/28 40 285.

