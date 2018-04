Potsdam

Heute morgen soll die Sonne scheinen, doch gegen Mittag zieht sich der Himmel laut Wetterexperten schon wieder zu. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad Celsius. Auch mit ein paar Böen ist zu rechnen.

Autismusfreundliche Filmvorführung

Seit einem Jahr läuft im Thalia die vom Oberlinhaus inspirierte Reihe „Kino für alle!“ für Menschen mit Autismus. Heute findet die nächste Vorstellung statt. Dann sind um 16.30 Uhr „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ auf der Leinwand zu sehen.

Die Platzwahl ist frei, das Mitbringen von Speisen und Getränken erlaubt.

Ein Klavier fürs Hospiz

Das Stationäre Hospiz auf Hermannswerder erhält heute eine besondere Spende: Margrit Bröhan und der Sozialfonds des Rotary Club Potsdam übergeben um 16 Uhr ein neues Klavier. Verpackt ist das Instrument in ein Konzert klassischer Musik. Stipendiaten des Vereins „Yehudi Menuhin Live Music Now Berlin“ spielen für die Gäste des Hospizes.

Bettina Jacob, Leiterin des Hospizes ist überglücklich: „Ein wirklich großzügiges Geschenk, über das sich unsere Gäste und ihre Angehörigen sehr freuen werden. Das alte Klavier war buchstäblich auseinandergefallen. Auf das Konzert mit den jungen Virtuosen freut sich schon das ganze Haus.“

Ich sehe was, was du nicht siehst

Beim Aktuellen Potsdamer Filmgespräch Nr. 252 geht es heute Abend um den Streifen „Kindsein – Ich sehe was, was Du nicht siehst!“ (2018). Die Regisseurin Lilian Nix wird dazu im Filmmuseum erwartet. Ihr Dokumentarfilm ist eine beeindruckende, visuelle Einladung, das Leben wieder durch die Augen eines Kindes zu sehen. Der Film taucht in die einzigartigen Lebenswelten von vier Kindern aus unterschiedlichen Ländern der Welt ein. Persönlichen Höhen und Tiefen zum Trotz, schaffen es die Kinder die Magie im Alltäglichen zu sehen und lassen selbst Lösungen zu den großen Problemen der Menschheit ganz naheliegend erscheinen. Der Film ist eine Produktion der Filmuniversität Babelsberg.

„Namibia und Deutschland“

Namibia ist zu einem beliebten Reiseziel deutscher Touristen geworden. Das seit 1990 unabhängige und politisch stabile Land unterhält vielfältige Beziehungen zu Deutschland. Diese werden in einer aktuellen Wanderausstellung an Beispielen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur und Tourismus veranschaulicht.

Die Ausstellung wird heute um 16.30 Uhr im Raum 2.32 der Volkshochschule, Am Kanal 47, eröffnet. Sie wird bis zum 29. Juli zu den VHS-Öffnungszeiten zu sehen sein. Die Gäste erfahren Wissenswertes über die Geographie, Geologie, Flora und Fauna Namibias, über die Bevölkerung sowie über die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten des Landes. Auch die Geschichte vom deutschen Schutzgebiet zum heutigen Staat Namibia wird thematisiert. Die Wanderausstellung ist ein Projekt der Deutsch-Namibischen Gesellschaft, die seit 40 Jahren Projekte in Namibia unterstützt sowie den Jugend- und Kulturaustausch fördert.

Drei Ausschüsse tagen

Gleich drei Fachausschüsse der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung kommen heute Abend zusammen. Um 17.30 Uhr tagt der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr in Raum 405 in Haus 1 des Verwaltungscampus (Eingang Hegelallee). Ebenfalls um 17.30 Uhr treffen sich die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Sports – die öffentliche Sitzung findet in Raum 3025 des Stadthauses an der Friedrich-Ebert-Straße statt. Ab 18 Uhr beraten sich die Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Inklusion in Raum 1077 des Stadthauses.

Lesung und Diskussion mit Hans Modrow

Hans Modrow stellt heute in Potsdam das Buch „Ich will meine Akte!“ vor. Der ehemalige DDR-Ministerpräsident und Ex-Bundestagsabgeordnete ist um 18 Uhr zu Gast in der Geschäftsstelle der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dortustraße 53.

Die Mitteilungen über die permanente Ausspähung der Welt vor allem durch US-Geheimdienste, von Whistleblower wie Edgar Snowden oder Julian Assange publik gemacht, empörten auch die deutsche Öffentlichkeit. Dabei wurde schon im zweigeteilten Deutschland grenzüberschreitend gespitzelt und überwacht – auch vom Westen: 71.500 namentlich bekannte Ostdeutsche wurden systematisch observiert. Robert Allertz trägt in dem Buch „Ich will meine Akte!“ unbekannte und wieder vergessene Fakten zusammen, suchte in Archiven und sprach mit Beteiligten – einer von ihnen war Hans Modrow. Er stand offenbar bereits seit 1951 unter Beobachtung und hat auf Einsicht in die Geheimdienstakten geklagt, um nicht nur in Erfahrung zu bringen, warum man bereits so früh Informationen über ihn als FDJ-Funktionär sammelte und warum auch noch 13 Jahre nach der Wende.

Der Beginn der Sprache

Zu einem Abendvortrag lädt mit Daniel L. Everett lädt heute das Einstein-Forum, Am Neuen Markt 7, ein. In dem Vortrag werden Erkenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen – Linguistik, Archäologie, Biologie, Anthropologie und Neurowissenschaften – zusammengetragen, um die These zu belegen, dass, entgegen der landläufigen Auffassung, bereits homo erectus vor eineinhalb Millionen Jahren biologische und mentale Merkmale aufwies, die auf eine Begabung zur Sprache schließen lassen. Gerade auch angesichts seiner technologischen Fertigkeiten (etwa die Herstellung von Werkzeugen und sogar hochseetauglichen Booten) spricht vieles dafür, dass er tatsächlich eine Art von Sprache gesprochen hat. Daraus darf man folgern, dass die Neandertaler und der homo sapiens in eine bereits linguistische Welt hineingeboren wurden.

Daniel L. Everett, Professor an der Bentley University Waltham, beginnt seinen Ausführungen um 19 Uhr. Er hält seinen Vortrag „How Language Began. Homo erectus and the Origin of Language“ in englischer Sprache. Die Moderation übernimmt Gisbert Fanselow, Professor für Linguistik der Universität Potsdam.

„7Sachen“ auf der Freundschaftsinsel

Der nächste „7Sachen“-Netzwerkabend findet am heute um 19 Uhr im Ausstellungspavillon auf der Freundschaftsinsel statt. Dabei stellen sieben Teilnehmer aus der Potsdamer Kultur- und Kreativszene ihre Ideen, Projekte oder Anliegen in je sieben Minuten vor. Für die Art der Präsentation gibt es keinerlei Vorgaben.

Wenn die innere Ordnung gestört wird

Durch bestimmte Lebenssituationen und Lebensereignisse – etwa durch Schock nach einem Unfall, durch langanhaltenden Stress, den Verlust eines geliebten Menschen oder durch Trennung – kann innere Unordnung entstehen. Deren Auswirkungen sind oft Erschöpfung, Unruhe, Schlafstörungen oder unspezifische Rückenprobleme. In einer kostenlosen Informationsveranstaltung referiert heute Abend Petra Reischl darüber, wie Menschen mit innerer Unordnung geholfen werden kann. Beginn bei „Angewandte Feinstofflehre“ in der Eisenhartstraße 2, ist um 19 Uhr.

Vor 20 Jahren in der MAZ

