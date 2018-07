Potsdam

Heute gibt die Sonne alles: „nahezu ungestörter Sonnenschein“, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Und es wird schön warm.

Getrübte Freude

Schade, dass die Stimmung an so einem schönen Tag etwas getrübt wird. Am heutigen „Geburtstag“ wird die Stadt Potsdam an eine ihre dunkelste Stunde erinnert: Heute vor 1025 Jahren tauchte der Name Potsdams erstmalig auf einer Urkunde auf. Genauer: Poztupimi. Am 3. Juli im Jahr 993 stellte König Otto III. dem Stift Quedlinburg eine Schenkungsurkunde über die Ortschaften Poztupimi und Geleti aus.

Die Freude über den Ehrentag wird heute jedoch durch die Bombenentschärfung getrübt. In der Nähe des Hauptbahnhofes wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Um 7.30 Uhr müssen rund 10.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Blindgängerfund in Potsdam: Die Lange Brücke wird am 3. Juli 2018 voll gesperrt. Quelle: MAZonline

Die Lange Brücke und der Hauptbahnhof werden gesperrt, der Bus- und Straßenbahnverkehr unterbrochen

Alle Informationen und ein Liveticker unter www.maz-online.de/bombe.

Scharfenberg grillt für Stern-Kindertreff

Der Landtagsabgeordnete und Linken-Stadt-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg steht heute um 12.30 Uhr zum Schuljahresabschluss für den Kindertreff Am Stern, Keplerplatz, am Grill.

Zu seiner letzten Sprechstunde vor der Sommerpause lädt er heute von 17.30 bis 18.30 Uhr in seinem Bürgerbüro, Galileistraße 37/39 (linker Eingang im Bürgerhaus SternZeichen) ein.

Fachkräftesicherung in Potsdam

Heute Vormittag werden Oberbürgermeister Jann Jakobs, Prof. Eckehard Binas, Präsident der Fachhochschule Potsdam, und andere Partner eine Kooperationsvereinbarung des Netzwerks „Fachkräfteforum Potsdam“ zur Fachkräftesicherung

Im Kern geht es darum, sich um die Fachkräfte von Morgen zu kümmern: „Es gilt, Entwicklungen in den verschiedenen Branchen und in den Bevölkerungsstrukturen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Strategien und Maßnahmen abzuleiten“, heißt es seitens des Netzwerkes.

Zeit für Beschwerden

Im Rathaus trifft sich heute Nachmittag der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden. Es geht unter anderem um die „Einrichtung eines Gedenk- und Dokumentationsortes für die Opfer des brandenburgisch-preußischen Sklavenhandels“, den „Auto- und Lastwagenverkehr in der Stadt Potsdam“ und eine „Beschwerde über Vergütung von Busunternehmen“.

Festival LIT:Potsdam mit Besucherrekord

Das Literaturfestival LIT:potsdam hat nach eigenen Angaben erneut einen Besucherrekord erzielt. Wie die Veranstalter gestern mitteilten, kamen vom 12. bis 29. Juni rund 5000 Besucher zu Lesungen, Gesprächen und Workshops. Veranstaltungen gab es in Potsdam, Brandenburg, Cottbus und Frankfurt. 2018 waren insgesamt 4200 Besucher gezählt worden. Bei der sechsten Ausgabe des LIT:potsdam waren in diesem Jahr mehr als 30 Autoren zu Gast, darunter der Satiriker Marc-Uwe Kling und der Bestsellerautor Frank Schätzing. Writer in Residence war der israelische Schriftsteller und Friedensaktivist David Grossman.

Olsen-Bande im Filmmuseum

Das Filmmuseum Potsdam widmet seine neue Sonderausstellung den dänischen Filmganoven der „Olsenbande“. Zum 50. Jubiläum des Trios aus Egon, Benny und Kjeld, das in 14 Filmen Unterhaltungsgeschichte schrieb und in der DDR überaus populär war, wird vom 4. Juli bis zum 17. Februar die Ausstellung „Mächtig gewaltig! Die Olsenbande kommt nach Potsdam“ gezeigt, teilte das Filmmuseum mit. Zu sehen sind unter anderem originale Exponate aus den Filmen.

Heute Abend um 19 Uhr ist die große Eröffnung.

Abi-Beilage kommt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 4. Juli 2018, erscheint die große und beliebte MAZ-Abitur-Beilage. Sie liegt der Potsdamer Ausgabe bei. Noch arbeiten die Kollegen an der diesjährigen Ausgabe.

Produktion der Abitur-Beilage 2018. Quelle: Nadine Fabian

Alle Fotos von den Abschlussklassen von 28 Schulen aus Potsdam, Teltow, Kleinmachnow, Beelitz, Werder (Havel), Michendorf und Stahnsdorf.

Nur am kommenden Mittwoch. Nur in der MAZ!

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline