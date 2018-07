Potsdam

Hm, das Wetter wird heute vermutlich nicht ganz so doll wie gestern. Mit anderen Worten: Es werden ein paar Wolken mehr am Himmel auftauchen. Regen ist jedoch eher unwahrscheinlich. Gut für das Bundespolizeiorchester, aber dazu später mehr.

Freier Eintritt

Nur noch diese Woche, bis zum 22. Juli, können Besucher die Dauerausstellung des Landesmuseums „Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte“ (HBPG) erleben – danach werden Teile des Hauses am Kutschstallhof und Neuen Markt bis Oktober 2020 umgebaut.

Der Eintritt ist kostenlos. Zudem werden HBPG-Publikationen zum Aktionspreis angeboten.

Unterstützung für Schlösser-Stiftung

Um freien Eintritt geht es auch bei dieser Vertragsunterzeichung. Nämlich um den kostenlosen Zugang zu den Parks.

Heute unterzeichnen Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) und der kommissarische Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG), Heinz Berg, erneut eine Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung der Landeshauptstadt an der Pflege und Erhaltung der UNESCO-Welterbeparks in Potsdam.

Von 2019 bis 2023 unterstützt Potsdam die SPSG mit jährlich einer Million Euro. Die Vereinbarung gilt seit 2014 und wurde vom Stiftungsrat im Mai 2012 beschlossen.

Neue Bekanntschaften schließen

Wer neue Leute kennenlernen und sich für mehr Teilhabe von Geflüchteten engagieren möchte, der sollte heute Abend um 19 Uhr zum Luisenplatz kommen. In der Luise Kaffeebar stellt sich Initiative „Start with a friend“ vor.

Die Gruppe bringt Potsdamer und Geflüchtete zusammen und stößt auf großes Interesse . Vor vier Jahren in Berlin gegründet, engagiert sich der gemeinnützige Verein inzwischen bundesweit an mehreren Standorten für nachhaltige Integration. Deutschlandweit stehen mehr als 2500 Ehrenamtliche als „Locals“ Geflüchteten zur Seite, die sie bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen in Deutschland unterstützen.

Situation von Angehörigen

Die Situation der Angehörigen in der Sozialen Arbeit ist das Thema eines Studentenprojekts der Fachhochschule Potsdam, das heute um 15 Uhr in der Wissenschaftsetage des Bildungsforums vorgestellt wird.

Eine Gruppe wählte Angehörige von psychisch kranken Menschen, eine andere die Angehörigen von an Demenz erkrankten Menschen. Beide Personenkreise müssen mit einer grundsätzlichen Änderung der Lebenssituation und oft auch der Lebensplanung zurechtkommen, einschneidende Anpassungen vornehmen und große seelische Belastungen bewältigen.

Eine weitere Gruppe ging der Frage nach, wie die Situation von Angehörigen aussieht, die den Tod eines ihnen nahestehenden Menschen bewältigen müssen. Die Studenten haben mit trauernden Menschen, Trauergruppen und Professionellen gesprochen. Was fanden die Personen an Unterstützung vor, was haben sie im Trauerprozess vermisst.

Die vierte Gruppe hatte als Ziel, Angehörige von Opfern sexualisierter Gewalt zu befragen. Da es sehr schwierig ist, Menschen mit diesem Schicksal für ein studentisches Forschungsprojekt zu finden, wurden Praktiker interviewt, die mit Angehörigen oder dem Prozess der Aufarbeitung nach Vorfällen sexuellen Missbrauchs zu tun haben.

Die Studenten werden ihr Forschungsvorgehen und ihre Ergebnisse präsentieren und stehen dann für Fragen und Diskussion zur Verfügung.

Orchester auf der Mopke

Heute Abend um 19 Uhr spielt das Bundespolizeiorchester Berlin im Rahmen der Veranstaltungsreihe „10 Jahre Bundespolizeipräsidium in Potsdam“. Das Open-Air-Konzert findet am Neuen Palais auf der Mopke statt.

Bei Regenwetter fällt die Veranstaltung aus!

» Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Spendenaufruf für die Sanierung der Bastion

In den vergangenen beiden Jahren gab es an der Bastion am Schillerplatz umfangreiche Sanierungsarbeiten. Zur Umsetzung des dritten Bauabschnittes fehlt derzeit noch die notwendige Finanzierung. Gemeinsam mit dem Förderverein zum Wiederaufbau der Bastion am Schillerplatz e.V. bittet die Landeshauptstadt deshalb um Spenden für dieses einmalige Denkmal. Die Bastion wurde in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre als Aussichtsplattform am Havelufer in der Nähe des heutigen Schillerplatzes errichtet. In den 1970er Jahren verfiel das Bauwerk nach und nach.

Rückblick: Heute vor 73 Jahren

Im Sommer 1945 ist Potsdam Schauplatz einer historischen Konferenz. Die Siegermächte verhandeln über die Zukunft Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch was geschah abseits der Konferenz? Wir haben hinter die Kulissen geschaut. Heute: Ein verqualmter Konferenztag und ein musikalischer Befehl. Nach den ersten Kennenlernen-Treffen beginnt die Konferenz im Schloss Cecilienhof.

