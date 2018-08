Potsdam

Nicht mal Mitte August und die Sonne steht keine 15 Stunden mehr am Himmel. Es kann sogar sein, dass man sie heute nur wenige Male zu sehen bekommt.

Seit ihrem Aufgang um 5.47 Uhr drängeln sich immer wieder Wolken vor unser Zentralgestirn. Auch die Temperaturen sind zum weglaufen – man kommt jedenfalls nicht ins Schwitzen: Schlappe 23 bis 26 Grad werden erwartet. Das sind rund acht Grad weniger als gestern. Brrrrr..... gut, dass die warme Dusche wieder normal läuft und der Rohrbruch behoben wurde, wie die Stadtwerke um 13.33 Uhr twitterten.

Nächster Rohrbruch

Kaum war der eine Rohrbruch jedoch behoben, gab es um 13.57 Uhr die nächste Havarie zu vermelden. Dieses Mal brach ein Rohr im Bereich der Schopenhauerstraße.

Für die Buslinie 606 bedeutet dies, dass ein Umweg gefahren werden muss. Der 606er verkehrt zwischen den Haltestellen Schloßstraße und Luisenplatz-Süd/Park Sanssouci in beiden Richtungen über Breite Straße, Dortustraße, Charlottenstraße und die ÖPNV-Trasse Zeppelinstraße.

Die Haltestellen Naturkundemuseum entfällt vollends, ebenso der Stopp in der Schopenhauerstraße. Dafür hält der Bus in Richtung S Hauptbahnhof aber an der Haltestelle Dortustraße.

Virtuelle Schnitzeljagd

Das Potsdam Museum bietet heute Vormittag ab 10 Uhr im Rahmen des Sommerferienprogramms einen Stadtrundgang mit Ausstellungskoffer und virtueller Schnitzeljagd mit der Actionbound-App an.

Die zweistündige Veranstaltung richtet sich an Kinder ab 10 Jahren.

Irgendwas mit Büchern...

Einen Monat lang ist die Ausstellung „Initialzündungen“ ab heute in der Stadtbibliothek zusehen. Schüler der evangelischen Grundschule haben sich biblische Themen im Sinne anhand mittelalterlicher Buchmalerei angenähert. Bis Anfang September sind die Werke noch im Bildungsforum zu sehen.

Und wenn man schon mal im Bildungsforum ist, kann man sich direkt neues Lesefutter holen. Was? Noch nie in der Datenbank recherchiert, niemals eine eAusleihe gemacht oder eine Schallplatte digitalisiert? Dann wird es Zeit. Heute von 15 Uhr bis 16.30 Uhr gibt es dabei Unterstützung. Treffpunkt in der Lernwerkstatt...und irgendwann werden wir auch mit der Schallplatte unterm Arm vorbeikommen. Die kostenlose Sprechstunde gibt es ja wöchentlich.

So läuft’s beim Lauffest

Jährlich wird findet das traditionelle Potsdamer Lauffest zugunsten der kommunalen Stiftung Altenhilfe statt. In diesem Jahr am 31. August. Bereits zum 14. Mal können Läufer von 9 bis 18 Uhr im Stadion am Luftschiffhafen ihre Runden für einen guten Zweck drehen. Für jede gelaufene Runde zahlt das ihm zugeordnete Sponsoren-Team. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 3137 Läufer. Sie erliefen insgesamt mehr als 15 000 Euro an Spenden, indem sie 76 453 Runden absolvierten. Die Stiftung finanziert damit den Kauf von Kühlschränken, Brillen oder notwendige Renovierungsarbeiten für ältere Bürger. Heute werden weitere Details zu der Aktion bekanntgebeen, „welches im Rahmen von „1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert“ neue Akzente erhält“, teilte die Stadt im Vorfeld mit. Wir lassen uns überraschen.

Geschenke fürs Museum

Heute werden dem Museum in einer Schenkung Arbeiten des Künstlers Hans Vent (1934-2018) übergeben. Der Maler und Grafiker, geboren 1934 in Weimar, gestorben 31. Januar 2018 in Berlin, hat ein umfangreiches künstlerisches Werk hinterlassen. Anlässlich der Übergabe von drei Arbeiten aus seinem Œu­v­re ans Potsdam Museum, lädt das Haus heute um 15 Uhr zu einem Gespräch über Kunst und Leben Hans Vents mit Christina Renker, Witwe des Künstlers, der Malerin Ulla Walter, Museumsdirektorin Jutta Götzmann und der Kunsthistorikerin Liane Burkhardt sowie zu einem projizierten Foto-Essay der Fotografin Gundula Schulze-Eldowy ein.

Der Seniorenbeirat trifft sich

Heute Morgen hält der Seniorenbeirat Stahnsdorf um 10.30 Uhr seine Sitzung im Fraktionsraum in der Gemeindeverwaltung, Annastraße 3, ab. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Zusammenarbeit mit dem regionalen Sportverein, die Vorbereitung eines regionalen Treffens der Seniorenbeiräte von Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf sowie die offizielle Eröffnung der Begegnungsstätte in der Lindenstraße.

Zwei Turbinen im Trainingslager

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bereitet sich vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen von heute bis Donnerstag in einem Kurz-Trainingslager in Harsewinkel bei Bielefeld vor. „Bevor wir den endgültigen Kader für die Partien gegen Island und Färöer nominieren, bauen wir diese Maßnahme ein, um einen Eindruck von den Spielerinnen zu bekommen“, sagte Bundestrainer Horst Hrubesch. Von Turbine Potsdam wurden Torhüterin Lisa Schmitz und Stürmerin Svenja Huth nominiert.

Gesichter der Stadt

