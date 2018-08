Potsdam

Die Sonne wird so langsam zum Langschläfer. Erst gegen 6 Uhr kommt sie heute Morgen über Potsdam aus ihrem Bett gekrochen.

OB auf Kita-Tour

Gestern hat die Schule begonnen, da kann man sich heute mal um die Kleineren kümmern. Jedenfalls wird sich heute Oberbürgermeister Jann Jakobs über Baumaßnahmen des Kommunalen Immobilien Service (KIS) im Kitabereich informieren. Zudem besucht er mehrere Kitas in der Stadt und macht sich ein Bild vor Ort.

Podcast als Informationsquelle

Heute dreht sich ab 15 Uhr beim Kreativstammtisch im Rechenzentrum (Raum 243) alles um das Thema Podcast. Dafür hat Katrin Seifert, Erstberaterin bei der Kreativagentur, Andrea Protscher, Inhaberin der Agentur für Mediacontent, eingeladen.

Protscher wird über „Erfahrungen mit Podcasts, deren Erstellung, Einsatz und Umgang berichten“, heißt es in der Einladung. „„Ein Podcast macht nicht nur das gesprochene Wort auf Ihrer Webseite hörbar. Multimediale Ansprache gehört heute einfach bei einer Webseite dazu. Schluss mit Buchstabenwüsten“, sagt Protscher.

Die Teilnehmer der kostenlosen Veranstaltung sind eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen mit dem Medium zu erzählen.

» Anmeldung über antonia.wagner@kreativagentur-brandenburg.de.

Bürgersprechstunde im Rathaus

Nachdem Mike Schubert in seiner Funktion als Beigeordneter für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung der Stadt Potsdam die Kita-Tour mit dem Oberbürgermeister absolviert hat, findet er heute um 16.30 Uhr noch Zeit, um seine achte Bürgersprechstunde im Rathaus in der Friedrich-Ebert-Straße im Raum 122 abzuhalten – als Beigeordneter.

Wüterich vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Potsdam muss sich heute ein 28-jähriger Mann verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft im vor, im September 2015 in eine Filiale eines Pizza-Lieferdienstes eingebrochen zu sein, „die Räumlichkeiten verwüstet, und diverse Speisen und Getränke (mindestens drei Kästen Bier) entwendet“ zu haben. Danach, so lautet die Anklage, habe er mit einem Pkw „durch die Eingangstür eines Getränkehandels in Werder (Havel) gefahren und 907 Schachteln Zigaretten im Gesamtwert von rund 4.200 Euro entwendet“. Zwei Jahre später, sei er „in die Geschäftsräume des Kunstgalerievereins „sans titre e. V.“ in Potsdam eingebrochen“. Dort nahm er „Laptops im Gesamtwert von zirka 2.000 Euro sowie Geldkassetten mit etwa 1.000 Euro“ mit.

Frauen-Talk im Bildungsforum

Heute um 17 Uhr lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Potsdam, Martina Trauth, zum vierten Potsdamer Frauentalk ein. Thema der heutigen Veranstaltung: Gendermedizin.

Dr. Ute Seeland, Fachärztin für Innere Medizin an der Charité, wird referieren. Dabei beschäftigt sie sich mit der Frage beschäftigen, warum eine geschlechtersensible Medizin nicht nur sinnvoll ist, sondern auch Leben retten kann.

Die Veranstaltung auf der Wissenschaftsetage im Bildungsforum ist für jedermann und kostenlos.

Bartlose und Ausgemergelte vor

Die Casting-Agentur Filmgesichter sucht für zwei historische Großproduktionen Komparsen. Zum einen steht die dritte Staffel von „Babylon Berlin“ an, zum anderen die ZDF-Serie „Eine Frau am Bauhaus“. Beide Produktionen werden vom Medienboard gefördert. Die Dreharbeiten werden ab Oktober in Berlin und Brandenburg, auch am Standort Babelsberg, gedreht. Für die Projekte werden insgesamt 3000(!) Komparsen gesucht. Vor allem junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren werden gesucht. Aber auch Versehrte und „auch „ausgemergelt“ aussehende Frauen und Männer, gerne mit gelebten Gesichtern und/ oder dürren Körpern“ haben gute Chancen.

Das heutige Casting findet von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr bei der Agentur Filmgesichter, Thomasiusstrasse 2 in Berlin statt.

» Mehr Informationen, mehr Termine unter www.agentur-filmgesichter.de.

Monster und Mutanten gesucht

Wer auch abseits der Leinwand sein schauspielerisches Talent verwirklichen will, der kann direkt in Berlin bleiben. Es werden noch Monster gesucht. Die Babelsberger Horrornächte begeistern seit Jahren durch die perfekte Selbstinszenierung dutzender Zombie- und Gruselgestalten. Zum 9. Mal finden die Horrornächte am 13., 19., 20., 26. und 27. Oktober sowie am 2. und 3. November 2018 statt und der Filmpark Babelsberg ist aber noch auf der Suche nach Darstellern. Heute und übernächste Woche können sich Nachwuchs-Monster bewerben.

Heute müssen Potsdamer jedoch etwas weiter reisen. Das Casting findet ab 19 Uhr im Quatsch Comedy Club am Friedrichstadt-Palast in Berlin statt.

Am Montag, dem 3. September, findet das Monstercasting dann ab 19 Uhr im Filmpark Babelsberg im Fernsehstudio statt.

» Anmeldung per Mail unter: horror-casting@filmpark.de.

Werke von Max Baur noch bis Sonntag zu sehen

Nur noch wenige Tage läuft die Ausstellung „Potsdam, ein Paradies für meine Kamera“ mit Werken von Max Baur (1898–1988) im Potsdam Museum. Sein fotografischer Blick galt dem harmonischen Zusammenspiel aus Architektur und Natur, der Idylle und erhabenen Ästhetik der einstigen preußischen Residenzstadt.

In der letzten Kuratorenführung wird Judith Granzow am Donnerstag, 23. August um 18 Uhr, einen Überblick über das Schaffen Baurs geben.

» Anmeldung bitte unter Telefon 0331/289 68 68.

Gesichter der Stadt

Erkennen Sie ihre Nachbarn wieder?

In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

» Galerien aus weiteren Städten und Landkreisen gibt es unter www.MAZ-online.de/nachbarn.

