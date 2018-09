Potsdam

Der gestrige Monat war zwar wärmer, aber der heutige Dienstag hat mehr Sonne zu bieten. Es wird angenehm warm.

Baumpflege im Trockensommer

Das gefällt auch sicher den Pflanzen in der Landeshauptstadt. Das Grünflächenamt hat im trockenen Sommer mehr als 1300 Bäume im Stadtgebiet besonders gepflegt. 1134 Bäume meist im Alter von fünf bis zehn Jahren seien durch Fremdfirmen, weitere 200 Bäume durch eigene Mitarbeiter in regelmäßigen Wässerungsgängen mit jeweils 100 bis 200 Litern Wasser versorgt worden, heißt es in der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Fraktion die Andere. Zusätzlich erfolgten allein von Mai bis Juli Wässerungsleistungen über Standrohre, Sprenger und eigene Brunnen über insgesamt 2115 Stunden.

Salongespräch im Plenarsaal

Gerade nach den vergangenen heißen Tagen ist das Thema Klimawandel wieder in aller Munde. Gut, mal etwas zu diesem Thema aus berufenem Munde zu hören. Heute Abend hat Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs zum Salongespräch „Von Potsdam bis Paris und zurück – Operation Klimarettung“ Prof. Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, eingeladen.

Zusammen mit Schellnhuber möchte Jakobs den Fragen nachgehen: „Was haben wir dem menschengemachten Klimawandel entgegenzusetzen? Was können wir in der Landeshauptstadt Potsdam tun, um unsere ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen?“.

» Beginn ist um 18 Uhr. Übrigens: Im Rahmen dieses Salongesprächs wird sich Prof. Schellnhuber für seine jahrelange Verdienste in Potsdam ins Goldene Buch der Landeshauptstadt eintragen.

Vorverkaufsstart für die Winteroper

Und zack sind wir beim Winter: Der Vorverkauf für die Potsdamer Winteroper hat begonnen. In diesem Jahr steht Georg Friedrich Händels Oratorium „Theodora“ auf dem Programm. Aufführungstermine in der Friedenskirche sind vom 22. bis 24. November, sowie vom 29. November bis zum 1. Dezember.

Seit 2005 produzieren die Kammerakademie und das Hans Otto Theater gemeinsam die Potsdamer Winteroper. Seit 2013 ist die Friedenskirche die Aufführungsstätte.

Staugefahr auf der Zeppelinstraße

Für heute beginnende Tiefbauarbeiten muss die Straße Im Bogen im Einmündungbereich zur Zeppelinstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt werden.

Die Zeppelinstraße stadtauswärts wird in diesem Bereich von 2 auf 1 Fahrspur eingeengt. Die Arbeiten dauern rund vier Wochen.

Briefwahlbüro geöffnet

Am 23. September 2018 wird in unserer Stadt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Wer jetzt schon absehen kann, dass er an diesem Tag nicht in der Stadt ist, der hat ab sofort die Möglichkeit, ins Briefwahlbüro zu gehen.

Fieguth-Porträts in der Urania

Eine Ausstellung mit Arbeiten der Potsdamer Fotografin Monika Schulz-Fieguth wird heute um 18 Uhr in der Urania, Gutenbergstraße 71/72, eröffnet. Zu sehen sind Porträts des Physikers und Astronomen Hans-Jürgen Treder.

Monika Schulz-Fieguth hat den Physiker über mehrere Jahrzehnte bis zu dessen Tod fotografisch begleitet. Dabei entstanden beeindruckende Aufnahmen einer außergewöhnlichen Persönlichkeit.

Quiz für Filmfreunde

Heute Abend werden wieder viele Quiz-Freunde und Cineasten in die Bar Gelb in der Charlottenstraße kommen: Das Film-Quiz feiert die 100. Ausgabe. Über 3500 Fragen hat Quizmaster Marcel Kirf seit 2012 gestellt und heute kommen nochmal 33 hinzu.

Unterstützung bekommt er bei diesem besonderen Quiz von Sebastian Klussmann. Vielen bekannt als „Jäger“ in der ARD-Quizsendung Gefragt – Gejagt.

» Beginn ist um 20.30 Uhr. Gespielt werden drei Runden à elf Fragen plus einer kurzen Sonderrunde. Bis zu sechs Mitspieler können ein Team bilden. Die Startgebühr kostet fünf Euro. Um Anmeldung in der Bar wird gebeten.

Gesichter der Stadt

Erkennen Sie ihre Nachbarn wieder?

In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

