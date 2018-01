Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Nee, was war das gestern für ein nasser Tag. Ungemütlich – zumindest, wenn man draußen unterwegs war. Heute soll es zumindest ein paar Grad wärmer werden.

Bäume bereitlegen

Mit Winter oder Weihnachten hat das nichts (mehr) zu tun. Die Weihnachtsbäume können also weg. Praktisch, dass die Step Potsdam seit Anfang der Woche die ausrangierten Weihnachtsbäume abholt. Wichtig: Die ausgedienten Weihnachtsbäume sollten bereits am Vorabend ab 18 Uhr und spätestens um 6 Uhr am Abholtag draußen bereitliegen. Es wird darum gebeten, dass die Bäume eines Hauses möglichst auf einem Haufen in Fahrbahnnähe gelegt werden.

Daher heute Abend die alten Weihnachtsbäume in Bornim , Bornstedt , Eiche , Golm , und Nedlitz rauslegen, sie werden am morgigen Freitag abgeholt.

Apropos abholen...

Der Mülleimer am Affengang in der Brandenburger Vorstadt wird seit seinem Aufstellen im Dezember 2017 gut genutzt - vor allem für die Hinterlassenschaften für Hunde. Geleert wird er anscheinend selten. Quelle: MAZonline (Foto von Mittwochnachmittag)

Zudem hatte es in den vergangenen Tagen die Beschwerden darüber gegeben, dass die Mülltonnen von Privathaushalten zwischen Weihnachten und Neujahr nicht abgeholt wurden, die Tonnen daher überquellen würden.

Die Stadtentsorgung Potsdam hat die Kritik von sich gewiesen, zwischen den Feiertagen untätig zu sein. Die normalen Abholtermine für Haus-, Bio-, Papier- und Plastikmüll haben sich schlicht verschoben, heißt es in einer Stellungnahme.

Bleiben wir beim Müll...

Wie die Stadtwerke am Mittwoch mitteilten, hat der Wertstoffhof Neuendorfer Anger in Babelsberg ab sofort nur noch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Wertstoffhof können neben u.a. Wertstoffen, Grünabfällen, Sperrmüll auch Schadstoffe abgegeben werden.

Alternativ können Abfällen zum Wertstoffhof Drewitz gebracht werden. Dieser ist montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Neues zum Uferweg Groß Glienicker See

Der Streit um den teils gesperrten Uferweg ist Jahre alt. Es wurde geredet, geklagt oder mit Enteignung bzw. „ Enteignung ’light’“ gedroht. Heute wollen Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs und die Fachbereichsleiterin Recht, Personal und Organisation, Karin Krusemark, über die jüngste Entscheidung der Enteignungsbehörde des Landes Brandenburg in Bezug auf einen Uferweg am Groß Glienicker See informieren.

Kostenlose Runde mit Steuerexperten

Viele Rentner, aber auch Arbeitnehmer und Selbstständige, haben einen erhöhten Informationsbedarf zum Thema „Steuern“, insbesondere zur „nachgelagerten Besteuerung“. Zahlreiche Informationen gibt es im Vortrag „Rente & Steuern – was muss ich wissen?“.

Gut, dass es noch einige freie Plätze für kostenlose Vorträge in der Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung, Friedrich-Ebert-Straße 113 für den 16. Januar um 10 Uhr sowie für den 6. Februar um 16.30 Uhr, gibt.

Wichtig jetzt anmelden! Entweder via Telefon 0331/230 10, per Fax: 0331/230 11 34 oder E-Mail: service.in. potsdsam@drv-berlin-brandenburg.de.

Disput über Meinungsfreiheit

Zur nächsten offene Gesprächsrunde zum Thema „Meinungsfreiheit – darf oder muss sie Grenzen haben?“ lädt der Brandenburgische Freidenker-Verband heute Abend ab 19 Uhr ins China Haus, Zeppelinstraße 147 ein. In der Potsdamer Runde wird nach dem Abendessen zudem darüber diskutiert, wo die Grenzen zur Beleidigung und Volksverhetzung liegen, oder ob Meinungsfreiheit auch für Nazis gilt. Weitere Aspekte sind Cyber-Mobbing und Fake News.

Mönchsgesang in der Kirche

Mit ihren tiefen Bässen und ihrer hohen Stimmkunst gelingt dem handverlesenen Ensemble ein eindrucksvolles, abwechslungsreiches Konzert. Eine Mischung aus gregorianischen Chorälen, orthodoxer Kirchenmusik sowie geistlichen Liedern der Renaissance und des Barock bildet den klassischen Rahmen für das Konzert am heutigen Donnerstag um 19:30 Uhr in der Nikolai­kirche Potsdam.

Rio-Karten sichern

Dass das Schauspielmusical „Rio Reiser. König von Deutschland“ so gut einschlägt und nahezu alle Vorstellungen ausverkauft sind, hat sicher niemand vorhergesagt. Aber es ist auch wirklich toll. Wer sich das rund dreistündige Spektakel im Hans-Otto-Theater nicht entgehen lassen will, der hat ab sofort die Chance, Karten im Vorverkauf zu erstehen.

Freikarten für Pinocchio gewinnen

