Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Heute wird es noch ärger mit dem Wetter. Doch nicht nur, wer sich von den Naturschönheiten Russlands verzaubern lassen will, sondern auch Cineasten und Sportliebhaber werden dennoch unterwegs sein.

Tschüss, Weihnachtsbäume

Heute Morgen gehen im Kirchsteigfeld , Babelsberg (östlich der Bahnlinie Drewitz) und im Marquardt die alten Weihnachtsbäume auf ihre letzte Reise mit der Stadtentsorgung Potsdam.

Wer in Bornim , Bornstedt , Eiche , Golm und Nedlitz wohnt, der sollte seinen Baum heute Abend vor dem Haus ablegen. Morgen früh macht die Step ihre Runde und holt die Bäume ab.

Naturkundemuseum zieht Bilanz und blickt voraus

Heute will der Direktor des Naturkundemuseums Potsdam, Dr. Jobst Pfaender, einen Blick zurück auf das vergangene Jahr werfen und dann die Pläne des Museums für das neue Jahr vorstellen.

Aus Sky wird Rewe

Der Sky-Markt an der Nedlitzer Straße 19 im Bornstedter Feld eröffnet heute als Rewe-Markt neu. Der Markt wurde vollständig erneuert, Regale wurden ausgetauscht, elektronische Preisetiketten installiert und vieles mehr. Die Neueröffnung ist heute um 7 Uhr.

Hoch hinaus im Sterncenter

Im Sterncenter startet heute das 19. internationale Stabhochsprung-Meeting. Beginn ist um 14 Uhr. Wie in den vergangen Jahren ist das Starterfeld hochkaratig besetzt. Auch der Vorjahressieger hat sich angekündigt. Im letzten Jahr war er mal eben Jahresweltbestleistung, polnischer Hallenrekord und Meeting-Rekord gesprungen.

Russlands Naturschönheiten in Wort und Bild

„Unser Weg: Von den Bergen des Sichote Alin nach Süd-Kamtschatka und zum Baikal“ heißt ein Vortrag um 19 Uhr im Haus der Natur (Lindenstr. 34). Alexey Bezrukov und seine Frau Tanya schützen als Ranger seit Jahren Russlands riesige Schutzgebiete. Nach der Arbeit auf der Wrangelinsel – dem arktischen Eldorado für Eisbären – ging es in das Revier des Amur-Tigers in Russlands Südosten, dann ins Paradies für Kamtschatka-Braunbären und Adler. Mit ihren zwei Kindern sind sie nun am Baikal in Ostsibirien für den Schutz der ursprünglichen Natur tätig. Und ganz nebenbei hat sich Alexey zu einem der besten Naturfotografen Russlands entwickelt.

Vortrag mit deutscher Übersetzung (Peter Romanov), 19:00 Uhr, Haus der Natur, Lindenstr. 34, Eintritt: 6 €/ erm. 4 € (Senioren, Studenten, Alg-Empfänger), Karten unter Tel. (0331) 2015525.

Sitzungen am Nachmittag

Um 17 Uhr trift sich heute der Migrantenbeirat im Stadthaus, Raum 249. Unter anderem steht dort die „Sicherheit in der GU Am Staudenhof“ auf der Agenda. Nachdem Anfang Januar herauskam, dass dort ein Rechtsextremer als Wachmann angestellt war, sicher ein diskussionswürdiger Tagesordnungspunkt.

Eine Stunde später befasst sich der Ausschuss für Kultur und Wissenschaft unter anderem mit dem „Brandschaden in der Scholle 34“. In dem Bürgertreff hatten Unbekannte Mitte November 2017 Feuer gelegt. Die Mitglieder des heute öffentlichen Ausschusses treffen sich um 18 Uhr in der Hegelallee, Haus 9 im Raum 107.

Ebenfalls in der Hegelallee, aber im Haus 1 (Raum 405) kommt heute der Ausschuss für Klima, Ordnung,Umweltschutz und ländliche Entwicklung zusammen. Themen sind unter anderem der Vorschlag „Keine Parkgebürhhren für E-Autos“ oder eine „ Verkehrsberuhigte Zone Geschwister-Scholl-Straße“.

Haustierfotografie: Ausstellung bei Oberlin

Von heute an bis zum 30. März zeigt das Berufsbildungswerk des Oberlinhauses die Ausstellung „Haustierfotografie“ von Lain Jackson. Die heutige Vernissage beginnt um 16.30 Uhr in der Steinstraße. Susann Giese, alias Lain Jackson, wurde 1987 in Nauen geboren und lebt in Potsdam. Unter dem Künstlernamen Lain Jackson ist sie seit vielen Jahren auf verschiedenen Fotoplattformen aktiv. Sie veröffentlichte Kalender zu Nordlichtern und Schafen.

Ab ins Kino

Heute startet die neue Kinowoche – zum Beispiel mit „Die dunkelste Stunde“, ein Film über Churchill.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de.

Von MAZonline