Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Nein, auch heute gibt es kein Winter-Comeback. Die Handschuhe und der Schal können in der Schublade bleiben. Es könnte zwar nass werden, aber es wird warm.

Die Tanne muss weg

Also mal ehrlich: Das Wetter hat nun wirklich nichts mehr Weihnachtliches zu bieten. Warum also noch länger am Weihnachtsbaum festhalten? Eben! In Grube, Nattwerder, Schlänitzsee, Babelsberg (südlich. der Rudolf-Breitscheid-Straße) sollte der Baum längst draußen liegen, denn dort holt die Step heute die Tannen ab.

Am Stern und Drewitz hat kann man dagegen noch einige Stunden den Baum genießen. Dort sollte man am frühen Abend Abschied nehmen und den Baum ab 18 Uhr vors Haus auf die Straße legen. Die Step kommt dort morgen früh vorbei und holt die Bäume ab.

» Alle Termine auf einen Blick.

Kostenfreie Rechtsberatung

Die Linke bietet heute von 16 bis 18 Uhr eine „kostenfreie Erstberatung zu sozialen und rechtlichen Problemen“ mit Rechtsanwalt Jörg Schindler im Bürgerhaus Sternzeichen in der Galileistraße an. „Lediglich ein Beratungshilfeformular sollte vor Ort ausgefüllt werden, wenn Briefe/Anschreiben direkt verfasst werden sollen (dann formal: Zustandekommen eines Mandatsverhältnisses)“, teilte die Partei mit.

Mehr Informationen unter www.dielinke-potsdam.de.

Heutige Ausschüsse

Im Stadthaus kommen heute die Mitglieder zweier Ausschüsse zusammen. Bereits um 16:30 Uhr findet die Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Raum 3.025 statt. Auf der Tagesordnung der komplett öffentlichen Sitzung stehen unter anderem die „Standortsicherung Montelino“, die „Versorgungsquote für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Landeshauptstadt Potsdam“ und das „Zukunftsprogramm 2022“.

Eine Stunde später beginnt die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses im Raum 1.077. Diese Sitzung ist zur Hälfte öffentlich. Wenn man im Jugendausschuss war, kommen einem einige Punkte bekannt vor: „Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018/2019“, „Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2018“ sowie das „Zukunftsprogramm 2022“. Hier werden aber sicher andere Aspekte behandelt.

Die Legende lebt – und wir haben Freikarten

Die Kultband Abba ist eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten. Dass die Superhits immer noch das Publikum begeistern, ist am 7. März um 20 Uhr in der Tribute-Show im Nikolaisaal Potsdam mitzuerleben. Die MAZ verlost heute unter 0137/9 88 08 34 3x2 Freikarten. Die Leitungen sind bis Mitternacht geschaltet. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer.

„Mo und die Arier“

Die afrodeutsche TV-Moderatorin Mo Asumang zeigt heute in der Kleist-Schule in Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 17, ihren Film „Mo und die Arier – Allein unter Rassisten und Neonazis“. In einem einzigartigen journalistischen Experiment suchte sie die offene Konfrontation mit radikalen Hasspredigern. Nach dem Film lädt Mo Asumang ihre Gäste zur Diskussion über das Thema ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

„Historie und die Neuen Rechten“

Ähnliches Thema, gleiche Uhrzeit: Welche Argumente aus der Geschichte nutzen neue rechtsorientierte Bewegungen zur Rechtfertigung ihrer Ideologie? Diese und andere Fragen will eine offene Podiumsdiskussion der Fachschaftsräte Geschichte, Politik und Verwaltung sowie „War and Conflict Studies“ an Universität Potsdam heute um 18 Uhr in August-Bebel-Straße 89 auf dem Campus Griebnitzsee im Haus 6, Raum H02, erörtern.

Neue Busse für Potsdam

Ab heute sollen nach MAZ-Informationen fast alle Volvo-Busse der Verkehrsbetriebe nach und nach ausgetauscht werden. Voraussichtlich Ende Februar wird der Wechsel abgeschlossen sein. Derzeit umfasst die ViP-Busflotte 54 Dieselbusse. Künftig werden 21 Gelenkbusse und drei grün-weiße Solobusse der Marke MAN durch die Stadt fahren. Die Busse lässt MAN in Polen produzieren, sie rollen in Starachowice vom Band. Der Verkehrsbetrieb investiert acht Millionen Euro in die Neuanschaffungen.

Gründungstreffen für Stadtteilnetzwerk

Die Initiatoren eines Stadtteilnetzwerks Babelsberg laden heute um 18 Uhr zu einem ersten Informationsabend in den Salon des Kulturhauses Babelsberg ein. Geklärt werden soll unter anderem, welche Ziele das Netzwerk verfolgen soll und wer zu den potenziellen Partnern zählt. Bislang gibt es mit dem Stadtteilnetzwerk Potsdam-West einen ersten Interessenverbund von Partnern, die sich vereint für ihr Viertel engagieren.

Mit dem Rad bis Wladiwostok

Thomas Meixner brach mit seinem Fahrrad in seiner Heimat in Sachsen-Anhalt auf und kurbelte 16 630 Kilometer bis nach Wladiwostok, im fernen Osten Russlands. Gastfreundschaft, Geschichte und Naturerlebnisse prägten diese fast halbjährige Reise. Er besuchte auch Japan. In einer Dia-Show vermittelt er seine Abenteuer, und zwar heute um 18 Uhr in der Urania Potsdam.

Informationsabend für werdende Eltern

Zum nächsten Informationsabend für werdende Mütter und Väter lädt das Sankt-Josefs-Krankenhaus Potsdam-Sanssouci heute alle werdenden Mütter und Väter sowie weitere Interessierte ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Treffpunkt ist der Eingangsbereich des Hauses Alexius in der Zimmerstraße 6.

Summerlovin“ – ein Hauch von Grease

Ein Musical über Freundschaft und Rivalität, eine Urlaubsliebe und große Enttäuschungen in einer Lebensphase, in der alles möglich und manchmal doppelt so schlimm ist – das ist bei „Summerlovin“, das deutliche Anleihen bei „Grease“ nimmt, im Treffpunkt Freizeit zu erleben, und zwar heute und morgen um 10 Uhr und 18 Uhr, am 27. und 28. Januar um 19 Uhr. Um Kartenbestellungen per E-Mail unter summerlovin-karten@t-online.de wird gebeten.

Wasserballer wollen ins Final Four

Die Wasserballer des OSC Potsdam wollen sich heute für die Endrunde im Pokal qualifizieren. Dafür fahren sie nach Neukölln – und hoffen auf lautstarken Anhang. Das Viertelfinal-Spiel wird um 20 Uhr in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg am Sachsendamm 11 in Berlin - Schöneberg angepfiffen.

Soli-Konzert im Rückholz

Im Rückholz in der Sellostraße findet heute ein ganz besonderes Konzert statt. Einer der Bar „nahestehende Persons namens „Gini“ leidet unter einer Lungenerkrankung. Für eine entsprechende Behandlung fehlt „Gini“ das Geld, heißt es. Drei Musiker werden daher heute im Rückholz musizieren und „im Anschluss an das Konzert [...] den Hut kreisen lassen um Geld für „Gini“ zu sammeln. Beginn ist um 20 Uhr.

