Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Also, wenn sich heute die Wettervorhersage bestätigt, könnten wir hier in Potsdam ganz, ganz vielleicht die Sonne sehen.

Willkommen in Potsdam

Das würde sicher auch Jörg Huppatz freuen. Er ist nämlich neuer Fachbereichsleiter Feuerwehr der Landeshauptstadt Potsdam und wird heute seinen Dienst bei der Potsdamer Feuerwehr antreten. Huppatz ist Nachfolger von Wolfgang Hülsebeck, der Ende Februar 2018 in den Ruhestand geht. Huppatz leitete zuvor die Feuerwehr in Bergisch Gladbach.

Begrüßt wird er heute von Mike Schubert, Beigeordneter für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung.

Märchenlauf auf der Eisbahn

Nicht wundern, wenn heute von 14 Uhr bis 17 Uhr ganz viele Elfen, Hexen und Prinzen auf der Eisbahn am Hafen ihre Runden drehen. Der Veranstalter hat nämlich versprochen, dass jedes Kind mit Verkleidung heute eine kleine Überraschung aus dem El Puerto bekommen. Also: hex, hex... schnell aufs Eis.

Engagement junger Leute ist gefragt

„Engagement mal anders“ können junge Menschen beweisen, die sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst entscheiden. Interessierte erhalten dazu heute um 16 Uhr im Berufsinformationszen­trum am Horstweg alle nötigen Informationen.

Der Kommunale Immobilien Service zieht um

Mehrere Bereiche des Kommunalen Immobilien Service wechseln im Rahmen der laufenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf dem Verwaltungscampus in den kommenden Tagen vom Haus 1 ins Rathaus. Dazu gehören die Werkleitung mit den Bereichen Kaufmännisches Management, Rechnungswesen und Verwaltung. Sie ziehen in der Zeit von heute an bis zum 6. Februar um. Hier die neuen Kontaktdaten: Kommunaler Immobilien Service (Kis), Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14461 Potsdam; Telefon: 0331/289 14 50, Mail: KIS@Rathaus.Potsdam.de.

Beim Lesen helfen

Morgen um 17:30 Uhr bietet das Grundbildungszentrum an der Volkshochschule im Bildungsforum einen Kurs an, in dem es weitreichende Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten bei Lese- und Schreibproblemen gibt. Die Schulung richtet sich an alle Interessierten, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsene beim Lesen- und Schreibenlernen unterstützen möchten und sich fragen, wie man beim Erlernen der Rechtschreibung und der Lesekompetenz gut helfen kann.

Die Schulung ist kostenfrei. Für weitere Informationen und Anmeldungen steht Katrin Wartenberg vom Grundbildungszentrum Potsdam telefonisch unter (0331) 289 45 74 oder per E-Mail unter gbz@rathaus.potsdam.de zur Verfügung.

Leser-Tipp: Termin-Ankündigung Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Poetry-Slam im Museum

Das gibt es auch nicht so häufig: Ein Poetry-Slam in Museum Barberini. In diesem Fall findet er heute Abend um 18 Uhr statt – nachdem es zuvor einen Rundgang durch die aktuelle Ausstellung „ Hinter der Maske. Künstler in der DDR“ gegeben hat.

Fünf Poetinnen und Poeten werden sich nach der Runde durchs Museum mit eben jener Ausstellung auseinandersetzen – im Wettstreit gegeneinander. Doch damit nicht genug. „Weil die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler zu gut sind, um sie einfach nach Hause zu schicken, treten sie in einer thematisch freien Runde ein weiteres Mal gegeneinander an, um für diesen Abend zu klären, wer die Gunst des Publikums erringt“, heißt es in der Einladung., Und selbst dann ist noch nicht Schluss. Im Anschluss legt DJ Ernesto Linares auf.

Bürgerversammlung in Fahrland

Die Stadt Potsdam lädt die Fahrländer zu einer Bürgerversammlung zu den Themen aktuelle Planungen von Kita-, Hort- und Grundschulplätzen für den 1. Februar ein. Auf der Veranstaltung werden nach Angaben der Stadtverwaltung die Beigeordneten für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, Mike Schubert (SPD), die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, Noosha Aubel (parteilos), sowie weitere verantwortliche Mitarbeiter der Stadt Informationen über den aktuellen Stand der Planungen geben. Auf der Einwohnerversammlung im Juli 2017 in Fahrland hatte die Verwaltung mit den Anwesenden vereinbart, eine weitere Bürgerversammlung zu diesen Themen durchzuführen.

Die Bürgerversammlung findet heute um 18 Uhr im Hort der Regenbogenschule, Ketziner Straße 31c, statt. Parkmöglichkeiten vor Ort sind nicht vorhanden.

Kurator führt durch Ascher-Ausstellung

Jutta Götzmann, Direktorin des Potsdam-Museums, führt heute um 18 Uhr durch die Sonderausstellung „ Leben ist Glühn. Der deutsche Expressionist Fritz Ascher“.

Der spätexpressionistische Künstler (1893–1971) überlebte zwei Weltkriege und die Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Sein Schicksal steht exemplarisch für die zahlreichen viel sprechenden Karrieren der sogenannten verlorenen Generation.

Kohlendioxid und Klimawandel

Der Brandenburgische Freidenker-Verband lädt heute um 19 Uhr ins China-Haus, Zeppelinstraße 147, zur Potsdamer Runde ein. Ulf Rassmuss wird dort einen Vortrag über „Kohlendioxid und Klimawandel“ halten.

Jüdisches Leben an der Oder

Die nächste Veranstaltung in der Reihe „Deutsch-polnische Gespräche“ gibt es heute um 19 Uhr im „Daily“ am Nauener Tor. Zu Gast ist dann Magdalena Gebala vom Deutschen Kulturforum östliches Europa, das seinen Sitz in Potsdam hat. Magdalena Gebala wird über Projekte berichten, bei denen die Vermittlung deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa im Mittelpunkt stehen. Sie stellt die Spannbreite der Arbeit des Forums vor, darunter ihr jüngstes Ausstellungsprojekt „Im Fluss der Zeit – Jüdisches Leben an der Oder“/„Z biegiem rzeki - Dzieje Żydów nad Odrą“, das sie mit vielen Partnern aus Deutschland und Polen realisiert.

In die Sterne gucken

Zum letzten Mal für diesen Winter gibt es heute einen Beobachtungsabend im Großen Refraktor auf dem Telegrafenberg in Potsdam. Interessierte können bei klarer Sicht mit dem historischen Linsenteleskop einen Blick in die Sterne werfen, wie das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam jetzt informierte.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr am Telegrafenberg.

Krogmann auf der Barnett

Krogmann tanzt aus der Reihe. Das lässt sich spätestens bei einem Konzert der Band miterleben. 2018 erscheint ihr drittes Album „Ohne Rahmen“. Die Jungs aus Potsdam legen sich ungern fest. Was sie verbindet, ist die Stimme von Frontmann und Texter Stefan. Seit 2010 spielen sie, gaben Hunderte Konzerte auf der Straße, auf Dächern, in kleinen Klubs, auf großen Bühnen – und heute um 19.30 Uhr im Schiffsrestaurant „John Barnett“.

Unbequeme Wahrheiten

Stefan Schwarz Quelle: Stefanie Fiebrig

Das Theaterschiff Potsdam erweitert seine Reihe „Live in der Bar“ um Lesungen. Den Auftakt gibt Stefan Schwarz heute mit seinem neuen Roman „Lass uns lieber morgen!“. Unerschrocken und mit humoristischer Präzision wird er um 19:30 Uhr unbequeme Wahrheiten aus dem Liebes- und Alltagsleben eines gereiften Mannes kundtun. Ein Buch für alle, die erst ab 50 zu Ü 30-Partys gehen.

Buchpremiere mit Julia Schoch

Die Premiere des neuen Buches „Schöne Seelen und Komplizen“ mit der Autorin Julia Schoch gibt es heute um 20 Uhr in der Villa Quandt, Große Weinmeisterstr. 46/47. Lydia, Alexander, Ruppert, Kati besuchen eine Elitegymnasium der DDR. Der Mauerfall trennt sie schlagartig von ihrer Vergangenheit. Dreißig Jahre später zieht jeder Bilanz.

Karten: 0331/280 41 03

Karten für „Unterleuten“ sichern

Alle Termine für das Theaterstück „Unterleuten“ im Hans-Otto-Theater waren seit der Premiere ausverkauft. Doch ab heute dürfen alle Theaterliebhaber hoffen: Der Vorverkauf für die kommenden Veranstaltungen beginnt.

Die Premiere von „Unterleuten“ fand am 19. Januar 2018 im Hans-Otto-Theater statt. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Juli Zeh. In dem Buch skizziert sie ein Dorf und seine Bewohner in Brandenburg. Wir sind gespannt.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline