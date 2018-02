Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. In der Landeshauptstadt soll es heute eisig kalt werden. Am Tage werden wir die null Grad wohl nur selten übersteigen. Eine gute Gelegenheit sich im Warmen zu beschäftigen.

Ausbau der Uni

Heute Morgen werden Bernd Rubelt (Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt), Prof. Oliver Günther (Uni-Präsident) und Prof. Dr. Christoph Meinel (HPI-Direktor) die geplante Entwicklung und Erweiterung der Universitäts- und Wissenschaftsstandorte in Griebnitzsee und Golm vorstellen.

Lesung am Morgen

Im Veranstaltungssaal der Stadtbibliothek am Kanal liest heute Morgen um 10:30 Uhr der Autor Wolfram Adolphi aus seinem Roman „Hartenstein“. Der Schriftsteller hat in dem Buch Biografisches, Autobiografisches und Fiktionales miteinander vereint und bietet so einen Blick auf das vergangene 20. Jahrhundert und die Geschichte einer Familie in dieser Zeit. Die Orte des Geschehens sind das Baltikum, das slowakische Boleraz sowie die IG-Farben-Werke in Mitteldeutschland – im Roman im fiktiven Leupau angesiedelt – und Auschwitz. Der Autor liest und berichtet über die Entstehung des Buches.

Der Eintritt kostet 5 Euro.

Übrigens: Wer heute nicht kann, der hat am 15. Februar erneut die Chance dem Autor zu lauschen. Dann liest er nämlich um 18 Uhr im Rechenzentrum an der Breite Straße.

Daniel Kehlmann liest aus „Tyll“

Heute ab 19.30 Uhr liest im Babelsberger Programmkino „Thalia“ in der Rudolf-Breitscheid-Straße 50 der renommierte Autor Daniel Kehlmann („Die Vermessung der Welt“) aus seinem jüngsten Roman „Tyll“.

Karten für den Abend gibt es unter anderem unter 0331/2 80 41 03 oder schnell noch im Vorverkauf an der Kinokasse und im Literaturladen Wist (Dortustr. 17, Eingang: Brandenburger Straße).

Der Eintritt kostet 18, ermäßigt 16 Euro.

Ein letztes Mal „Dogville“

Heute wird im Hans-Otto-Theater zum letzten Mal „Dogville“ aufgeführt. Um 18:45 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück, Beginn ist um 19:30 Uhr.

Das Stück basiert auf dem berühmten Film von Lars von Trier. Ähnlich wie der Filmregisseur konfrontiert Christoph Mehler in seiner Inszenierung den Zuschauer “mit einer recht experimentierfreudigen Inszenierung“.

Klassiker im Filmmuseum

Heute Abend wird der Film-Klassiker Das Cabinet des Dr. Caligari im Filmmuseum an der Breite Straße gezeigt. Das cineastische Meisterwerk war lange Zeit „nur in Form von qualitativ minderwertigen Kopien und Fassungen zu sehen. Erst 2014 konnte eine Restaurierung bewerkstelligt werden, die durch die Verwendung besseren Ausgangsmaterials und moderner, digitaler Technik dem ursprünglichen Glanz des expressionistischen Filmklassikers sehr nahekommt“, schreibt das Filmmuseum in seiner Ankündigung.

Der Stummfilm-Klassiker wird von Peer Kleinschmidt an der Welte-Kinoorgel begleitet. Beginn ist um 19 Uhr.

