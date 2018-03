Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Das Schmuddelwetter geht weiter – und wärmer wird es auch.

Noch wärmer ist es bestimmt am 6. September. Dann wird die Bigband der Bundeswehr am Brandenburger Tor auftreten. Wie der geplante Benefiz-Auftritt verlaufen soll und worum es konkret geht, wird Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs zusammen mit Generalleutnant a.D. Rainer L. Glatz und Imke Eisenblätter von der Potsdamer Tafel heute Vormittag erläutern.

Die 5. Bürger-Sprechstunde des Beigeordneten für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, Mike Schubert, findet heute im Stadtteil Groß Glienicke statt.

In der Zeit von 17 bis 19 Uhr steht Schubert im Bürgerhaus, Glienicker Dorfstraße 2, für Gespräche zur Verfügung.

Die Bürger haben an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Hinweise und Anregungen aber auch Probleme und Sorgen in einem persönlichen Gespräch mit dem Beigeordneten zu erörtern.

Für heute Morgen hatten die Frauen von Bündnis 90/ Die Grünen vor dem Rathaus „eine einstündige, einprägsame Aktion vor dem Rathaus Potsdam geplant“. Die wurde jedoch nicht genehmigt.

Geplant war, dass sich die Frauen auf grünen Stühlen seitlich vom Eingang des Rathauses hinsetzen, „um aufzuzeigen, dass hier mehr Frauen „sitzen“ könnten, also der Anteil der Frauen im Rathaus wie auch in anderen kommunalen Parlamenten größer sein könnte“.

Gestern um kurz nach 11 Uhr kam die Absage.

Heute um 18 Uhr hält Tobias Büloff, Experte für Erinnerungskultur, in der Urania in der Gutenbergstraße 72 einen Vortrag über den Alten Markt, seine Bewohner und Geschichte. Der Alte Markt war bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg am 14. April 1945 das lebendige Zentrum der Stadt.

In der Waschhaus Arena läuft zum heutigen Internationalen Frauentag zum letzten Mal in Potsdam die Show „Du willst es doch auch“ mit Tatjana Meissner. Weil Frauentag ist, bringt Meissner einen Mann mit auf die Bühne, den musikalischen Begleitservice und Toyboy André Kuntze. Die Veranstalter versprechen humorvolle, brüllkomische und inspirierende Geschichten rund um Liebe und Sex. Schiffbauergasse 6, 19:30 Uhr.

Im Schiffrestaurant John Barnett gibt es heute Abend um 19:30 eine musikalische Sause mit „gestandenen Musikern aus Potsdam und Berlin, die Folk, Rock und Blues mit Können und Leidenschaft präsentieren“.

Heute um 19:30 Uhr wird im Filmmuseum an der Breiten Straße die Ausstellung „Mehr Kunst als Werbung. Das DDR-Filmplakat 1945– 1990“ eröffnet. Anwesend sein werden Ralf Schenk, Vorstand der Defa-Stiftung, sowie die Grafiker Roswitha und Erhard Grüttner, Otto Kummert, Stephan Velten, Heinz Handschick, Anneliese und Hans-Eberhard Ernst.

