Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Weniger nass, aber genauso bescheiden – der Frühling kann sich noch nicht entscheiden, ob bzw. wann er vollends da ist. Im Gegensatz zu morgen soll es heute aber relativ gut werden.

Wenn einer eine Reise tut

Über das Wetter wird der Potsdamer Thomas Kühnl heute siche rauch ein paar Sätze verlieren. Er radelt nämlich gerne. Und viel. Und lange. Heute berichtet er in der Urania in der Gutenbergstraße von seiner großen Fahrradtour von Alaska nach Mexiko. Er nimmt die Zuhörer mit auf seine Reise durch Goldgräberstädtchen, über die Rocky Mountains nach San Francisco und Las Vegas.

Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet 8 bzw. 10 Euro.

Prozess wegen sexuellen Übergriffs

Heute Morgen muss sich ein Mann vor dem Amtsgericht verantworten, der vor einem Jahr eine Frau belästigt haben soll.

Der Anklage zufolge hat sich der 38-Jährige mit der Frau im Klinikum Ernst-von-Bergmann verabredet. Beide hatten sich dort vor einiger Zeit kennengelernt.

Zusammen sei man dann im Personalaufzug nach unten gefahren sein, um ein Zigarette zu rauchen. Dabei, so heißt es, soll der Mann die Frau „am Jackenkragen zu sich herangezogen und sie auf den Mund geküsst haben, wobei er ihr seine Zunge in den Mund geschoben haben soll. Gleichzeitig soll er sie umarmt und mit seiner Hand ihr bedecktes Gesäß betastet haben“.

Die Frau, so heißt es weiter, „habe mit dieser Handlung nicht gerechnet und sei deshalb so verwirrt gewesen, dass sie sich in der Folgezeit noch weitere Male habe küssen lassen, ohne damit einverstanden zu sein“.

Paralympics im „Kiezbad Am Stern“

Heute findet von 8 bis 14 Uhr im „Kiezbad Am Stern“ das Landesfinale Paralympics im Schwimmen statt. Aus diesem Grund ist in diesem Zeitraum das öffentliche Schwimmen nicht möglich. Die Sauna ist regulär geöffnet.

Zusatzvorstellung „Unterleuten“

Berliner Vorstadt Aufgrund der großen Nachfrage nimmt das Hans-Otto-Theater am 20. Mai, 19.30 Uhr, eine zusätzliche Vorstellung von „ Unterleuten“ ins Programm. Am Pfingstmontag, dem 21. Mai, 19.30 Uhr, steht der Brandenburg-Roman von Juli Zeh dann zum letzten Mal auf dem Spielplan. Der Text wurde im Januar von Intendant Tobias Wellemeyer in einer eigenen Potsdamer Bearbeitung auf die Bühne gebracht und entwickelte sich schnell zu einem Publikumserfolg.

Zeitzeugin zur Haft in der Bauhofstraße

Helga Scharf saß als 17-Jährige im Potsdamer Stasi-Gefängnis in der Bauhofstraße ein, weil sie Flugblätter aus Westberlin nach Potsdam gebracht hatte. Sie wurde dafür zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und war in Potsdam und Cottbus inhaftiert.

Die heute 83-Jährige gehört zu den wenigen ehemaligen Inhaftierten, die heute noch am Leben sind. Heute um 18 Uhr berichtet sie in der Gedenkstätte Lindenstraße 54 über ihre Haft. Dazu laden die Stiftung der Gedenkstätte und die Fördergemeinschaft „Lindenstraße 54“ im Rahmen der Reihe „Menschen unter Diktaturen“ ein.

Das Gefängnis in der Bauhofstraße – heute Henning-von-Tresckow-Straße – existiert nicht mehr. 2002 wurde das Gebäude abgerissen.

Lesung mit Daniela Berg

Eine Lesung mit Daniela Berg gibt es heute um 19 Uhr im Weberhäuschen, Karl-Liebknechtstraße 28 in der Reihe „Leben weben“. Die Potsdamerin hat ihre fünfzehnjährige Tochter Marlene fünfeinhalb Monate nach der Diagnose eines aggressiven Nierentumors verloren und darüber „Begreifen, was nicht ist. E-Mails nach dem Tod meiner Tochter“, geschrieben. Anmeldung: 0331/620 02 50.

Rudelsingen künftig im Lindenpark

Das Potsdamer Rudelsingen startet heute um 19.30 Uhr zum ersten Mal im Babelsberger Lindenpark. Nach eineinhalb Jahren und vielen tollen Rudelsingen im Kongresshotel singt das Rudel in Potsdam mit Christine Wolff und Alexander Capistran 2018 bei der 8. Auflage weiter in einem neuen Raum, an einem anderen Wochentag zu einer neuen Uhrzeit. Seit 6 Jahren treffen sich regelmäßig Frauen und Männer jeden Alters, um gemeinsam die schönsten Lieder von gestern bis heute zu singen. Christine Wolff ist Vorsängerin, Alexander Capistran begleitet am Piano.

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Essen wie bei Großmutter

Im Friedrich Reinsch Haus begeben wir uns heute ab 18 Uhr auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit. Viele alte, traditionelle Gerichte geraten mit der Zeit in Vergessenheit. Wer kennt noch „Himmel und Erde“, „ Kalter Hund“ oder „Kalte Ente“?

Petra Ernst hat sich „auf die Suche nach diesen alten vergessenen Rezepturen gemacht, alte verstaubte Bücher gewälzt und vergangenes neu aufbereitet, um uns einen Abend voller Erinnerungen zu bereiten“, heißt es in der Ankündigung.

» Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine kleine Spende ist gerne gesehen.

Sternennacht kreist um die Sonne

Bei der heutigen Babelsberger Sternennacht am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) dreht sich alles um die Sonne.

Dr. Hakan Önel wird uns mit seinem Vortrag „Reiseziel Sonne: Unser nächster Stern und Solar Orbiter“ unser Zentralgestirn näherbringen.

Es geht um „den Aufbau der Sonne, den Sonnenzyklus, eindrucksvolle Eruptionen, über den Einfluss der Sonne auf die Erde, über die Solar Orbiter Mission der ESA und ihre bevorstehende Reise zu unserem Zentralgestirn“.

Zudem gibt es die Gelegenheit einen Prototyp des Röntgenteleskops STIX zu begutachten, das am AIP entwickelt worden ist und mit Solar Orbiter zur Sonne fliegen wird.

» ab 19:15 Uhr am AIP. Der Eintritt ist frei, keine Anmeldung erforderlich.

Erwachsene Musik für erwachsene Leute

Mit ihrer rauchigen Stimme lebt sie die widerspruchsvolle Identität einer Suchenden, Findenden, Hoffenden und Enttäuschten aus. Lebensdurstig, liebeswütig, unfeierlich und sinnlich präsentiert sich „Unbekannt verzogen“ heute Abend um 19:30 Uhr im Schiffsrestaurant „John Barnett“ mit „erwachsener Musik für erwachsene Menschen“.

Quizzen im Rückholz

Diesmal nicht am zweiten, sondern am dritten Donnerstag im Monat: Zeit für das Quiz im Rückholz in der Sellostraße. Das Motto: Gäste fragen Gäste. Vier Runden à zehn Fragen.

Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Dem Gewinnerteam winkt Hochprozentiges und die Ehre, die Fragen beim nächsten Quiz stellen zu dürfen.

