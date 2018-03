Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Von wegen Gründonnerstag – grau ist es heute. Das Schietwetter bleibt uns erhalten. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. Die Temperaturen rangieren zwischen 3 und 9 Grad Celsius.

Wie weiter nach dem Szenario-Workshop?

Braucht Potsdam ein Zentrum der Kulturschaffenden und Kreativen – und wenn ja, wo kann – wo muss – es entstehen? Über diese Fragen wird seit 2015 intensiv diskutiert. Der Szenario- Workshop war der vorläufige Höhepunkt der Debatte. Nun ist er abgeschlossen und die Nutzer des Rechenzentrums, Vertreter der Kreativwirtschaft, der Kulturlobby, des FÜR-Verein und des Rates für Kunst und Kultur fragen sich heute „Wie geht es weiter?“ Dafür ist am Vormittag ein Pressegespräch anberaumt.

Stufengespräch in der Nagelkreuzkapelle

Menschen, die für eine der 365 Stufen des Turmes der Garnisonkirche spenden, haben dafür gute Gründe. Beim Pressegespräch mit Wieland Eschenburg heute um 11 Uhr in der Nagelkreuzkapelle erzählen sie davon.

Eiersuchen in der Oster-Tram

Diesen Termin sollten Sie sich heute vormerken: Passend zum Osterfest rollt am Karfreitag wieder die ViP-Oster-Tram durch die Stadt, gut erkennbar an den überdimensionalen Ostereier-Plakaten an den Fenstern. An Bord gibt es einige Überraschungen, darunter ein Gewinnspiel. Die Oster-Tram verkehrt von 12.47 bis 17.47 Uhr alle 60 Minuten ab Hauptbahnhof als Linie 96 bis Campus Jungfernsee und von 13.18 Uhr alle 60 Minuten ab Campus Jungfernsee zurück zum Hauptbahnhof. Für die Mitfahrt ist nur ein reguläres VBB-Ticket erforderlich. Tipp: Inhaber einer Tageskarte P-AB können drei Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr mitnehmen.

Touristen-Info öffnet wieder

Die städtische Touristen-Information am Luisenplatz nimmt am heutigen Gründonnerstag wieder den Betrieb auf, nachdem sie saisonbedingt seit November geschlossen war, teilt die Potsdam Marketing und Service GmbH (PMSG) mit.

Die Touristen-Info hat montags bis sonnabends von 9.30 bis 18 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die beiden Zweigstellen der PMSG am Alten Markt und im Hauptbahnhof haben ganzjährig geöffnet.

Prozess gegen Ex-Kassiererin

Heute wird die Verhandlung gegen eine ehemalige Kassiererin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten vor dem Amtsgericht fortgesetzt. Die Angeklagte soll rund 43000 Euro veruntreut haben. Verhandlung in Saal 25 ist öffentlich, Beginn um 13 Uhr.

Info-Abend für werdende Eltern

Das St. Josefs-Krankenhaus Potsdam-Sanssouci lädt für 19 Uhr werdende Mütter und Väter und alle anderen Interessierten zum nächsten Elterninformationsabend der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ein. Treffpunkt ist am der Empfangsbereich im Haus Alexius.

