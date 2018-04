Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Keine Angst, das schöne Wetter ist nicht schon wieder vorbei, der Frühling nimmt nur eine kleine Auszeit.

Sprachkurse für Anfänger

Die Temperaturen werden heute jedoch – im Gegensatz zu gestern – merklich zurückgehen. Da kann man ja schon mal von wärmeren Gefilden träumen. Vielleicht vom Sommerurlaub?! Sprachkurse in Französisch und Italienisch für Anfänger oder zur Auffrischung von Kenntnissen bietet die Akademie 2. Lebenshälfte in der Babelsberger Karl-Liebknecht-Straße 111 a. Sie finden immer donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr statt.

» Anmeldung: Tel. 2 00 46 95

Förderung für Kreative

Heute ab 17 Uhr können alle Kulturschaffende ins Rechenzentrum kommen, die auf Förderprogramme und Finanzierungsangebote zurückgreifen wollen. Darunter fallen „Darlehen bis zur 100 % Finanzierung, für Gründungen, Weiterbildungen, Anschaffungen etc.“.

Tilo Hönisch von der ILB wird heute einen entsprechenden Vortrag halten und in „lockerer Fragerunde die Programme vorzustellen um ganz allgemeine bis ganz konkrete eure Vorhaben betreffende Fragen zu beantworten“, heißt es in der Ankündigung.

» Bei Interesse bitte per Mail an post@rz-potsdam.de anmelden.

Singen im Waschhaus

Heute um 17 Uhr trifft sich der Generationenchor in der Schiffbauergasse. Bereits seit Februar 2014 treffen sich junge Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren und ältere Menschen ab 60 regelmäßig im Waschhau, um gemeinsam ein vielfältiges Repertoire von traditionellen deutschen Liedern bis hin zu aktuellen Pop- und Rocksongs zu singen. Der Generationenchor wurde von vier Studierenden des Studienganges Kulturarbeit an der Fachhochschule Potsdam gegründet.

Klimagespräche in der Lindenstraße

Der BUND Brandenburg veranstaltet eine dreiteilige Reihe zum Thema Klima und Ernährung. Das erste „Klimagespräch“ findet am 5.April, 18 Uhr, im Haus der Natur in der Lindenstraße 34 statt. Zusammen mit Lena Michelsen vom Inkota-Netzwerk wird erörtert, was die industrielle Landwirtschaft mit dem Klimawandel zu tun hat und wie sich der Klimawandel auf die Nahrungsmittelproduktion auswirkt.

Krampnitz-Führungen bis zum Herbst ausgebucht

Alle Führungen durch das ehemalige Militärareal und künftige Wohngebiet Krampnitz sind bis zum September restlos ausgebucht. Das vermeldete der Entwicklungsträger Potsdam, nachdem am Osterwochenende die ersten acht Führungen mit mehr als 150 Besuchern über die Bühne gegangen waren. Wegen des Andrangs werde geprüft, inwieweit weitere Führungen angesetzt werden können. In Krampnitz sollen in den nächsten 10 bis 15 Jahren bis zu 10 000 Menschen ihr Zuhause finden – in sanierten und in neu errichteten Gebäuden.

Lesung und Debatte über „Polen first“

Heute findet eine Lesung mit anschließender Diskussion im „Daily“ am Nauener Tor statt. Bei den deutsch-polnischen Gesprächen der Gesellschaft für deutsch-polnische Nachbarschaft Sąsiedzi ist Andreas Rostek vom Verlag edition.fototapeta zu Gast. Er liest aus der Flugschrift „Polska first – Über die polnische Krise“. Polnische und deutsche Autoren machen sich darin Gedanken über das heutige Polen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und lädt ein zum Zuhören und Diskutieren.

Die Uhr tickt

Heute startet die 36. Onlineversteigerung des Fundbüros der Landeshauptstadt. Auf der Liste stehen „außergewöhnliche und gewöhnliche Fundstücke“. Insgesamt kommen dieses Mal 160 Fundsachen unter den Hammer. Beginn der Auktion ist heute um 18 Uhr. Ab dann tickt die Uhr. Die Versteigerung unter www.potsdam.de/fundsachen beginnt mit einem angegebenen Höchstpreis. „Dieser Wert verringert sich in einem zeitlich festen Abstand bis zum jeweiligen Mindestgebot“, teilte die Stadt mit. Das Motto lautet also: Der frühe Vogel fängt den Wurm oder abwarten und Tee trinken. Die Auktion an sich dauert zehn Tage „rund um die Uhr“.

Ausstellung zu den Oberlin-Werkstätten

Bis 1. Juni läuft im Oberlin-Berufsbildungswerk die Ausstellung „Verknüpfungen II“ mit Exponaten und Fotografien aus der Weberei und Kreativwerkstatt in den Oberlin-Lebenswelten. Um 18.30 Uhr ist heute die Vernissage. Es geht um Verknüpfen und Knüpfen – eine Technik in der Weberei. Grund für die Ausstellung: Der Soziologe Richard Sennett sagt, dass „Werkstätten einen Zusammenhalt zwischen Menschen schaffen“. Er plädiert dafür, diese als soziale Räume zu erhalten. Hier entstehen Arbeitsergebnisse, die weder die eine noch die andere Person allein hätte sich ausdenken und fertigen können.

Die Entwicklung Babelsbergs

Heute lädt die SPD Babelsberg um 19.30 Uhr zur Diskussionsrunde „Stadtentwicklung in Babelsberg“ mit Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos), in den Saal im 1. Obergeschoss des Awo-Kulturhauses Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 135, ein. Im Fokus soll die weitere Entwicklung des Stadtteils, insbesondere der Brachfläche Glasmeisterstraße, stehen, heißt es in der Einladung.

Disput um politische Zukunft der Kurden

„Land ins Sicht?“ heißt heute Abend um 18 Uhr eine Diskussion zu der die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung in den Veranstaltungssaal der Stadt- und Landesbibliothek ins Bildungsforum, Am Kanal 47, einlädt. Beleuchtet wird der Konflikt um die politische Zukunft der Kurden. Ihr Kampf um Identität und Autonomie führte zu politischer und militärischer Verfolgung. Viele Kurden sind daher aus ihren Heimatgebieten geflohen.

Beckmanns Leben

Im Museum Barbeini hängen zurzeit Bilder von Max Beckmann, im Filmmuseum läuft dazu heut der Dokumentarfilm „Max Beckmann - Departure“. Der Film zeichnet Beckmanns Lebensstationen zwischen Berlin und New York nach und bringt sein Leben in Bezug zu seinen Werken. Davor wird „Max Beckmann. Das Werk eines Malers“ gezeigt.

Der Eintritt kostet 6 / ermäßigt 5 Euro.

Übrigens: Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe, die die Ausstellung begleitet. In den nächsten Wochen werden Filme gezeigt, „die wie Max Beckmanns Gemälde in die Welt des Zirkus und der Varietés entführen. Hinzu kommen Kinofilme, die bei Beckmann selbst großen Eindruck hinterlassen haben sowie dokumentarische Porträtfilme über ihn“. Bei Vorlage einer Eintrittskarte des Museums Barberini oder dieser Filmvorführungen erhalten Besucher wechselseitig ermäßigten Eintritt.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren. Termin-Ankündigungen Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Von MAZonline