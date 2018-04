12. April 2018 - Potsdam am Donnerstag: Das ist heute wichtig

Die gute Nachricht: Nach dem relativ kühlen Morgen wird es im Laufe des Tages wärmer als gestern – und sogar ohne Regen, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.

EWP lässt ihre Kunden befragen

Die großen Heizkosten werden daher wohl nicht mehr anfallen. Wie es uns aber in den letzten Monaten mit dem Heizen und warmen Wasser ergangen ist, versuchen die Stadtwerke Potsdamer in diesen Tagen zu erfahren.

Ab sofort findet daher für etwa fünf Wochen werktags eine Telefonumfrage zur Kundenzufriedenheit mit der Energie und Wasser statt. Insgesamt 500 Kunden werden bis Mitte Mai 2018 durch das unabhängige Marktforschungsinstitut „Mindline Energy“ befragt. Die Auswahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip; die Telefonate dauern jeweils etwa zehn Minuten.

» Im Display erscheint eine Hamburger Telefonnummer (Vorwahl 040). Die EWP bittet um die Mithilfe der Angerufenen.

» Nachfragen unter der EWP-Kundenservice-Nummer 661-3000.

Streik in Stadtverwaltung

Die massiven Streiks im öffentlichen Dienst werden nach Ankündigung der Gewerkschaft Verdi heute Mittag auch die Stadtverwaltung in Potsdam betreffen – die Stadt, in der am Sonntag und Montag die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in die dritte Runde gehen. Vorgestern waren unter anderem die Stadtverwaltungen Schwedt, Eberswalde und Prenzlau betroffen, gestern gab es Warnstreiks in Frankfurt (Oder) und Neuruppin geplant. Verdi rät Bürgern, Behördengänge zu verschieben.

Ausgebildete Kirchenführer für Potsdam

Dompropst Tobias Przytarski verleiht heute Abend 22 Männern und Frauen ihre Kirchenführerzertifikate im Rahmen einer feierlichen Vesper in der St. Hedwigskathedrale Berlin. Einige Absolventen werden auch in Potsdam im Einsatz sein: vor allem in St. Nikolai am Alten Markt und in St. Peter und Paul am Bassinplatz. Beide Kirchen zusammen ziehen jährlich weit über 400 000 Besucher an. Hinter den künftigen Kirchenführern liegt eine einjährige ökumenische Ausbildung, die Wissen zu Geschichte, Theologie und Architektur von Sakralbauten vermitteln sollte. Zu den Trägern der Ausbildung zählt die Potsdamer Volkshochschule

Schulneubau Waldstadt Süd

Die Landeshauptstadt wird wie angekündigt heute ab 18 Uhr auf einer Bürgerversammlung in der Mensa des Humboldt-Gymnasiums (Heinrich-Mann-Allee 103) ausführlich über den aktuellen Sachstand und die konkreten Pläne zum Neubau von Schulen und Sportflächen in der Waldstadt II informieren. „Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen“, [...] sich zu informieren und sich an der Entwicklung des Standortes mit Schulen und Sportflächen zu beteiligen“, sagte Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt im Vorfeld.

» Hintergrund: Die Stadtverordneten hatten im vergangenen Jahr beschlossen, für das etwa sieben Hektar große Areal zwischen Bahndamm und Wohnbebauung Caputher Heuweg den Bebauungsplan mit der Nummer 142 „Schulstandort Waldstadt-Süd“ aufzustellen und zudem beauftragt, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern.

Perspektiven der Medienstadt

Die Landeshauptstadt Potsdam lädt heute Abend um 19 Uhr alle Potsdamerinnen und Potsdamer zur 61. Sitzung des Stadt Forum Potsdam ein.

Die heutige Veranstaltung findet im Konferenzsaal im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte statt. Thema ist heute Potsdams Profil als Gewerbestandort – und insbesondere die „Perspektiven der Standorte Medienstadt Babelsberg und Griebnitzsee“.

Finissage zu Fotos in der Sternkirche

Heute um 18 Uhr ist Finissage zur Fotoausstellung „Menschen mitten im Leben“. Udo Weber begeistert als Puppenspieler und Puppendoktor seit über 35 Jahren kleine und große Menschen. Doch als Fotograf von Menschen und Natur kennt man ihn erst seit Kurzem. Die Ausstellung in der Sternkirche, Im Schäferfeld 1, zeigt ausgewählte Fotos auf Alu-Dibond und Leinwand. Neben vielen Portraits wird auch ein Passionszyklus gezeigt.

Schülerarbeiten im Sans titre

Das Kunsthaus Sans titre zeigt in seiner neuen Ausstellung Schülerarbeiten aus sechs Klassen der Rosa-Luxemburg-Schule. Zu sehen sind Objekte, Bilder, Collagen und Skizzen, die im Kunstunterricht unter der Leitung von Kathrin Thelitz, Dorothea Kerkow, Kerstin Gruner und Katja Kaden entstanden sind. Viele Werke der kleinen Künstler können auch käuflich erworben werden. Die Vernissage wird heute um 17 Uhr gefeiert.

Malerei von Ex-Minister Meyer

Für eine Ausstellung mit Bildern von Brandenburgs Ex-Bauminister Hartmut Meyer ist heute um 18:30 Uhr Vernissage in der Spareinrichtung der Wohnungsgenossenschaft PWG 1956. Die PWG bietet ihren Mitgliedern die Räumlichkeiten in der Zeppelinstraße 152 zur Präsentation ihrer Kunstwerke an. Meyer, der in Wriezen lebt, hat sich mit der Landschaftsmalerei autodidaktisch ein neues Hobby erschlossen. Er bevorzugt Acrylfarben.

Tango im Barberini

„Beckmann sentimental“ – so lautet das Motto des heutigen Tangoabends im Museum Barberini. Ab 19 Uhr wird Tanz- und Kunstvergnügen gemischt. Neben Tango gibt es nämlich auch eine Kurzführung durch die Ausstellung.

Wie in Max Beckmanns Bildern stellen sich Tänzerinnen und Tänzer zur Schau. Nach einer kurzen Führung durch die Ausstellung zeigen Antje Bauer und Steven O’Fearna von tanguito, der Tangoschule in Potsdam, wie der Argentinische Tango funktioniert. Es spielen AZULIBE: Tato Viña (Bandoneon) und Maria da Rocha (Violine). DJane Janka legt klassische und moderne Tangostücke auf.

» Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro.

Touristiker tagen im „Mercure“

Die Landeshauptstadt Potsdam und die PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH veranstalten heute für die ortsansässigen Touristiker im Hotel „Mercure“ den 1. Tourismustag Potsdam. Die Konferenz ist für alle gedacht, die mit dem Gast zu tun haben: also für Mitarbeiter von Museen, Hotels, Pensionen und Souvenirläden sowie für Anbieter von Ferienwohnungen und Stadtrundfahrten. In Vorträgen und einer Marken-Werkstatt sollen die Teilnehmer am Vormittag der Frage nachgehen, wofür die Tourismusmarke Potsdam überhaupt steht, was ihre Werte sind, welches Lebensgefühl sie vermitteln soll – und wie sie letztlich transportiert und das Markenversprechen eingelöst werden kann. Am Nachmittag geht es um die digitale Welt und die nächsten Schritte, die Potsdam in diese Richtung unternehmen sollte.

Triumph des Chillens 2

Nach dem großen Erfolg von Triumph des Chillens folgt nun der zweite Teil des Comedyprogramms von Fil – heute um 20 Uhr in der Waschhaus-Arena. Wo andere Komiker dem Zeitgeist hinterherrennen, wartet Fil nicht mal auf ihn. Er ist dieser Vogel, der wir nicht sind. Und noch etwas kommt in Fil zusammen: Professionalität und Dilettantismus. Das Resultat ist kultiviertes Chaos.

Info-Abend zum Lärmaktionsplan

Im Herbst 2017 wurden vom Landesamt für Umwelt Brandenburg und vom Eisenbahnbundesamt neue Lärmkartierungen für den Straßenverkehr, Straßenbahnen und die Eisenbahn veröffentlicht. Es fehlte ein Abgleich auf Basis der aktuellen Kartierungen. Dies ist nun geschehen. Dessen Ergebnisse werden heute Abend um 18 Uhr im Raum 1.077 des Rathauses, vorgestellt.

OB-Wahlkampf im Charlotte

Es ist zwar noch ein paar Monate hin bevor in Potsdam ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird, aber die Wahlkampfmaschinerie ist längst angelaufen.

Folgerichtig finden bereits jetzt die ersten Veranstaltungen statt, bei dem die Wähler die einzelnen Kandidaten kennenlernen können.

Im Club Charlotte startet heute die Reihe „Ich will Oberbürgermeister werden!“. Dort werden sich die Kandidaten „einer besonderen Befragung“ stellen. Man wird „mehr über die Menschen und nicht nur Politiker“ erfahren – wird zumindest versprochen.

Zum Auftakt kommt Lutz Boede (Die Andere) in die Charlottenstraße. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Kammerspiel vom Erfolgsautor

Heute Abend feiert im Hans-Otto-Theater in der Schiffbauergasse das Stück „Heilig Abend“ von Erfolgsautor Daniel Kehlmann (43) Premiere. Darin spiegelt er den Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Inspirieren ließ sich der Autor vom Film „High Noon“. Enthüllungen von Edward Snowden waren ebenfalls ein Antrieb, das Theaterstück zu schreiben.

Das Stück „Heilig Abend“ wurde im Februar 2017 erstmals in Wien aufgeführt.

Kehlmann ist in Potsdam kein Unbekannter. 2016 war er als „Writer in Residence“ beim LIT:potsdam. Damals eröffnete er im launigen Gespräch mit RBB-Journalist Jörg Thadeusz das Literaturfestival.

Der deutsch-österreichischer Schriftsteller, der in Berlin und New York lebt, ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. Sein Roman „Die Vermessung der Welt“ führte 37 Wochen Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste an und feierte auch internationale Erfolge.

Schräg-schrille Travestieshow

Zauber der Travestie – Das Original mit Gästen aus namhaften Kabaretts Deutschlands ist heute ab 20 Uhr erneut zu Gast im Nikolaisaal in der Wilhelm-Staab-Straße. Die Zuschauer tauchen ein in die Welt der Travestie und können sich verzaubern lassen, unterhalten und überraschen. Mal heftig, mal mit Herz und alles ist verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen. Ob Mann oder Frau, am Ende weiß man es nicht genau.

Youtube-Star im Lindenpark

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Mike Massé bringt heute ab 20 Uhr die beliebtesten und besten Rock-Klassiker in den Lindenpark. Von Bowies „Heroes“, über Totos „Africa“ bis zu Elton Johns „Rocket Man“ – Massé, der durch seinen Youtube-Channel bekannt wurde und heute fast 200 000 Abonnenten zählt, schafft es perfekt, die Balance zwischen Treue gegenüber den Originalsongs und der eigenen Interpretation zu halten.Foto: Jim Mimna

