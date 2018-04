Potsdam

Eins, Zwei, Brei

Im Spatzenkino im Thalia in Babelsberg wird heute ab 10 Uhr gebacken, geschmatzt und gefuttert. Mit drei kurzen Filmen wird der Teller dabei gleich dreimal lecker gefüllt. 1990 verfilmte Horst Tappert das ukrainische „Märchen vom Breikessel“ in den Defa-Trickfilmstudios. Mit viel Witz, Charme und hinreißenden - ebenfalls von Tappert entworfenen – Figuren erzählt der Film die Geschichte einer Müllersfamilie, in der der Vater das Naschen nicht lassen kann. Das Programm dauert inklusive Spielpausen 45 Minuten und ist für Kinder ab vier empfohlen. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Schutz(B)engel im Oberstufenzentrum 2

Die Schutz(B)engel von „Lieber sicher. Lieber leben.“ kommen heute von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr ins Oberstufenzentrum 2, Zum Jagenstein 26. Auf dem Verkehrssicherheitstag informieren sie Jugendliche und junge Erwachsene über die Risiken und Gefahren im Straßenverkehr. Mit dem Rauschbrillenparcours können sie sich einen Eindruck von der Wahrnehmung verschaffen, die man im betrunkenen Zustand hat.

Ausstellung über verfolgte Juristen

Die Ausstellung „Verfolgte jüdische Juristen im Landgerichtsbezirk Potsdam“ wird heute um 17 Uhr im Justizzentrum Potsdam, Jägerallee 10-12, in Anwesenheit von Justizminister Stefan Ludwig (Linke) eröffnet. Sie erinnert an diejenigen Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte in Potsdam sowie an den Orten der Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks Potsdam, die durch das nationalsozialistische Unrechtsregime ihre berufliche Stellung, oft auch ihr Leben, verloren haben.

Umfrage zum Ehrenamt

Die Landeshauptstadt Potsdam möchte sich einen aktuellen Überblick über diese verschiedenen Aktivitäten ehrenamtlicher Helfer verschaffen, „auch um möglichen Defiziten und Handlungsbedarfen auf die Spur zu kommen“, heißt es seitens der Stadt.

Die „Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland“ wurde daher mit einer Bestandsaufnahme beauftragt. Alle Ehrenamtler sind eingeladen, sich an der Umfrage zum Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in der Landeshauptstadt Potsdam teilzunehmen.

Hier kommen Sie direkt zur Online-Umfrage: www.surveymonkey.de/r/Ehrenamtsstudie.

» Die Teilnahme nimmt lediglich fünf Minuten in Anspruch und ist bis einschließlich 29. April 2018 möglich.

Welche Medikamente bei Alzheimer?

Das nächste Forum gibt es heute um 17 Uhr im Sitz der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg in der Stephensonstraße 24-26. Gesprochen wird über die medikamentöse Therapie bei Demenz. Was ist wirksam, was sollte bedacht werden, welche Entwicklungen gibt es? Es spricht Kerstin Hoffmeyer, Fachärztin für Neurologie, vom Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Zudem gibt es praktische Tipps für die Tabletteneinnahme.

Bürgersprechstunde im Ribbeckeck

Der SPD-Stadtverordnete Uwe Adler lädt heute Abend in der Zeit von 17 Uhr bis 18 Uhr zur Bürgersprechstunde im Jugendtreff Ribbeckeck, Potsdamer Straße 197, ein. Interessierte Potsdamer Bürgerinnen und Bürger können dann mit ihm aktuelle Themen der Politik in der Landeshauptstadt besprechen oder Fragen zur Stadt oder zum Stadtteil Bornstedt/Bornim stellen. „Ich freue mich, wenn Sie vorbeischauen“, so Uwe Adler.

Frühjahrsputz heute auf dem Sportplatz

Die Nutzer des Sportplatzes Zum Kahleberg im Potsdamer Stadtteil Waldstadt sind heute eingeladen, beim Frühjahrsputz der Anlage teilzunehmen. Darüber informierte der FSC Waldstadt im BIWA e. V. Die große Aufräum- und Putzaktion läuft in der Zeit von 15 bis 19 Uhr wie Dittmar Zengerling, der stellvertretende Vorsitzende der Bürgerinitiative, erklärte. Ansprechpartner auf dem Platz ist dann der Sportfreund Karl-Heinz Rothkirch.

Vortrag über sowjetischen Geheimdienst

In der Reihe „Menschen unter Diktaturen“ laden die Gedenkstätte Lindenstraße und die Fördergemeinschaft „Lindenstraße 54“ in Kooperation mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung heute um 18 Uhr, zur Veranstaltung „Mitarbeiter der sowjetischen Geheimdienste in Potsdam 1945–1952“ ein. Vortragender ist der Historiker Nikita Petrow. Der Moskowiter konnte annähernd 1000 Mitarbeiter der sowjetischen Geheimdienste identifizieren und in dem Band „Die sowjetischen Geheimdienstmitarbeiter in Deutschland“ dokumentieren. Sein Vortrag wird sich auf die Tätigkeit der Geheimdienstmitarbeiter in Potsdam konzentrieren.

Kuratorin führt durch Baur-Ausstellung

Kuratorin Anja Tack führt heute ab 18 Uhr durch die Ausstellung „Potsdam, ein Paradies für meine Kamera. Max Baur. Fotografie“ im Museumshaus am Alten Markt. Baurs Fotografien aus den 1930er und frühen 1940er Jahren erinnern an das einstige Potsdam der Vorkriegszeit, das im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde.

» Potsdam-Museum am Alten Markt , Anmeldung unter 0331 2896868. Eintritt: 6 €.

Sind wir allein im All?

Die nächste Sternennacht in Babelsberg gibt es heute Abend um 19.15 Uhr im Leibniz-Institut für Astrophysik, An der Sternwarte 16. Engin Keles spricht über „Exoplaneten: Die Suche nach der zweiten Erde“. Eng daran knüpfen sich die Fragen, ob der Blaue Planet als einziger Leben beherbergt, oder ob es noch andere „bewohnbare“ Planeten gibt. Eine Führung übers Gelände und bei klarer Sicht die Beobachtung an einem der Spiegelteleskope schließen sich an.

Klangfarben zu Beckmanns Bildern

Um die Goldenen Zwanziger geht es heute ab 19 Uhr im Museum Barberini in der Reihe „KlangFarben“. Das Museum und die Kammerakademie Potsdam suchen dabei nach den Beziehungen zwischen Bildender Kunst, Musik und Zeitgeschichte – diesmal begleitend zur Ausstellung „Max Beckmann.Welttheater“.

Heute Abend spricht Clemens Goldberg, Moderator vom Kulturradio des RBB, über Komposition in Malerei und Musik anhand ausgewählter Gemälde und Musikstücke aus den „Roaring Twenties“.

Im Anschluss an das Gesprächskonzert besteht Gelegenheit, die Ausstellung exklusiv zu besichtigen und sich im Café & Restaurant Barberini auszutauschen.?

» Eintritt: 20 Euro / ermäßigt 15.

Gäste fragen Gäste

Mal wieder nicht wie gewohnt am zweiten, sondern erst am dritten Donnerstag im Monat: Quiz im Rückholz in der Sellostraße. Vier Runden à zehn Fragen.

Dem Gewinnerteam winkt Hochprozentiges und die Ehre, die Fragen beim nächsten Quiz stellen zu dürfen.

» Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Höhepunkte des Musicals

Kein Genre ist so vielfältig und so begeisternd wie das Musical. Zeit also, es in all seinen Facetten an einem grandiosen Abend zu feiern. Die wunderbare Musik des Theaters mit ihrer besonderen Kraft steht mit der Show „Best of Musical Highlights“ heute um 20 Uhr im Vordergrund im Nikolaisaal und zieht das Publikum in seinen Bann, wenn die größten Hits unverfälscht und live erklingen. Die Evergreens aus „Starlight Express“, „Cabaret”, „Das Phantom der Oper“, „Ich war noch niemals in New York“ sind ebenso unvergessen wie die Melodien „Dir gehört mein Herz“ oder „You’re the one that I want“. Begleitet werden die Sänger von einer erstklassigen Band unter der Leitung von Mathias Weibrich.

» Ticket-Hotline: 0331/2 88 88 28.

Robert Redweik: Dein Vegas

Der promovierte Volkswirt, Start-up-Gründer, Dozent, Moderator und Musiker Robert Redweik ist Vielfalt in persona. Trotz oder gerade wegen dieses spannenden Backgrounds macht er verdammt gute Musik. Mit seinem neuen Album „Dein Vegas“ wird er heute Abend ab 20 Uhr im Lindenpark in Babelsberg, Stahnsdorfer Straße 76, einheizen. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

» Karten zu 16 Euro plus Gebühren gibt es in der MAZ-Pyramide in der Friedrich-Engels-Straße 24, in der Ticketeria im Stern-Center und im MAZ-Media-Store in der Friedrich-Ebert-Straße 85.

Kill-Your-Demons-Tour

Etwas härter wird es wohl heute im Waschhaus zugehen: Perfekt ausgerüstet und kompromisslos machen sich die Emil Bulls auf den musikalischen Feldzug mit dem Album „Kill Your Demons“. In fesselnden Songs zwischen aggressivem Wahnsinn und sanfter Melancholie sagen sie allem den Kampf an, was uns unserer Träume und Visionen zerstören will. Live präsentieren sich die Bulls um 20 Uhr im Waschhaus in der Schiffbauergasse und präsentieren alte Klassiker und aktuelle Hits.

» Karten gibt es ab 25,90 Euro in der MAZ-Pyramide in der Friedrich-Engels-Straße 24, in der Ticketeria im Stern-Center und im MAZ-Media-Store in der Friedrich-Ebert-Straße 85.

