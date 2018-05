Potsdam

Es soll heute relativ grau werden, hieß es zumindest gestern noch in den Wetterprognosen. Lichter wird es auf jeden Fall am Alten Markt. Dort soll es nun heute wirklich der Abriss beginnen. Nachdem der Bagger für den Abriss gestern nicht an Ort und Stelle gebracht werden konnte, weil der Schwerlasttransporter, der den Bagger liefern sollte, keine Genehmigung für die Abfahrt von der Nuthestraße erhalten hatte, soll er heute an Ort und Stelle sein – und die Fachhochschule abreißen. Wir sind gespannt, werden vor Ort sein und natürlich das Geschehen via Webcam beobachten.

Trübes Wasser

In der vergangenen Nacht waren im Johannes-R.-Becher-Straße / Friedrich-Wolf-Straße Spülungen im Rohrnetz geplant. Aufgrund dessen kann es dort zu Eintrübungen des Trinkwassers kommen. Es besteht jedoch keine Gesundheitsgefahr, wie die Stadtwerke Potsdam mitteilten.

Tod in der Psychiatrie

Heute Morgen steht ein weiterer Verhandlungstag im Prozess gegen eine 35-jährige Frau, die im Sommer 2017 ihre Zimmergenossin in der Psychiatrie des Klinikums Ernst-von Bergmann getötet haben soll, vor dem Landgericht Potsdam an.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, ihre Mitpatientin „mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und schließlich kräftig mit den Händen am Hals gewürgt“ zu haben.

HIV- und Aidsberatung entfällt

Heute entfällt die HIV- und Aidsberatung im Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam aus dienstorganisatorischen Gründen. Der nächste Beratungstermin sowie die Möglichkeit eines kostenfreien und anonymen HIV-Tests bestehen am 8. Mai 2018 von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13 Uhr bis 17 Uhr.

Wohn-Beratung nur noch mit Anmeldung

Der Seniorenbeirat weist darauf hin, dass die Beratung seiner Arbeitsgruppe Wohnen an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat ab sofort nur noch nach telefonischer Anmeldung im Seniorenbüro stattfindet. Das Seniorenbüro – eine von der Stadt unterstützte Einrichtung der ehrenamtlich tätigen Seniorenvertretung – ist telefonisch unter 0331/2 89 34 36 zu erreichen; unter seniorenbuero@ rathaus.potsdam.de per Mail.

Straßenfest für Menschen mit Behinderung

Der Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, Mike Schubert, eröffnet auf dem Luisenplatz mit einem Grußwort das diesjährige Straßenfest für Menschen mit Behinderung.

Von 15 Uhr bis 18:30 Uhr sollen die Belange von Menschen mit Behinderungen in die Öffentlichkeit getragen werden und ein Austausch von Menschen mit und ohne Behinderung ermöglicht werden. Es gibt ein buntes Programm für die ganze Familie.

Frauen und die Ustaša-Bewegung

Martina Bitunjac stellt heute Abend um 19 Uhr im Lepsiushaus Potsdam, Große Weinmeisterstraße 45, ihr Buch „Verwicklung. Beteiligung. Unrecht.“ vor. Darin behandelt sie „unterschiedliche Aspekte der Südosteuropa-, Geschlechter-, Kriegs- und Gewaltforschung und befasst sich erstmals mit Haltungen und Rollen von Aktivistinnen und Anhängerinnen der kroatischen faschistischen Ustaša-Bewegung“, so heißt es in der Ankündigung.

Bitunjac ist Historikerin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien Potsdam und lehrt am Historischen Institut der Universität Potsdam.

Podiumsdiskussion zur OB-Wahl

Um 17:30 Uhr hat der „Rat für Kunst und Kultur Potsdam“ heute fünf Kandidaten bzw. Kandidatinnen für die Oberbürgermeisterwahl am 23. September zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion in die Stadt- und Landesbibliothek geladen. Schwerpunkt der Veranstaltung ist die Kultur(politik) in der Landeshauptstadt.

Im Vorfeld übte die AfD Kritik daran, dass ihr Kandidat, Dennis Hohloch, nicht zu der Diskussion eingeladen wurde. „’Der Rat für Kunst und Kultur’ verhält sich eindeutig demokratiefeindlich“, so der Potsdamer AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer.

» Mehr zu den Oberbürgermeisterwahl in Potsdam und ein Rückblick auf die vergangenen Wahlen unter www.MAZ-online.de/OBwahl18.

Warum Potsdam so ist, wie es ist

Im Potsdam Museum am Alten Markt stellt Autor Joachim Nölte – passend zum Stadtjubiläum Potsdams – die Neuerscheinung „Potsdam. Wie es wurde, was es ist“ vor.

Alle sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mit zu diskutieren. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

» Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Theater im HOT

Im Hans-Otto-Theater wird heute „Heillig Abend“ von Daniel Kehlmann aufgeführt. Zugegeben, unserem Autoren hat es nicht ganz so gut gefallen, aber er wusste bei der Premiere den Kraftakt, den dieses Stück darstellt, durchaus zu würdigen.

Folk im Waschhaus

Heute Abend tritt die Band „Nick & June“ in der Schiffbauergasse auf. Die Band, im Jahr 2011 eigentlich als Soloprojekt gestartet, mittlerweile jedoch aus vier Mitgliedern bestehend, hat die Musikkritiker immer wieder überzeugt. Heute können sich auch die Potsdamer von den Live-Qualitäten der Indie-Folk-Band überzeugen. Los geht’s um 21 Uhr im Waschhaus.

Lesekonzert am Abend

Im Viktoriagarten in der Geschwister-Scholl-Straße liest heute um 20 Uhr Jan Böttcher aus seinem Roman „Das Kaff“. Musikalisch wird die Lesung durch den Autoren und Sänger der Berliner Band Herr Nilsson untermalt.

Worum geht es in dem Buch? „Familie, Freunde, Erinnerung? Darauf hat Architekt Michael Schürtz nie etwas gegeben. Er ist für die Karriere in die Großstadt gezogen und kehrt nur widerwillig für einen Bauleiterjob in seinen Heimatort zurück. Doch die Menschen kommen ihm näher, als er möchte. Und irgendwann muss er einsehen, dass er nie mehr war als das: ein Nobody aus einem Kaff in der norddeutschen Tiefebene. Und dass sein Leben hier und jetzt beginnen kann.“, schreibt der Verlag.

Schriftsteller-Kollege Jan Brandt meint: „Das Kaff zeigt eindrücklich die Unterschiede zwischen Stadt und Land, Oben und Unten, die kulturelle Kluft. Hier wird der Riss spürbar, der die Welt zurzeit spaltet. Wer die Gegenwart verstehen will, muss Jan Böttcher lesen.“

» Eintritt 7 Euro / 5 Euro ermäßigt.

