Und weiter geht’s mit den Gewittern. Das Wetter wird nicht besser. Dafür gibt’s heute jede Menge politische Veranstaltungen in der Stadt.

Kulturtage der Gehörlosen beginnen

Augen auf in Potsdam! Ab heute sind Gebärden beim Plausch auf der Straße Trumpf, denn die Landeshauptstadt ist Gastgeber für die 6. Deutschen Kulturtage der Gehörlosen. Rund 2500 Betroffenen aus der ganzen Republik werden dazu erwartet. Die Kulturtage sind eine der größten barrierefreien Begegnungs- und Informationsplattformen für Gehörlose, Gebärdensprachnutzer, hörbehinderte Menschen und alle Menschen, die sich für die Gebärdensprache und die Gehörlosenkultur interessieren. Die Kulturtage finden heute, morgen und Samstag in der Metropolis Halle in Babelsberg statt. Die Schirmherrschaft hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier inne.

Neuer Anlauf für Gerätehaus der Marquardter Feuerwehr

Nach mehreren vergeblichen Anläufen soll heute um 11 Uhr der Grundstein für das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Marquardt an der Hauptstraße 1a gelegt werden. Wie berichtet, wurde der feierliche Akt mehrfach verschoben, weil laut Rathaus Baufirmen keine Zeit hatten. Im Herbst soll der Bau stehen, die Vorbereitungen laufen bereits seit 2011.

Diskussionsabend mit Linken-Kandidatin Martina Trauth

Nächster Diskussionsabend vor der Oberbürgermeisterwahl. Im „Club Charlotte“ in der Charlottenstraße 31 stellt sich heute um 19 Uhr Martina Trauth.

Die Parteilose kandidiert für die Linke. Der Eintritt ist kostenlos.

Essen und Wissen im Friedrich-Reinsch-Haus

Das Friedrich-Reinsch-Haus lädt heute Abend wieder zu einem geselligen Abend ein, an dem ein anderes Land und/oder eine andere (Ess-)Kultur vorgestellt wird. Dabei erfahren Sie in einem kurzen Vortrag viele interessante Details, vor allem zur vorgestellten landestypischen Küche und zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben des Herkunftslandes unseres Gastgebers. Anschließend gibt es ein kleines Buffet. Die Veranstaltung ist kostenfrei, kleine Spenden sind willkommen. Fragen zu Wissen und Genießen beantwortet Robert Lucas unter kultur@milanhorst-potsdam.de.

Bürger-Sprechstunde in Waldstadt

Mike Schubert, Beigeordneter für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, lädt heute Nachmittag zur Bürger-Sprechstunde ein.

Ab 17 Uhr steht er im Haus der Begegnung (Zum Teufelssee 30, 14478 Potsdam), für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Für die Bürger-Sprechstunde in Waldstadt wird um Anmeldung im Büro des Beigeordneten gebeten. Diese kann telefonisch unter (0331) 289 3001 oder per E-Mail an geschaeftsbereich3@Rathaus.Potsdam.de erfolgen.

Imker feiern Vereinsjubiläum

Der Potsdamer Imkerverein wurde am 12. Mai 1858 gegründet und feiert daher dieses Jahr seinen 160. Geburtstag. Heute Abend findet als zentraler Teil der Feierlichkeiten in der Gaststätte „Die Tenne“ in Fahrland um 19 Uhr eine Festversammlung statt. Dabei werden auch Mitglieder geehrt, die sich um die Biene verdient gemacht haben.

Sitzung des Migrantenbeirats

Um 17.30 Uhr kommt der Migrantenbeirat der Landeshauptstadt zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Die Sitzung in Raum 338 in Haus 6 auf dem Verwaltungscampus (Eingang über die Hegelallee) ist öffentlich. Dabei geht es unter anderem um migrationsrelevante Themen bei der Oberbürgermeisterwahl und um die Vorbereitung der Integrationskonferenz.

Energieberatung für Häuslebauer

Eine Energieberatung für Häuslebauer wird an jedem Donnerstag von 15 bis 18 Uhr im Beratungszentrum Potsdam in der Babelsberger Straße 18 (Hauptbahnhof) angeboten. „Am Markt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Technologien“, erklärt Energieberater Andreas Schmeller. „Am wichtigsten ist, dass das System zum Gebäude und seinen Bewohnern passt.“ Je nach gewählter Heizungsanlage gibt es zudem Fördermöglichkeiten, die in Anspruch genommen werden können. Eine Terminvereinbarung zur Beratung ist erforderlich: 0331 – 98 22 99 95.

