Tja, wie soll das Wetter wohl werden? Es bleibt warm. Bis zu 28 Grad soll es heute geben. Niederschlag? In unserer Stadt eher unwahrscheinlich.

Haltestellentausch am Hbf

Wahrscheinlich nicht wirklich der Rede wert, aber verschweigen wollen wir es an dieser Stelle, dass die Linien 691 (Richtung Telegrafenberg) und 694 (Richtung Hermannswerder) ab heute nicht an ihrer gewohnten Haltestelle 7 losfahren, sondern am Halt 3 – also etwas näher am Eingang zum Hauptbahnhof hin. Sollte man sich merken, denn dieser Tausch bleibt bis Anfang August bestehen.

Märchen in der Mühle

In der Historischen Mühle am Park Sanssouci findet heute zum dritten Ma in diesem Jahr Erzähltheater statt. Er ist den Brüdern Grimm gewidmet. Der Abend dreht sich um Müller & Mühlen. „Das Erzähltheater Machandel widmet sich der Vielfalt des Müllerhandwerks im Märchen und führt uns gleichzeitig in die bunte zauberische Märchenwelt der Brüder Grimm ein“, heißt es auf der Seite der Schlösserstiftung.

» Beginn ist um 19.30 Uhr. Mehr Infos unter www.spsg.de.

Kirchenführer werden

Die Kirchengemeinde St. Peter und Paul stellt heute das Ausbildungsprogramm zum Kirchenführer / zur Kirchenführerin vor. Das geschieht nicht einfach so, sondern im Rahmen der Aktion „Kulturerben stellen sich vor“.

Im Rahmen des Kulturerbejahrs unter dem Motto „Europa in Potsdam - Kulturerben zeigen ihre Stadt“ finden zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Es werden viele denkmalgeschützte Orte in der Stadt belebt. Ein Höhepunkt ist der jährlich stattfindende Tag des offenen Denkmals – in diesem Jahr am 9. September. Er folgt dem Leitgedanken „Entdecken, was uns verbindet“ und lenkt damit wieder den Blick auf das gemeinsame kulturelle, europäische Erbe.

Es beteiligen sich mehr als dreißig Vereine und Initiativen.

» Mehr Infos und das Programm gibt es hier.

Eine neue Kita

Im Bornstedter Feld wird schon bald eine neue Kita eröffnen. Bald, denn noch ist es nicht soweit. Heute wird erstmal das Richtfest der neuen Kita „Am Schragen“ gefeiert.

Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs wird an den Feierlichkeiten teilnehmen und ein Grußwort sprechen.

Letzte Chance für Wahlvorschläge

Schon bald wird ein anderer Oberbürgermeister solche Termine wahrnehmen. Wer das sein wird, ist ungewiss. Doch heute, genau 66 Tage vor der Wahl am 23. September 2018, sehen wir ein Stück klarer.

Drei Parteien, eine Wählergruppe und drei Einzelkandidaten hatten Unterlagen eingereicht. Heute schlägt für die Kandidaten die Stunde der Wahrheit – wenn sie für die Einzelbewerber nicht schon gestern geschlagen hat.

Wer alle Wahlunterlagen respektive Unterlagen und Unterschriften zusammen hat, der muss bis heute Mittag um 12 Uhr, seine Wahlunterlagen im Wahlbüro, Hegelallee 6-10, Haus 6, Raum 205, 14469 Potsdam, abgegeben haben.

Es wird dann sicher ein wenig Zeit verstreichen, aber dann wird der Kreiswahlausschuss – spätestens am 58. Tag vor der Wahl – in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge beschließen.

» Alles zur Oberbürgermeisterwahl 2018 in Potsdam – und ein Blick auf die vorangegangenen Wahlen.

Gedenken an Widerstand

Heute Mittag, einen Tag vor dem eigentlichen Feierlichkeiten im Rathaus, werden Oberbürgermeister Jann Jakobs und die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Birgit Müller, an einer Gedenkveranstaltung in der Henning-von-Tresckow-Kaserne an das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 teilnehmen und einen Kranz niederlegen.

Open-Air-Kino

Heute Abend läuft auf dem RAW-Gelände an der Friedrich-Engels-Straße „Bibi & Tina“. Kostenlos! Der Film – übrigens teilsweise in Brandenburg gedreht – beginnt bereits um 17.30 Uhr und ist für alle Altersgruppen geeignet.

Erst ab 16 Jahre und mit Eintritt ist die Kinovorführung heute um 21.45 Uhr im, sorry: vor dem Waschhaus. „Baby Driver“ steht auf dem Programm

Traum von Menorca im Bungalow

Ein Kunstraum „Menorca“ wird heute um 18 Uhr in Babelsberg eröffnet. Der Raum befindet sich im Garten einer Doppelhaushälfte im Heideweg 10. Ausstellungsort ist ein zu DDR-Zeiten gebauter Bungalow, der Name „Menorca“ bezieht sich auf die Idee des Bungalows oder der Datsche, fehlende Fernreisen durch das Schaffen eines Urlaubsortes zu Hause zu kompensieren. Die erste Ausstellung „An unserem Wesen soll die Welt genesen“ setzt sich mit dieser Situation auseinander.

Die Künstler Florian Hessenbarth und Ronny Szillo nutzen den Raum, wie sie ihn vorgefunden haben, lassen die Einrichtung der Vorbesitzer bis auf einige Ergänzungen unverändert. Ronny Szillo verstärkt die Atmosphäre eines Rückzugs- und Urlaubsortes durch Keramiken, die verfremdet Masken, Vasen und exotische Wandteller nachempfindet. Florian Hesselbarth thematisiert ebenfalls die Idee des Rückzugsortes in seiner Jugend in und um Potsdam in einer performativen Lesung seiner Texte.

Die Ausstellung wird nach Mitteilung der Künstler nur an diesem Abend zu sehen sein.

Kalte Dusche

In der Fernwärmeerzeugungsanlage „Heizwerk Nord“ in der Zeppelinstraße stehen Reparaturarbeiten an. Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) muss daher heute die Fernwärmeversorgung für die Raumheizung sowie für die Warmwasserbereitung zwischen 10 und 18 Uhr unterbrechen.

Betroffen von dieser Fernwärmeunterbrechung sind folgende Wohngebiete bzw. Straßenzüge:

- Olympiastützpunkt komplett

- Wohngebiet Potsdam West komplett

- Im Bogen 1-2; 19-28

- Knobelsdorffstraße 10-12; 47

- Schillerstraße 1-10

- Schillerplatz 1-44

- Stadtheide 27-34

- Wielandstraße 1-23

- Zeppelinstraße 48-51A, 52, 81-84, 117-126, 136 und 142.

Rückblick: Heute vor 73 Jahren

Im Sommer 1945 ist Potsdam Schauplatz einer historischen Konferenz. Die Siegermächte verhandeln über die Zukunft Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch was geschah abseits der Konferenz? Wir haben hinter die Kulissen geschaut.

Heute: Schlemmerei und Musikgenuss – Ein berauschendes Geschenk vom Präsidenten.

