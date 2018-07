Potsdam

Auf über 30°C soll das Thermometer heute steigen. Ab 5.19 Uhr wird die Sonne ihr Bestes am Himmel tun. Eine Wolke wird sich ihr in den 15,47 Stunden ihres heutigen Auftritts nicht länger in den Weg stellen. Um 21.07 Uhr hat die Sonne dann ihr Werk vollbracht und verabschiedet sich in die Nacht.

Verabschieden wird sich spätestens heute Morgen auch die Baustelle auf der August-Bebel-Straße zwischen Großbeerenstraße und Merkurstraße. Für den Bus 696 heißt dies: Es läuft ab jetzt (wieder alles) nach Plan.

Richtfest am Yachthafen mit Walter Momper

Am Havelufer hinter Kaufland wird heute gefeiert: Um 13 Uhr steigt dort das Richtfest für die „Yachthafenresidenz Havelwelle“. Entstehen soll bis Sommer 2019 insgesamt 102 Luxusapartments. Projektentwickler ist der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Walter Momper; er zeichnet bereits für das Johanniter-Wohnquartier und das Kaufland-Warenhaus verantwortlich.

Blutspenden benötigt

Vor zwei Wochen hatte Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) für Blutspenden gerade in der Urlaubszeit geworben. Die Versorgung der Patienten mit Blutpräparaten müsse in diesen Wochen sichergestellt werden, sagte Golze. Viele Operationen, Transplantationen und die Behandlung von Krebspatienten seien nur mit Blutpräparaten möglich. Die Ferienzeit sei eine Herausforderung, Kliniken und Arztpraxen mit ausreichend passenden Blutpräparaten zu versorgen. Blut spenden können nach den Angaben alle gesunden Frauen und Männer ab 18 Jahren. Frauen können viermal, Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Und ganz wichtig sind momentan Blutspenden vom Typ 0+, 0- sowie B-. „Der Blutbedarf ist kaum gedeckt. Ihre Blutspende wird in den nächsten Tagen benötigt“, schreibt das Deutsche Rote Kreuz.

Spenden kann man heute zwischen 11 und 14 Uhr im Centrum für Technologie im Bornstedter Feld, David-Gilly-Straße 1.

Erfrischung im barocken Sanssouci

Die URANIA Potsdam bietet heute um 16 Uhr eine Führung zur Neptungrotte im Park Sanssouci an.

Die Neptungrotte im Park Sanssouci ist Knobelsdorffs letzte Schöpfung für Friedrich II., deren Fertigstellung er 1756 schon nicht mehr erlebte. Unter Friedrich Wilhelm IV. wurde die Grotte bis 1843 bereits tiefgreifend restauriert und das Wasserspiel der Kaskaden in Betrieb genommen. Nach weiteren 175 Jahren soll im Oktober diesen Jahres nun die dritte Grundinstandsetzung der Neptungrotte abgeschlossen werden, die bereits seit 2014 läuft und ausschließlich aus Spendengeldern finanziert wird. Der Projektleiter Dirk Dorsemagen erläutert vor Ort die verschiedenen Teilmaßnahmen an der Natursteinfassade und im Grottenraum.

Der Teilnehmerpreis beträgt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Information und Anmeldung: verein@urania-potsdam.de oder 0331 / 291741

Von Liebe und Macht

Eine Premiere gibt es diesem Jahr auf Schloss Marquardt: Dort wird heute Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ aufgeführt.

Die Handlung speist sich aus Legenden um den babylonischen Herrscher Nebukadnezar (Nabucco), der von 605 bis 562 vor Christus lebte. Er belagert mit seinem Heer Jerusalem. Seine zweite Tochter Fenena befindet sich in der Gewalt des jüdischen Hohepriesters Zaccaria, aus Liebe lässt Wächter Ismaele sie jedoch frei. Derweil erfährt die erste Tochter Abigaille, dass sie nicht die rechtmäßige Thronfolgerin ist. In Nabuccos Abwesenheit lässt sie sich sofort die Macht übertragen und will die echte Königstochter Fenena beseitigen. Auch Nabucco wird von ihr eingesperrt, als dieser nach Babylon zurückkehrt. Als er seine Macht zurückerlangt, vergiftet sich Abigaille. Ein emotionales Stück mit Gänsehautmomenten – und dem weltberühmten Gefangenenchor.

» Beginn ist um 20 Uhr.

Open-Air-Kino

Auf dem RAW-Gelände an der Friedrich-Engels-Straße wird heute „Die Karte meiner Träume“ gezeigt. Der Film basiert auf den gleichnamigen, internationalen Bestseller von Reif Larsen. Kurz zusammengefasst: Es geht um einen zehnjährigen, hochbegabten Jungen. Diesem soll einen Preis verliehen werden. Er macht sich auf den Weg von Montana nach Washington D.C. Allein. Bei der Institution, die den Preis verleiht, ahnt man zudem nicht, dass ihr auserwählter Preisträger ein kleiner Junge ist. In Szene gesetzt hat diesen wunderbaren Film Pierre Jeunet, vielen als Regisseur von „Fabelhafte Welt der Amelie“ sicher ein Begriff. Der Eintritt ist frei, Beginn 20.30 Uhr.

Im Waschhaus wird heute im Rahmen des Kinosommers „Battle of the Sexes“ gezeigt. Der Film handelt von der Tennisspielerin Billie Jean King, die sich für die Rechte von Tennisspielerinnen einsetzt, einige richtungsweisende Dinge im Damentennis anschiebt und sich 1973 schließlich ein Match mit ihrem männlichen Kollegen Bobby Riggs liefert – ein „Kampf der Geschlechter“. Ein Film nicht nur für Tennisfans.

Der Film startet um 21.45 Uhr, der Eintritt kostet 7 bzw. 8 Euro.

Schweizer Filme im Filmmuseum

„Heidi“ ist einer von 15 Spielfilmen aus der Schweiz, die in den kommenden Wochen im Filmmuseum gezeigt werden. Seit den 2000ern tragen prämierte und publikumswirksame Filme von Frauen zu einem neuen Auf- und Umbruch im Schweizer Filmschaffen bei und sorgen nicht nur in der Eidgenossenschaft für einen Hype. Das Filmmuseum Potsdam gibt mit einer Filmreihe einen Einblick in die Filmkultur und -geschichte der Schweiz. Die Filmreihe spannt einen historischen Bogen von der Stummfilmzeit bis in die 2010er Jahre und stellt dabei Arbeiten von Filmemacherinnen sowie Filme über Frauen in der Schweiz in den Vordergrund.

Eröffnet wird die Reihe heute um 19 Uhr mit „Kindergesichter – Visages d’enfants“ (R: Jacques Feyder/CH/F 1925).

Vormerken: „Heidi“ (R. Luigi Comencini/ CH 1952) mit den Darstellern Elsbeth Sigmund, Heinrich Gretler und Thomas Klameth wird kommenden Donnerstag, 2. August, um 17 Uhr gezeigt.

Rote-Nasen-Clowns am Staudenhof

Die Rote-Nasen-Clowns bringen normalerweise Menschen in Krankenhäusern zum Lachen. Heute von 15 bis 17.30 Uhr sind sie im Quartierstreff am Staudenhof zu Gast und geben eine Vorstellung für Klein und Groß. Alle Interessierten können nach der Vorstellung in einem Workshop der Clowns mehr über ihre Arbeit erfahren und auch selbst einmal in ihre Rolle schlüpfen. Zum 23. August ist ein weiterer Besuch der Clowns im Quartierstreff angekündigt.

Rückblick: Heute vor 73 Jahren

Im Sommer 1945 ist Potsdam Schauplatz einer historischen Konferenz. Die Siegermächte verhandeln über die Zukunft Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch was geschah abseits der Konferenz? Wir haben hinter die Kulissen geschaut.

Heute am 26. Juli 1945: Ein Besuch in Frankfurt und ein brüskierter Stalin – zudem steht Churchills Nachfolger fest.

