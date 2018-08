Potsdam

Die Sonne gibt sich heute wieder alle Mühe: Es wird richtig warm. Einige Meteorologen sagen sogar Werte über 30 Grad voraus – und am Freitag soll es noch heißer werden.

Rohrbruch mit Folgen

Die Schopenhauerstraße ist noch bis Ende der Woche voll gesperrt, teilte die Stadt Potsdam mit. Bereits seit Dienstag fahren die Busse X15 und der 606er eine Umleitung. Es sei aber noch mal daran erinnert: Kein Ein- oder Ausstieg an der Haltestelle Naturkundemuseum auf der Breite Straße möglich. Der Bus fährt dort nicht lang, sondern fährt von der Breite Straße über die Dortustraße, Charlottenstraße und die ÖPNV-Trasse Zeppelinstraße.

Abschied von der Fachhochschule

Seit Anfang Mai 2018 sind die Abriss-Bagger am Alten Markt im Einsatz. Heute wird der letzte Rest des Gebäudes aus dem Stadtbild endgültig verschwinden.

Webcam-Aufnahme vom 15.08.2018, 5.50 Uhr. Quelle: MAZonline

Um kurz nach 15 Uhr wird der letzte Rest fallen.

» Hier den Abriss live verfolgen. Die Webcam aktualisiert sich alle 5 Minuten.

Rhetorikclub im Staudenhof

Neue Leute treffen und gleichzeitig an seiner Rhetorik feilen? Das ist bei den „Innovate Toastmasters“ weltweit möglich – seit Kurzem auch in Potsdam. Der erste offene Toastmasters-Club soll in der Landeshauptstadt etabliert werden, damit die Menschen ihre Kommunikation verbessern und im Arbeitsleben sowie in der Gesellschaft erfolgreicher agieren können. Interessenten sind heute in den Quartiertreff Staudenhof eingeladen – von 18.30 bis 21.30 Uhr. Der Club ist international und englischsprachig, die Fertigkeiten sind in allen Sprachen anwendbar.

Umfrage zur europäischen Sommerzeit läuft ab

Die WerkStadt für Beteiligung ist angetreten, um allen Potsdamers einen „leichten Zugang zu verschiedenen Formen der aktiven Beteiligung zu ermöglichen“. Auf der Homepage findet sich eine Auflistung „verschiedener dauerhafter Beteiligungsangebote“, aber warum nicht in Europa anfangen? Ebenfalls auf der Internetseite ist nämlich der Hinweis veröffentlicht, dass heute die Umfrage der EU-Kommission zur europäischen Sommerzeit endet. Mit der Umfrage sollen die Meinungen Europäer zu möglichen Änderungen der derzeitigen Sommerzeitregelung zusammentragen werden.

Wahlhelfer gesucht

In 38 Tagen wird in Potsdam ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Am 23. September 2018 stehen sechs Kandidaten zur Wahl. Damit die Wahl reibungslos funktioniert, werden insgesamt 800 Wahlhelfer benötigt.

Eingesetz werden sie in den 131 Urnen- und 28 Briefwahlbezirken.

„Wahlhelfer kann jeder werden, der am Wahltag mindestens 16 Jahre alt ist und selbst das Wahlrecht ausüben darf“, schreibt die Stadt. Interessierte können sich online bewerben, persönlich im Bereich Statistik und Wahlen, Hegelallee 6-10, im Haus 6 in der dritten Etage melden, eine E-Mail an Wahlhelfer@rathaus.potsdam.de schreiben oder einfach anrufen: (0331) 2891239.

Der König im Kino

Elvis Presleys legendäres „68 Comeback Special“, das von Steve Binder inszeniert und produziert wurde, wird heute, am 41. Todestags des Kings, um 20 Uhr einmalig zur Feier seines 50-jährigen Jubiläums auf die große UCI-Kinoleinwand kommen. Das Kinoevent wird neu produzierte Inhalte über den berühmten Rockmusiker präsentieren. Es gewährt einen exklusiven Blick auf die Herstellung des Specials und einen Rundgang durch das NBC-Studio mit Einblicken von Menschen, die von Presley und seiner Musik beeinflusst worden sind.

Gesichter der Stadt

Erkennen Sie ihre Nachbarn wieder?

In dieser Galerie, die beinahe täglich erweitert wird, begegnen Ihnen die gleichen Menschen, wie in ihrem Potsdamer Alltag – vom Postboten bis zum Vereinskollegen.

» Galerien aus weiteren Städten und Landkreisen gibt es unter www.MAZ-online.de/nachbarn.

