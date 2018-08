Potsdam

Könnte ein kühler und grauer Tag werden, wenn die durchweg pessimistischen Wetterprognosen wirklich eintreten.

Pärt, Bach und Richter

Bunt ist es ja dagegen im Museum Barberini. Und Musik wird dort auch gespielt. Zumindest heute. Dort findet nämlich ein Konzert unter dem Motto „KlangFarben:Konstruktion und Expression“ statt. Die große Gerhard-Richter-Ausstellung nimmt das Museum zum Anlass, „musikalische Widersprüche in Austausch mit den Bildern Gerhard Richters“ treten zu lassen.

Zum einen ist da Arvo Pärt, einem der bedeutendsten Komponisten Neuer Musik. Richter ist ein Freund der Musik von Pärt, dessen Schaffen immer „auch einen stark konstruktiven Anteil“ besitzt. Demgegenüber werden Ausschnitte aus Johann Sebastian Bachs Die Kunst der Fuge gestellt.

S-Bahn pausiert

Na, das Pendeln ohne S-Bahn schon geübt? Nein? Nicht schlimm, heute bietet sich schon wieder die Gelegenheit. Zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr wird keine S-Bahn zwischen dem Potsdamer Hauptbahnhof und Babelsberg verkehren. So wird es auch morgen noch sein plus eine Extra-Zugabe.

Achtung: Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Fahrkarten sollten aber vor dem Fahrtantritt gekauft werden, denn im Bus selbst ist das nicht möglich.

Drei Ausschüsse am Nachmittag

Heute am späten Nachmittag tagen gleich drei Ausschüsse. Da ist um 16.30 Uhr der Jugendhilfeausschuss. Die größtenteils öffentliche Sitzung findet im Stadthaus in der Friedrich-Ebert-Straße statt. Auf der Agenda steht auch der Punkt „Rückzahlung rechtswidriger Kita-Elternbeiträge“.

Um 17 Uhr treffen sich die Mitglieder des Migrantenbeirates. Auch hier sind weite Teile der Sitzung für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Ausschuss tagt im Haus 6 in der Hegelallee.

Nahezu ausgeschlossen ist die Öffentlichkeit dagegen bei der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses im Stadthaus. Wer die drei ersten Tagesordnungspunkte jedoch erleben möchte, muss um 17.30 Uhr in den Raum 249 kommen.

Kampf gegen Kinderarmut

Die Kinderarmut in Brandenburg ist hoch. Zu hoch, wie der AWO Bezirksverband Potsdam e.V. berichtet. „Die Zahlen sind eigentlich seit Jahren bekannt, trotzdem ändert sich kaum etwas. Wir können hier nicht mehr tatenlos zuschauen“, teilte der Verband mit.

Um ab sofort „aktiv dagegen vorzugehen“ und die Bevölkerung für dieses „Gesellschaftsthema zu sensibilisieren“, wird heute Vormittag das „Büro Kinderarmut“ in der Landeshauptstadt Potsdam gegründet.

Kita-Gebühren-Rechner

Der Kita-Elternbeirat der Landeshauptstadt Potsdam hat einen Rechner ins Netz gestellt, mit dem Eltern ausrechnen können, wie viel Kita- beziehungsweise Hortgebühren in den letzten Jahren zu viel gezahlt wurden. Über die Rückzahlungsmodalitäten werden die Stadtverordneten unter mehreren Varianten entscheiden. Diese hatte der Sozialbeigeordnete Mike Schubert (SPD) unlängst vorgestellt.

Hüllenloses Schloss im neuen Glanz

Seit Jahren war das Schloss Cecilienhof verhüllt. Seit einigen Tagen ist die Sanierung abgeschlossen, die Hüllen verschwunden. Auch im Inneren hat sich einiges getan: Die Schlossräume haben ein neues Beleuchtungskonzept, bauzeitliche Wand- und Deckenfassungen wurden restauriert bzw. konserviert und die technische Infrastruktur erneuert, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) mit.

Heute Vormittag werden die umfangreichen Wiederherstellungsmaßnahmen offiziell präsentiert.

Über das Verlangen in Flandern

Der flämische Autor Kris Van Steenberge präsentiert heute um 20 Uhr sein Buch „Verlangen“ in der Villa Quandt in Potsdam. Den deutschen Text liest der Schauspieler Hans-Jochen Röhrig. Vor der historischen Kulisse des ländlichen Flanderns entfaltet Kris Van Steenberge mit zeitloser Aktualität das psychologisch eindringliche Porträt einer Familie, eines Ortes und einer vergangenen Epoche. Im Anschluss ist ein Empfang vorgesehen.

Nazis in Zehdenick?

Manja Präkels stellt heute Abend ihren Debütroman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ auf dem Theaterschiff in der Schiffbauergasse vor. In dem Buch, das in Zehdenick spielt, geht es um Mimi und ihre Freunde, eine Kindheit in der DDR, die Jugend in den Wendejahren, um Fahnenappelle und rechte Gewalt, um Erinnerung und Mahnung. „Die Geschichte ist wahr, aber ich bin nicht Mimi“, sagte Präkels der MAZ

Die Autorin hatte im vergangen Jahr für viel Aufregung gesorgt, als sie in einem Essay für den „Spiegel“ Moritz von Uslar angegriffen hatte, der in seinem Buch „Deutschboden“ das Leben in der Stadt Zehdenick beschönige, wie Präkels meinte. Die Debatte darüber lief deutschlandweit hitzig.

