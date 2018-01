Potsdam am Freitag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Die Sonne ist uns abhanden gekommen. Dicke Wolken und Temperaturen kurz über dem Gefrierpunkt sind angesagt. Ein trüber Start ins Wochenende, an dem es allerdings ein bisschen besser werden könnte.

Stadt korrigiert Bevölkerungsprognose

Wie schnell wächst Potsdam? Diese Frage beantworten Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD), Bürgermeister Burkhard Exner (SPD) und der Fachbereichsleiter Verwaltungsmanagement, Reiner Pokorny, informieren heute im Rathaus über die neue – korrigierte – Bevölkerungsprognose für die Landeshauptstadt Potsdam.

Am Wasser wandern

Bernd Rubelt, Potsdams Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, schaut sich heute sich vor Ort die neue Verbindung zwischen der Glienicker Dorfstraße und dem Uferwanderweg am Groß Glienicker See an. Mit den baubegleitenden Pflanzmaßnahmen steht der neu geschaffene Verbindungsweg unmittelbar vor der Fertigstellung.

Offene Türen an Ludwig-Renn-Schule

Eiche. Die Grundschule „Ludwig Renn“ in der Kaiser-Friedrich-Straße lädt interessierte Kinder und Eltern zum Tag der offenen Tür heute von 15 bis 18 Uhr ein. Schüler der 6. Klassen führen durch das Schulhaus. In der Cafeteria werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Doppelter Schlittschuhspaß

Potsdam bekommt eine weitere Eisbahn. Neben der Indoor-Bahn in der Caligari-Halle im Filmpark Babelsberg wird es ab heute erstmals eine 300 Quadratmeter große Eisbahn am Hafen geben. Neben einem Schlittschuhverleih gibt’s auch eine Eis-Disco. Die Eisbahn am Hafen hat bis 26. Februar Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr. Feierabend ist um 21 Uhr, Freitag und Samstag um 21.30 Uhr.

Die Bahn in der Caligari-Halle hat bis 11. Februar für jedermann Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 18.30 Uhr, Freitag von 13 bis 21.30 Uhr, Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet und für angemeldete Gruppen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag bereits ab 10 Uhr.

Super-8 aus der DDR

Ende der 1970er Jahre entstand in der DDR eine unabhängige Filmszene, in der Künstlerinnen und Künstler der DDR-Wirklichkeit eine eigene, wenn auch virtuelle Realität entgegenhielten. Im Filmmuseum werden heute Abend ab 19 Uhr einige dieser Werke gezeigt.

Der Filmhistoriker Claus Löser wird zu Beginn des Abends eine Einführung zu der damaligen Situation der Filmemacher und zu den Werken an sich geben.

Wieder kein Rock

Nachdem Ende September das Konzert der Band Bonsai Kitten abgesagt werden musste, sollte heute das Nachholkonzert im Club Charlotte in der Charlottenstraße stattfinden. Leider wurde auch dieser Termin gecancelt.

Grenzen des Witztums

Leo Fischer, jahrelanger Leiter des Satiremagazins Titanic, kommt heute um 20 Uhr ins Freiland. Er wird „aus seinem reichhaltigen Erfahrungs- und Versagensschatz“ erzählen.

„Ziemlich beste Freunde“ im HOT

Als Roman ein riesiger Erfolg. Als Film ein riesiger Erfolg. Jetzt kommt „Ziemlich beste Freunde“ in Potsdam auch auf die Bühne. Die Premiere in der Reithalle des Hans-Otto-Theaters ist für heute Abend angesetzt und ausverkauft – das sind auch alle Januar-Vorstellungen bereits. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse zu ergattern.

Kammerakademie lädt zum Kamingespräch ins Palais Lichtenau

Der Künstlerische Leiter und Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam (KAP), Antonello Manacorda, lädt für 18 Uhr zum Kamingespräch ins Palais Lichtenau ein. Zum Jahresbeginn will er in kleiner Runde die künstlerischen Vorhaben präsentieren, die nächsten Konzerte und die programmatische Ausrichtung der KAP. Er steht für Fragen zur Verfügung. Auch Geschäftsführer Alexander Hollensteiner wird beim Kamingespräch in der Berliner Vorstadt dabei sein.

Rauminszenierung im Kosmos

Stefan Pietryga eröffnet heute eine Rauminszenierung im Kosmos des Rechenzentrums. Sie steht im Kontext der aktuellen Potsdamer Architekturdiskussion. „Kosmose“ startet um 18 Uhr mit einer Einführung des Kurators und Künstlers Stefan Pietryga. Die Rauminszenierung wird bis zum 28. Januar gezeigt.

Benefiz fürs Hospiz

Es ist schon eine gute Tradition: Der Soroptimist International Club Potsdam – ein Serviceklub für Frauen in verantwortungsvollen Positionen – lädt zum Neujahrskonzert für heute um 19.30 Uhr in die Urania in der Gutenbergstraße 71-72 ein. Einlass ist um 19 Uhr. Schülerinnen der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Potsdam spielen am Klavier unter anderem Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Frederic Chopin und Sergei Rachmaninow. Das Neujahrskonzert findet zugunsten des Potsdamer Hospiz’ Hermannswerder statt.

