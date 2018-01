Potsdam am Freitag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Heute soll ähnlich ungemütlich wie gestern werden – nur weniger windig, heißt es.

Auflademöglichkeiten für E-Autos

Im vergangenen Spätsommer kündigte die Stadtverwaltung an, dass der Fuhrpark der Stadtverwaltung in den nächsten zehn Jahren nahezu komplett auf Elektroantrieb umgestellt wird. Die Stadt will ihrer Vorbildrolle gerecht werden. Nur bisher gab es wenig Anreiz, auf ein E-Auto umzusteigen, denn die nötigen Ladestationen sind in der Landeshauptstadt rar gesät. Das soll sich ändern.

Heute stellen der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bernd Rubelt, und der Bereichsleiter Verkehrsentwicklung, Norman Niehoff, gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Energie und Wasser Potsdam GmbH, Ulf Altmann, und dem stellvertretender Hauptabteilungsleiter Vertrieb der Energie und Wasser Potsdam GmbH, Andreas Buchholz, das Standortkonzept für Elektroladesäulen in Potsdam sowie erste Umsetzungsschritte vor.

6-Meter-Mann Lisek springt in Potsdam

Seit gestern springen sie – das Jugendspringen wurde aufgrund der Sturmwarnung gestrichen – wieder: Vizeweltmeister Piotr Lisek führt das hochkarätige Starterfeld für das 19. Internationale Stabhochsprung-Meeting im Potsdamer Stern-Center an. D er 25 Jahre alte Pole hatte im Vorjahr in Potsdam erstmals die sechs Meter übersprungen und damit einen neuen Meeting-Rekord aufgestellt. Mit dabei ist auch sein polnischer Landsmann Robert Sobera, der 2016 Europameister wurde und eine Bestleistung von 5,81 Meter mitbringt. Das 13-köpfige Feld komplettiert Rico Freimuth, der Vizeweltmeister im Zehnkampf. Die Veranstaltung geht noch bis Samstag, 20. Januar.

Für Linux-Kurs anmelden

Computernutzern, die mit ihrem gegenwärtigen Betriebssystem unzufrieden sind oder ein neues ausprobieren wollen, stellt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) vom 12. Februar an in einem zweiwöchigen kostenlosen Online-Workshop die Alternative „Linux“ vor. Christian Willems leitet den Workshop mit seinem Kollegen Tom Staubitz und mit HPI-Studenten. Neben der kostenlosen Bereitstellung nennt Willems den Sicherheitsaspekt als weiteren Vorteil von Linux-Systemen.

Potenzielle Umsteiger können sich bereits heute auf der Internet-Bildungsplattform openHPI für den Kurs anmelden unter https://open.hpi.de/courses/linux2018.

Schöffe werden

Amtsgericht Potsdam und Landgericht Potsdam suchen für die nächste Amtsperiode, die am 1. Januar 2019 beginnt, interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ab sofort sind Anmeldungen möglich. Die Stadt wird dafür Vorschlagslisten mit Kandidaten erstellen und den Stadtverordneten zur Beschlussfassung vorlegen.

Bewerbungen im Bereich Recht und Versicherungen der Landeshauptstadt Potsdam sind bis zum 9. Februar 2018 möglich. Zur Wahl der Jugendschöffen erfolgt ein gesonderter Aufruf.

Eine Infoveranstaltung zur Schöffenwahl 2018 gibt es am 5. Februar um 17.30 Uhr in der Volkshochschule im Bildungsforum.

Anmeldung unter vhsinfo@Rathaus.Potsdam.de.

Der Staatsfreund Nr. 1

Abdelkarim hat sich oft gefragt, was er eigentlich ist: ein deutscher Marokkaner oder ein marokkanischer Deutscher? Mittlerweile weiß er es: Er ist ein Deutscher, gefangen im Körper eines Grapschers. Abdelkarim hat sich aber um den Gesellschaftsteilnahmeschein bemüht und er hat es geschafft! Er ist der wichtigste Mann in Deutschland. Er ist der „Staatsfreund Nr. 1“! Zu erleben heute um 20 Uhr im Lindenpark Potsdam.

Unterleuten

Heute findet die große Premiere von „Unterleuten“ im Hans-Otto-Theater in der Schiffbauergasse statt. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Juli Zeh. In dem Buch skizziert sie ein Dorf und seine Bewohner in Brandenburg. Wir sind gespannt.

Jetzt aber die schlechte Nachricht: Die Premiere und Vorstellungen bis Ende Februar sind ausverkauft, teilte das Theater mit. Der Vorverkauf für März beginnt am 1. Februar.

Anne Clark im Kino

Heute zeigen das Thalia-Kino in Babelsberg und UCI am Hauptbahnhof die Vorpremiere zu „Anne Clark - I`ll Walk out into Tomorrow“. Der Film über die britische Musiker startet offiziell erst kommende Woche Donnerstag.

Jetzt schon an den Sommer denken

Das astronomische Ereignis des Jahres wird am 27. Juli stattfinden – darauf weist das Urania-Planetarium Potsdam hin: An diesem Tag wird der Mars in bester Beobachtungsposition stehen. Der Rote Planet strahlt dann in einem hellen Licht, da er sich in Opposition zur Sonne befindet. Er ist dann sowohl mit bloßem Auge als auch mit dem Teleskop ein wunderschöner Anblick. In der gleichen Nacht gesellt sich der Mond hinzu: Er steht nur knapp oberhalb des Mars und verfinstert sich für mehrere Stunden. An diesem Abend wird das Planetarium mit Teleskopen eine öffentliche Beobachtung veranstalten.

Notdienste – rund um die Uhr Apotheken-Notdienst Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar. Zahnarzt-Notdienst Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de. In eigener Sache Besuchen Sie uns in der City-Redaktion. Wir haben in der MAZ-Ticketeria in der Friedrich-Ebert-Straße eine kleine Stadtredaktion eingerichtet. Sie haben ein Anliegen, Probleme mit Behörden, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen? Schauen Sie doch einfach mal von Dienstag bis Donnerstag im MAZ-Mediastore vorbei. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de. Gerne können Sie uns auch über Facebook oder Twitter kontaktieren.

Von MAZonline