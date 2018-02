Potsdam am Freitag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Der Freitag gibt sich heute zumeist heiter – das zeigt sich auch auf dem Thermometer. Bis zu 6 Grad Celsius steigen die Temperaturen. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt. Am Wochenende soll es etwas kälter werden – die Sonne zeigt sich dann nur selten.

Spendenstopp beim Oxfam-Laden

Der Oxfam-Shop in der Friedrich-Ebert-Straße 11 wird vorübergehend geschlossen, da saniert werden soll. Das erklärte Sprecherin Annika Zieske. Noch bis zum 16. März bleibt der Laden geöffnet. Spender können aber nur noch heute Kleider, Bücher oder Spielzeug abgeben. Drei Monate wird das Geschäft geschlossen bleiben, im Juni wird es vorübergehend in der Dortustraße 55 eröffnen.

Erinnerung an Künstler

Heute um 19 Uhr erinnert Kunsthistoriker Andreas Hüneke in der Ausstellung des Potsdamer Kunstvereins „Zwei Künstlerbücher von Frieder Heinze, Andreas Hüneke und Olaf Wegewitz“, Charlottenstraße 121, an die Künstler Fotis Zaprasis, Squaw Hildegard Rose, Harry Mohr, Hartmut Sörgel, Christian Roehl, Jürgen Gustav Haase und Günther Hornig.

Die Ausstellung ist bis zum 2. April geöffnet. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und feiertags 15 bis 18 Uhr, Montag 10 bis 14 Uhr.

Abstimmen für lokale Projekte

Ab sofort können alle Potsdamer für zwei Schüler-Projekte aus unserer Stadt abstimmen. 12 Schulen haben sich beim „ #WIR IM NETZ | Ideenwettbewerb“ beworben und ein digitales Projekt vorgestellt.

Dabei wurde eine große Bandbreite von digitalen Themen aufgegriffen, schreibt das brandenburgische Bildungsministerium.

Auch zwei Potsdamer Schulen sind dabei und hoffen auf eine gute Platzierung bei der Abstimmung. Die fünf Projekte mit den meisten Stimmen bekommen jeweils 500 Euro zur Umsetzung ihrer Ideen. Zudem wird eine Fachjury ihren eigenen Favoriten wählen. Das gibt ebenfalls 500 Euro.

Das Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Babelsberg tritt mit der Idee einer digitalisierten Schülerzeitung an: „ Berthas Echo goes Digital“ heißt ihr Projekt.

Schüler und Schülerinnen des Evangelisches Gymnasiums auf Hermannswerder wollen dagegen eine Sitcom-ähnliche Soap namens „ Vista La Hasta“ ins Netz stellen. Sie wollen „so bald wie möglich mit der Serie in Produktion gehen“.

Wintersalon im Kunstgriff

Heute Abend ab 20 Uhr dreht es sich im Kunstgriff in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23 um das Traumziel schlechthin: Das Havelland. Die Autorin, Kommunikationsdesignerin und Pilgerin Susanne Laser stellt heute ihr Buch „Kein Hawaii“ – Pilgern durch das Havelland“ vor. Dazu spielt das Akustiktrios Heyhomann.

„Kein Hawaii“ ist kein klassischer Pilgerführer. Mit anspruchsvoller Reiseliteratur möchte Susanne Laser Wallfahrer für die Mark begeistern. Für ihr Buch ist die 30-Jährige auf einem alten Pilgerpfad gewandert.

Finanziert hat Laser ihr Buch übrigens mittels Crowdfunding – regional, ökologisch und fair produziert. Das Werk ist im Buchhandel sowie online unter www.keinhawaii.jimdo.de erhältlich.

Es wird schön düster

Heute Abend ab 19 Uhr gibt es eine richtige schöne Gothic-Party im Hanns-Eisler-Klub in der Saarmunder Straße.

„Nach dem großen Erfolg zu Halloween geht es [heute] wieder los“, freuen sich die Veranstalter. Angekündigt sind fünf DJs, „darunter bekannte und neue Gesichter“.

Comedy mit Sulaiman Masomi

„Keine Angst, ich kann Deutsch“ heißt das Programm von Schriftsteller, Kabarettist und Rapper Sulaiman Masomi, mit dem er heute um 20 Uhr im Waschhaus in der Schiffbauergasse zu Gast ist. Seine Geschichten über sein Leben als Migrant in Deutschland, über die alltäglichen Dinge und Absurditäten des Alltags erzählt Masomi mit viel Witz und einer großen Portion Charme. Karten gibt es an der Abendkasse zu 15 Euro.

Figurentheater in leicht verständlichem Englisch

Neville Tranter ist einer der international renommiertesten Figurenspieler. In seiner jüngsten Produktion „Babylon“ widmet er sich dem Thema Migranten. Wie bereits in den früheren Arbeiten des Stuffed Puppet Theatre geschieht dies gleichermaßen poetisch, respektlos, virtuos und radikal. Gepaart mit schwarzem Humor und fein gezeichneten Charakteren ist „Babylon“ ein Theaterereignis voll dramatischer Wucht und bedrückender Leichtigkeit. Das Stück wird am 16. und 17. Februar, jeweils 20 Uhr, im T-Werk in der Schiffbauergasse gezeigt. Kartentelefon: 0331/719139.

Mit Echse auf Tour

Die allwissende mürrisch-charmante Echse ist wieder unterwegs und gibt heute im Lindenpark großmäulig neue Anekdoten aus ihrem bunten Leben zum Besten.

Michael Hatziu und die Echse Quelle: Promo

Gastgeber ist der preisgekrönte Puppenspieler und Comedian Michael Hatzius, der sich noch weitere Gäste eingeladen hat: Das schüchterne Huhn kommt vorbei und außerdem noch weitere, ganz neue schräge Charaktere.

Beginn ist 20 Uhr.

Von MAZonline