Potsdam am Freitag: Das ist heute wichtig

Potsdam. Die kurze nasse Frühlingspause ist vorbei. Ab heute steigen die Temperaturen wieder und die Sonne lässt sich blicken. Ein Grund zur Freude...

Herzlichen Glückwunsch, Frau Engler!

...und ein Tag zum Feiern: Der Fachbereichsleiter für Soziales und Gesundheit, Frank Thomann, gratuliert heute Morgen Herta Engler zu ihrem 101. Geburtstag und überbringt die Glückwünsche des Oberbürgermeisters.

Frau Engler gehört damit einem illustren Kreis an: Zurzeit leben 17 Menschen über 100 Jahre in Potsdam, nur drei davon sind Männer – der älteste von ihnen ist 103 Jahre alt.

Vernissage mit Detlef Kaminski

„Ein Viertel Holland Bitte!“ ist der Titel einer Ausstellung zur Sanierung des Holländischen Viertels, die heute um 15 Uhr in der Wilhelmgalerie eröffnet wird. Zur Vernissage sprechen Bernd Rubelt (parteilos), Beigeordneter für Stadtentwicklung, und Sigrun Rabbe, Geschäftsführerin des Sanierungsträgers Potsdam, sowie Detlef Kaminski, erster Potsdamer Baustadtrat nach der Wende 1989.

Papiergebilde und Klangfarben

Barbara Illmer und Beate Simon laden heute um 18 Uhr zur Vernissage ihrer Ausstellung ins Potsdamer Künstlerhaus Rechenzentrum. Großformatige Tuschearbeiten in Blautönen, wie Wasser und Luft, begrüßen den Besucher: transzendente Farbklänge von Beate Simon treffen auf die verhüllten und unverhüllten Formen von Barbara Illmers Papierskulpturen.

» Die Ausstellung ist bis 29. April geöffnet, Fr – So 16-19 Uhr.

Schnipseljagd durch die deutsche Provinz

„Indien“ ist einer der erfolgreichsten Kinofilme Österreichs und genießt bei unseren Nachbarn Kultstatus. Das Neue Globe Theater, das mit dieser Inszenierung erstmals ein zeitgenössisches Stück in Szene setzt, hat die Komödie mit einem Schlagersänger im Stile Kurt Krömers angereichert und ins schöne Brandenburg verpflanzt. Gezeigt wird das Stück heute und morgen jeweils um 20 Uhr im T-Werk in der Schiffbauergasse.

» Tickets: 0331/719139.

Konzert für die Garnisonkirche

Der Altist Jochen Kowalski und das Carl-Maria-von-Weber-Ensemble der Staatskapelle Berlin geben heute Abend im Nikolaisaal ein Konzert für den Wiederaufbau der Garnisonkirche.

„Das Konzert „Lieder und Klänge der Romantik“ mit dem weltbekannten Sänger Jochen Kowalski und dem Carl-Maria-von-Weber-Ensemble der Staatskapelle Berlin unter der Schirmherrschaft von Manfred Stolpe, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Garnisonkirche Potsdam will ein Zeichen setzen für den Wiederaufbau des Turmes der Potsdamer Garnisonkirche“, heißt es in der Ankündigung.

Organisiert haben das Konzert Siegfried und Thomas Grube.

Sonnenuntergang in luftiger Höhe

Heute Abend lädt die Panoramabar in der 17. Etage des Hotels Mercure wieder mal zum entspannten Ausklang des Abends ein. Ab 18 Uhr heißt es „Jazz, Funk & beste Aussicht“ in rund 60 Meter Höhe.

Einen Vorverkauf gibt es nicht. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Jetzt noch schnell in Schale geworfen – „um eine elegante Abendgarderobe“ wird gebeten – und ab nach oben...

» Übrigens: Wer heute nicht kann, der hat morgen sowie am 25. und 26. Mai erneut die Chance in Potsdams höchster Bar zu verweilen.

Kultivierter Striptease

Im Nikolaisaal wird es heute heiß, wild und ausgelassen – so heißt es in der Ankündigung. Die Show heute Abend wird „ein rauschendes Fest sinnlich-sündiger Lebensfreude, eine furiose Mischung aus Musik und Erotik mit einem gehörigen Schuss Wahnsinn. Das ist große Kunst, unerreicht und absolut einzigartig!“, wird versprochen.

Wir sind gespannt. Beginn ist um 20 Uhr.

Happy Birthday, Archiv

Das Archiv feiert Geburtstag: Ganze 24 Jahren gibt es das linke Kulturzentrum an der Leipziger Straße schon. Grund zu feiern. Am Freitag geht’s los. Und es gibt ordentlich was auf die Ohren: Punkrock und Ska werden die feierwütigen Geburtstagsgäste ganz sicher in Schwung bringen.

Punkrock im Waschhaus

Nicht nur im Archiv gibt es heute laute und schnelle Musik. Auch im Waschhaus wird ordentlich punkgerockt. Montreal laden zum Pogo. Seit fünfzehn Jahren in Deutschland und weit darüber hinaus mit Größen wie Bloodhound Gang oder Slime unterwegs, führt der Weg der Band heute in die Schiffbauergasse.

Los geht es um 20 Uhr.

Von MAZonline