13. April 2018 - Potsdam am Freitag: Das ist heute wichtig

Ab heute und in den nächsten Tagen könnte es zu „Blutregen“ kommen. Kein Grund zur Panik, das ist nicht der Weltuntergang an einem Freitag den 13., sondern einfach nur Wüstenstaub. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sagte, zieht zur Zeit ein Schwung an Sahara-Staub über Deutschland hinweg. Und wer weiß, vielleicht geht auch bei uns der „Blutregen“ runter.

Trübes Wasser

In einigen Teilen Potsdams könnte es heute zudem zu verfärbten Wasser aus dem Hahn kommen. Grund sind Rohrnetzspülungen in der Erich-Weinert-Straße, Heinrich-Mann-Allee und der Johannes-R.-Becher-Straße.

Standorte des Schadstoffmobils

Das Schadstoffmobil hält heute in folgenden Straßen

Berliner Vorstadt

– Seestraße/Mangerstraße 15.40 - 16.10 Uhr

Klein Glienicke

– Wannseestraße/Am Böttcherberg 14.50 - 15.20 Uhr

Nauener Vorstadt

– Große Weinmeisterstraße/Höhenstraße 13 - 13.30 Uhr

– Kleine Weinmeisterstraße/Hessestraße 13.40 - 14.10 Uhr

Stern

– Galileistraße/Gaußstraße 11 - 11.30 Uhr

– Mendelssohn-Bartholdy-Str./Hubertusdamm 9 - 09.30 Uhr

– Newtonstraße/Galileistraße 11.40 - 12.10 Uhr

– Steinstraße/In der Aue 9.40 - 10.10 Uhr

Max Baur-Ausstellung

Zur Galerie Das Potsdam Museum zeigt Werke des Fotografen Max Baur.

Ab heute ist die große Max-Baur-Ausstellung „Potsdam, ein Paradies für meine Kamera“ geöffnet. Bis Ende August 2018 sind im Potsdam Museum die Fotos des Mannes zu sehen, dessen Bildern heute längst zu Klassikern der historischen Stadtansichten zählen.

Lebensart in Kartzow

In diesen Tagen werden die Weichen für die Gartensaison 2018 gestellt. Passend zur beginnenden Vegetationsperiode kommt die bekannte Ausstellung LebensArt in den Park von Schloss Kartzow bei Potsdam. Heute, Samstag und Sonntag können sich Gartenfreunde – und solche, die es werden wollen – neue Inspirationen holen.

Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Der Eintritt für Erwachsene kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten – in Begleitung Erwachsener – freien Eintritt.

Besuch der neuen Philharmonie in Stettin

Wer Lust hat, an einer Fahrt in die Neue Philharmonie Stettin teilzunehmen, sollte sich schnellstens bei „Schickes Altern“, Charlottenstraße 19, melden unter 0331/6 20 79 73 oder 0163/6 34 02 56 oder per E-Mail: info@schickes-altern.de.

Geboten wird am 25. Mai eine Busfahrt nach Stettin mit Stadtrundfahrt und einem sinfonischen Konzert für 44 Euro.

Neue Hüfte durchs Schlüsselloch

Heute lädt die Oberlin-Klinik um 15 Uhr in die Oberlin-Schule, Rudolf-Breitscheid-Straße 24 zum nächsten Patientenforum mit dem Schwerpunkt Orthopädie ein.

Auf dem Forum wird es zahlreiche Vorträge geben. Fachärzte sprechen über orthopädische Beschwerdebilder, Diagnoseverfahren und Behandlungsmethoden. Burkhard Schmidt, Leitender Oberarzt Hüftendoprothetik, hält einen Vortrag darüber, wie eine Hüfte durchs Schlüsselloch operiert werden kann. Er erläutert den schonenden Weg zum künstlichen Hüftgelenk. Ein Knie ist nicht von der Stange zu haben – Robert Krause, Chefarzt im Bereich Extremitätenchirurgie, gibt Auskunft über individualisierten Kniegelenkersatz. Sascha Schneider, Chefarzt für Wirbelsäulenchirurgie, spricht beim Thema „Ich hab Rücken“ darüber, ob Operationen an der Wirbelsäule immer nötig sind. Im Vortrag „Der kleine blaue Traum“ geht es um Narkoseverfahren und Schmerzmanagement. Dazu spricht Hansjörg Lohbrunner, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin.

» Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt über Alt Nowawes.

Linker Oberbürgermeisterwahlkampf

Heute Abend um 18 Uhr lädt Martina Trauth, die Oberbürgermeisterkandidatin der Linken, zur Stadtteilkonferenz in den Hort der Regenbogenschule Fahrland an der Ketziner Straße sein. Unter dem Motto „Gemeinsam gestalten – die Stadtteilkonferenz für eine neue politische Kultur“ lädt sie ein, um „die besten Ideen für einen sozialen, ökologischen und demokratischen Neustart in Potsdam“ zu entwickeln. „Der Dialog bildet deshalb das Fundament meines Wahlkampfes“, erklärte Trauth im Vorfeld.

Zwei weitere Stadtteilkonferenzen sollen folgen.

Ein Schlückchen in der Schinkelhalle

Ein gutes Schlückchen am Abend gefällig? Nichts wie hin in die Schiffbauergasse! In der Schinkelhalle gibt es heute ab 18 Uhr die „große Brandenburger Jungweinprobe“.

Rund 60 Weine werden zur Verköstigung und zum Verkauf angeboten. Für 25 Euro (Sitzplatz) und 20 Euro (Stehplatz) sind Karten unter info@weinverein-werder.de erhältlich. Im Preis sind neben der Weinprobe auch Buffet, Wasser und Brot enthalten, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Brasilianisches Lebensgefühl im Nikolaisaal

Heute Abend um 20 Uhr begibt sich im Nikolaisaal in Potsdam eine belgische Jazzsängerin auf die Spuren von Ivan Lins und João Gilberto. Oder anders ausgedrückt: Caroll Vanwelden „zaubert brasilianisches Lebensgefühl herbei“, so der Veranstalter..

Neues vom Pulsar Trio

Heute Abend um 20 Uhr stellt das Pulsar Trio seine neue Platte im Waschhaus vor. Die drei Potsdamer Musiker haben sich den Rang eines weltweiten Geheimtipps erspielt: Das Pulsar Trio hat Jazz zu bieten, aber auch Rock und Anleihen vom Punk. Garniert wird der Sound von der Lässigkeit der sogenannten „Weltmusik“ – wobei das Wort in diesem Falle gut trifft, weil die Besetzung aus Sitar, Piano und Schlagzeug tatsächlich internationales Flair sichert – und einzigartig ist.

Gedichte von Paul Celan

Wegen des großen Erfolges wird die musikalische Rezitation „Es ist Zeit“ mit Gedichten von Paul Celan heute und am Samstag, 21. April, im Museum Alexandrowka, Russische Kolonie 2, weitere zwei Mal aufgeführt. Lesen und singen wird der Schauspieler Michael Gerlinger. In Potsdam ist er auch als Theodor-Fontane-Interpret bekannt. An Kontrabass und Gitarre begleitet ihn Olaf Mücke. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr.

Verflixter Freitag der 13.

Ein Mal bringt der Freitag der 13. dann doch etwas Unglück – zumindest für Headbanger. Heute Abend beim Metal Keller im Nil Klub gibt es nämlich leider keine Livemusik, die Death-Metal-Band Vile musste aus terminlichen Gründen den Auftritt kurzfristig absagen. Doch die „DJ’s bieten ihr ganzes Können auf, die fehlenden Bands würdig zu ersetzen“, kündigt der Veranstalter an.

» Headbanging ab 21 Uhr im Nil Studentenkeller am Neuen Palais.

Film über Deutschen in der Résistance

Die Potsdamer Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) zeigt heute ab 19 Uhr im Buchladen Sputnik den Dokumentarfilm „Sie nannten mich Benjamin – Erhard Stenzel“. Der Film berichtet aus dem Leben des letzten noch lebenden deutschen Résistance-Kämpfers und Wehrmachtsdeserteurs. Etwa 1000 Menschen unterschiedlichster Herkunft kämpften seit 1940 an der Seite des französischen Widerstands, darunter auch die Eltern von Charles Melis, der am Freitag Gast sein wird. Der Eintritt ist frei.

Starker Gegner

„Freitagabendspiele sind uns die liebsten“, schreibt der Verein - heute ist letztmalig in dieser Saison soweit: Um 20 Uhr empfängt der 1. VfL Potsdam den HC Empor Rostock in der Arena im Luftschiffhafen.

Der Verein gibt sich kämpferisch: „Wir begrüßen mit den Rostockern, die aktuell drei Siege in Folge aufweisen können, die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga. Diese Serie möchten wir brechen und erwarten einen entsprechend intensiven Kampf um die beiden Punkte“, so ein Vereinssprecher.

Tänzerin trifft Puppen

Die Numen Company Berlin gastiert heute und morgen jeweils um 20 Uhr im Rahmen der Reihe „25 Jahre Unidram“ im T-Werk, Schiffbauergasse 4E. In ihrem neuen Projekt „Solace“ lässt Uta Gebert eine Tänzerin und unterschiedlichste Puppen und Figuren auf der Bühne miteinander interagieren. In diesem Dialog der Körper werden Themen wie Trost und Schutz szenisch erkundet.

Seit Februar wird im T-Werk mit aktuellen Arbeiten von Künstlern, die den besonderen Charakter von Unidram prägten, auf das 25. Jubiläum des internationalen Theaterfestivals eingestimmt, das vom 30. Oktober bis zum 3. November stattfinden wird.

Der Hammer fällt...

...noch nicht heute, aber am Sonntag. Wer bei der Onlineversteigerung der Stadt Potsdam vielleicht noch ein Schnäppchen machen will, der muss sich also beeilen.

Von MAZonline