Potsdam

Heute wird es richtig schön. Sommerlich. Der perfekte Freitag. Also raus in die Parks und an die Seen.

Potsdam bei Touristen immer beliebter

Da werden dann aber sicher auch einige Touristen herumlaufen. Die Stadt Potsdam erfreut sich nämlich eines ungebremsten Zustroms an Touristen. Im Februar 2018 übernachteten nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 30 125 Gäste in der Landeshauptstadt. Das waren 13,3 Prozent mehr als im Februar des Vorjahres. Insgesamt wurden 64 044 Übernachtungen gebucht, ein Plus von sieben Prozent. In Potsdam gibt es derzeit 55 Beherbergungsbetriebe.

Eingeschränkter Zugverkehr nach Berlin

Wenn die Touristen überhaupt kommen. Heute wird am Berliner Hbf ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dafür muss der Bahnverkehr zeitweise unterbrochen werden. Es kann daher vor allem Potsdam-Berlin-Pendler ein etwas stressiger Tag werden. Ab dem späten Morgen fallen nämlich die wichtigsten Verbindungen aus.

» Wie Sie trotz Zugunterbrechungen trotzdem zum Ziel kommen, steht hier.

Nuthestraße ab heute Mittag wieder zweispurig

Potsdam. Der Stau auf der Nuthestraße soll ab heute Mittag wieder deutlich abnehmen – dann wird Verkehr wieder zweispurig geführt. „Wir wollen zum einsetzenden Feierabendverkehr am Mittag mit der Baustelleneinrichtung fertig sein“, sagte Planungsleiter Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen der MAZ.

„Nach Aussagen der Baufirma ist die Freigabe um 15.30 Uhr geplant“, sagt Rathaussprecherin Christine Homann auf Anfrage. Die stadtauswärtige Auf- und Abfahrt des Horstwegs wird dann ab Montag um etwa 7 Uhr in der Frühe voll gesperrt. Die marode Deckschicht soll dort zwei Wochen lang bis Freitag, 4. Mai, erneuert werden.

Seit Montag war der Verkehr auf der Nutheschnellstraße zur Vorbereitung der Böschungssanierung auf Höhe des Neuendorfer Angers in beide Richtungen auf Tempo 30 und eine Spur verengt worden.

Bürgersprechstunde mit Klara Geywitz

Potsdam West. Zur Bürgersprechstunde lädt die SPD-Landtagsabgeordnete Klara Geywitz für heute, 15 bis 17 Uhr, in ihr Wahlkreisbüro an der Zeppelinstraße 141 ein. Um Anmeldung unter Telefon 0331 - 231 61 794 oder wahlkreis@klara-geywitz.de wird gebeten.

Standorte des Schadstoffmobils

Drewitz

– Slatan-Dudow-Straße/Konrad-Wolf-Allee 09.00 - 9.30 Uhr

– Fritz-Lang-Str./Konrad-Wolf-Allee 09.40 - 10.10 Uhr

– Trebbiner Str./Am Silbergraben 11.40 - 12.10 Uhr

Kirchsteigfeld

– Ricarda-Huch-Str./Anni-von-Gottberg-Str. 11.00 - 11.30 Uhr

Schlaatz

– An der Alten Zauche, Parkplatz REWE 15.40 - 16.10 Uhr

Waldstadt I

– Eduard-Claudius-Straße/DrewitzerStraße 15.00 - 15.30 Uhr

Waldstadt II

– Am Moosfenn/Kiefernring 13.00 - 13.30 Uhr

– Saarmunder Str./Zum Teufelssee 13.40 - 14.10 Uhr

Ein „Popstar“ der Klassik

Über Franz Liszt heißt es immer wieder, er sein ein ‚Popstar’ seiner Zeit gewesen. Doch wird ihm dies gerecht? Dr. Matthias Kornemann, Germanist, Kunsthistoriker und Musikwissenschaftler, wird sich heute Vormittag mit dem Phänomen Liszt auseinandersetzen, dessen einzigartiger Biografie und seinen Erfolg beleuchten – und die eine oder andere Anekdote erzählen. Auch wenn der große Pianist Alfred Brendel meinte: „Wir sollten unser kritisches Bewusstsein bis an die Zähne bewaffnen: gegen Liszt-Anekdoten.“

Doch im Mittelpunkt wird heute in der Urania in der Gutenbergstaße die erstaunliche und unbekannte Musik Liszts stehen.

» Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt kostet 11 Euro.

Comic-Tage im Bildungsforum

Auf in die Welt der Superhelden und Fabelwesen: Ab heute dreht sich im Stadt- und Landesbibliothek (SLB) acht Tage lang alles um „Comics, Mangas & Graphic Novels“. Angeboten werden verschiedene Angebote wie Lesungen, Workshops, Ausstellungen, einem Bücherbasar und einem Aktionstag.

Während der ganzen Woche steht in der SLB eine Themeninsel mit Medien rund um die Themen Comics, Mangas und Graphic Novels bereit.

Zum Auftakt der Themenwoche gibt es etwas besonderes für Digedag-Fans: eine Bilderschau mit Lesung, Live-Musik, Animation und Geräuschen. Geeignet für Familien mit Kindern ab 8 Jahren.

» Der Eintritt kostet 8,00 Euro, für Kinder bis 12 Jahre frei.

Richtig erben und vererben

Ein Thema, über das man nicht gerne redet: Der Tod. Dennoch sollte man sich rechtzeitig Gedanken über seine Hinterlassenschaften machen. Steht das Testament bereits? Wem wollen Sie was vererben?

Heute lädt die Oberlin Stiftung von 16 bis 19 Uhr zu einer Info-Veranstaltung in die Rudolf-Breitscheid-Straße 24, bei der es „kompetente, ausführliche und kostenfreie nützliche Tipps rund ums Thema Erben und Vererben“ von einem Notar und einem Justiziar geben wird.

Weitere Informationen zur Oberlin Stiftung: www.oberlin-stiftung.de oder per Telefon 0331-763 5318.

Trauth im Wahlkampfmodus

Martina Trauth, Kandidatin der Linken für die Oberbürgermeisterwahl 2018 in Potsdam, lädt heute zur Stadtteilkonferenz in den Treffpunkt Freizeit am Neuen Markt ein.

Unter dem Motto „Gemeinsam gestalten – die Stadtteilkonferenz für eine neue politische Kultur“ lädt sie ein, um „die besten Ideen für einen sozialen, ökologischen und demokratischen Neustart in Potsdam“ zu entwickeln. Sie will mit den Potsdam in den Dialog treten, denn „der Dialog bildet [...] das Fundament meines Wahlkampfes“, so Trauth.

Greenpeace-Filmabend im KuZe

Fast genau 32 Jahre nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl wird heute im KuZe in der Hermann-Elflein-Straße der Film „Die Reise zum sichersten Ort der Erde“ gezeigt.

Der Dokumentarfilm zeigt die Suche nach einem wirklich sicheren Endlager für den Atommüll. Wohin bloß mit unserem lebensgefährlichen Abfall? Eine schwierige Aufgabe.

» Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

„Verbotene Filme“ im Gespräch

Im Workshop „The Afterlives of National Socialist Film“ zeigt das Filmmuseum Potsdam heute in Kooperation mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und der Nottingham Trent University um 16 Uhr die Dokumentation „Verbotene Filme“ (2014) von Felix Moeller.

In der NS-Zeit entstanden mehr als 1200 Spielfilme. Später wurden viele wieder freigegeben – oft in Fassungen, aus denen man als problematisch empfundene Stellen herausgeschnitten hatte.

Lesung mit Reinhold Andert

Reinhold Andert, Liedermacher, Historiker, Buchautor („Der Sturz – Honecker im Kreuzverhör“) und Mitbegründer des Oktoberklubs, kommt heute um 20 Uhr zu einer Lesung in den Club Charlotte. Vielleicht hat er ja seine Gitarre dabei. Der Eintritt beträgt 8 Euro.

Das Publikum entscheidet

Stellen Sie sich ein Konzert vor, bei dem niemand weiß, was als nächstes passiert, weder die Zuhörer noch die Musiker.

Schon beim Betreten des Nikolaisaals werden Sie an diesem Abend merken, dass hier irgendetwas anders ist. Beim Einlass werden Sie gebeten, aus einem Hut mit 64 Zetteln die Stücke zu ziehen, die im Konzert erklingen werden.

Das preisgekrönte Kammermusiktrio ist auf alles gefasst!

» Beginn ist um 20 Uhr.

Kaviar und Wodka, im Lindenpark

Heute gibt es im Lindenpark „erstklassige House- und R’n‘B-Sounds“. Sie werden den Lindenpark „in einen wahren Tanztempel“ verwandeln. So heißt es in der Vorankündigung. Am Plattenteller steht „DJ Mephisto“ aus Berlin, der gerade mit seinem Remix von „Drunk Groove“ für einen der angesagtesten Dancehits in Russland gesorgt hat. Unterstützt wird er vom HipHop-Spezialisten „Mr. Hard“ aus Tallin. An der Bar gibt es dazu Kaviar und Wodka und auf dem Grill liegt Schaschlik bereit.

Tipp: Es gibt eine VIP-Lounge. Die kostenpflichtigen Tische sind jedoch limitiert, also rechtzeitig reservieren: impuls@lindenpark.de!

Vor 20 Jahren in der MAZ

» Vergrößerung: Auf das Bild klicken

Von MAZonline