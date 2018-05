Potsdam

Heute soll es heiter, trocken und relativ warm werden. Es wird schön, aber die vorhergesagten sommerlichen Tage lassen noch ein wenig auf sich warten.

Jetzt aber: Abrissbagger kommt zur Fachhochschule

Auf sich warten ließ ja auch der Abrissbagger, der an der Fachhochschule am Alten Markt aktiv werden soll. Vorgestern und gestern durfte er nicht kommen, aber heute Nacht soll er endlich abfahren dürfen und schließlich in Potsdam ankommen. Die entsprechende Genehmigung liegt nun vor, wie die Pro Potsdam bestätigte. Der Bagger wird von der Polizei eskortiert und soll heute in Position gebracht und aufgestellt werden. Ab Montag „frisst“ er dann die entkernte Fachhochschule am Alten Markt weg.

Gute Noten vorausgesetzt

Wer sich gerade in der 10. Klasse befindet, durchweg gute Leistungen erbringt und dann noch das Einverständnis der Eltern erhält, der kann sich ab sofort für ein Juniorstudium an der Uni Potsdam bewerben.

Und das ganze ist mehr als ein Zeitvertreib: In Vorlesungen und Seminaren hat man Gelegenheit, „sich Fachwissen anzueignen und einen Einblick in universitäres Leben und Lernen zu gewinnen. Auf eigenen Wunsch können sie an Prüfungen teilnehmen und Leistungspunkte erwerben, die in einem späteren Studium anerkannt werden“.

» Mehr Infos unter www.uni-potsdam.de.

Aktionsstand und Film zur Inklusion

Die Deutsche Multiple- Sklerose-Gesellschaft (DMSG) beteiligt sich am heutigen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Sie hat dazu von 10 bis 14 Uhr einen Aktionsstand an der Brandenburger Straße In der Geschäftsstelle, Jägerstraße 18, zeigt die DMSG die Dokumentation „Schule, Schule - die Zeit nach Berg Fidel“, welche 4 Schüler einer inklusiven Grundschule begleitet.

Das Schadstoffmobil kommt

Heute können gefährliche Abfälle, die fachgerecht entsorgt werden müssen, kostenlos beim Schadstoffmobil der Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) abgegeben werden.

Potsdamer Privathaushalte können ihre Schadstoffe wie beispielsweise Haushaltschemikalien, flüssige Altfarben oder Elektrokleingeräte (Bügeleisen, Toaster, Bohrmaschine, etc.) heute an folgenden Standorten abgeben:

Krampnitz

– Rotkehlchenweg, 16.30-17 Uhr

Fahrland

– von Stechow Straße, Parkplatz Nahkauf, 15.50-16.20 Uhr

Groß Glienicke

– Seepromenade/Glienicker Dorfstraße., 18-18.45 Uhr

Marquardt

– Fahrländer Straße, Kulturscheune, 13-13.30 Uhr

Neu Fahrland

– Am Kirchberg/ Wertstoff-Gestellung, 19-19.30 Uhr

Satzkorn

– Gemeindeamt, 15.10-15.40 Uhr

Uetz-Paaren

– Uetz, Parkplatz, 13.40-14.10 Uhr.

Klinik für Orthopädie lädt zu Patiententag

Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ lädt für heute zum Patiententag Orthopädie in die Villa Bergmann ein. In Kurzvorträgen stellen die Referenten neueste Diagnose- und Therapieverfahren zu Leiden an der Wirbelsäule, der Hüfte, dem Knie, der Schulter und dem Fuß vor. Nach den Vorträgen stehen die Ärzte für persönliche Gespräche zur Verfügung.

» 16.30-18.30 Uhr, Villa Bergmann, Berliner Str. 62, Eintritt frei

Trübes Wasser

Zur Gewährleistung der Trinkwasserqualität führte die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) in der zurückliegenden Rohrnetzspülungen durch.

Wenn also heute Morgen am Kahleberg in der Waldstadt II das Wasser nicht die gewohnte Farbe hat, keinen Schreck bekommen. Das ist nicht gesundheitsgefährdend und das trübe Wasser wird schon bald wieder so klar wie gewohnt sein.

Grüner Daumen unter Beobachtung

Potsdam ist eine von bundesweit 15 Kommunen, die vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ für die Teilnahme am Labeling-Verfahren „StadtGrün naturnah“ ausgewählt wurde. Das Bündnis zeichnet mit diesem Label kommunales Engagement zur Förderung der biologischen Vielfalt aus. Honoriert werden beispielsweise die Verwendung heimischer Arten bei der Baumpflanzung oder die Anlage von Blühwiesen im innerstädtischen Bereich.

In etwa einem Jahr wissen wir, ob Potsdam das begehrte Label erhält oder nicht.

» Mehr zum Label „StadtGrün naturnah“ und dem Projektstart gibt es unter www.stadtgruen-naturnah.de.

Fortsetzung im Giftbrei-Prozess

Mord oder nicht Mord? Darüber urteilt heute das Potsdamer Landgericht im neu aufgerollten Giftbrei-Prozess. Dabei musste sich ein 37-Jähriger verantworten, der im März 2014 dem schreienden, anderthalbjährigen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin einen tödlichen Medikamentencocktail verabreicht haben soll, um ihn zu töten und selbst ruhig schlafen zu können. Um den bitteren Geschmack zu übertünchen, soll der Angeklagte die starken Schmerz- und Schlafmittel in süßen Tee und Babybrei gerührt haben. Das Kind starb am späten Abend an einer Vergiftung.

Es handelt sich bei der Sache um den zweiten Anlauf: Der aufwühlende Indizienprozess war im Dezember 2017 kurz vor dem Urteil geplatzt, weil ein Schöffe völlig unerwartet gestorben war.

Geschirr im Bad

Ab morgen ist die Ausstellung „Tischlein deck dich“ in den Römischen Bädern in Sanssouci zu sehen. Noch vor wenigen Wochen wurde dazu aufgerufen, Erinnerungsstücke als Leihgaben für die Ausstellung in den Römischen Bädern im Park Sanssouci abzugeben.

Die Ausstellung „Tischlein deck dich“ ist vom morgigen Samstag bis zum 15. Juli in den Römischen Bädern zu sehen und zeigt Tischkultur verschiedener Jahrhunderte. Auf den Tafeln finden sich später höfische Gedecke, Tafeln des Bürgertums – und dazwischen die persönlichen Exponate. Die Stiftung setzt auf Interaktivität. In der Ausstellung soll es einen Kreativraum für eigene Dekorationsideen und das Bemalen von Tellern geben.

Wir dürfen uns schon heute umschauen.

Tag der Städtbauförderung

Das Kunst- und Kulturquartier Schiffbauergasse steht im Fokus des vierten Tages der Städtebauförderung, der heute um 16:30 Uhr mit einer Podiumsdiskussion in der Schinkelhalle eröffnet wird. Die frühere Industrie- und Militärbrache wurde mit mehr als 100 Millionen Euro Förderung zum innovativen Kultur- und Gewerbestandort ausgebaut.

Auf der Bühne werden sich Akteure der Schiffbauergasse von damals und heute begegnen und austauschen. Es werden zudem Kurzfilme über die Schiffbauergasse von 1993 bis 2018 gezeigt.

» Dokumentiert wird die Entwicklung der Schiffbauergasse in einer Ausstellung, die am morgigen Samstag um 15 Uhr eröffnet wird.

Internationaler Spielmarkt

Über 100 Mitwirkende aus mehr als zehn Ländern werden zum 27. Bildungsforum Internationaler Spielmarkt heute und morgen auf dem Gelände der Hoffbauer-Stiftung in Hermannswerder erwartet. „Weniger spielt mehr“ lautet das Thema. Zahlreiche Angebote beschäftigen sich dabei mit der Frage, welche Methoden und Spielmittel hilfreich sind, um konstruktives und kreatives Spielen zu ermöglichen.

» Info unter www.spielmarkt-potsdam.de.

Der bunte Ball rollt an

Am morgigen Samstag wird beim antirassistischen Stadionfest „Der Ball ist bunt“ am Karl-Liebknecht-Stadion fleißig gekickt und Musik gemacht. Doch bereits heute gibt es im Rahmen des Programms eine Fahrraddemo durch Potsdam. Start ist um 18 Uhr am Freiland in der Friedrich-Engels-Straße. Motto: „Nazitreffs verhindern! Überall!“. Später gibt es noch ein Roller-Derby-Spiel und – ganz wichtig für den morgigen Kick – die traditionelle Auslosung des morgigen Fußballturniers.

» Mehr Infos und das Programm unter: www.derballistbunt.de.

Von MAZonline