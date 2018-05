Potsdam

Heute kratzen wir an der 30°C-Marke. Tipp: Auf jeden Fall genießen, denn morgen könnte es – nach langer Zeit mal wieder – etwas schlechter werden.

Verkürzte Kita-Zeiten

Vielleicht ist es daher gar nicht schlecht, dass heute zahlreiche Potsdamer Kitas nur für 7,5 Stunden öffnen. Ok, kann natürlich Stress bedeuten, aber man hat mehr von dem guten Wetter.

Hintergrund der verkürzten Öffnungszeiten: Damit wollen die Träger auf die enge Personalsituation hinweisen. Sie fordern mehr finanzielle Unterstützung vom Land für längere Betreuungszeiten.

Die Aktion findet nur wenige Tage vor dem Beschluss des neuen Kita-Gesetzes im Landtag statt.

Veränderung im Tramverkehr

Wegen Gleisbauarbeiten an der Haltestelle Anhaltstraße muss der Tramverkehr auf den Linien 94 und 99 von heute Abend um 19.40 Uhr bis Sonntagnacht unterbrochen werden. Die 94 verkehrt nur Rathaus Babelsberg – Schloss Charlottenhof, die 99 nur Rathaus Babelsberg – S Hauptbahnhof. Ersatzverkehr wird Rathaus Babelsberg – Griebnitzsee/Süd gefahren. Detaillierte Informationen erhält man in den ViP-Kundenzentren und über die Homepage der Stadtwerke Potsdam.

Tag der offenen Stadtteile

Zum heutigen „Tag der offenen Stadtteile“ bzw. „Tag der Nachbarn“ präsentieren sich Clubs, Vereine, Initiativen, Kirchen, Schulen und Kitas am Stern, in Drewitz und im Kirchsteigfeld gemeinsam der Öffentlichkeit. Mit dabei ist auch das „Kiezbad am Stern“ mit speziellen Schnupperangeboten. So gibt es von 12.00 bis 18.00 Uhr ein Probiersaunieren für zwei Stunden zum Sonderpreis von 5,00 Euro statt 13,50 Euro. Bademäntel und Handtücher werden gestellt.

Stullenfest am „Tag der Nachbarn“

Bereits zum fünften Mal findet heute ab 16 Uhr das Potsdamer Stullenfest statt. Anlässlich des international gefeierten „Tag der Nachbarn“ lädt das Vitanas-Seniorenzentrum in der Johannes-Lepsius-Straße 31 am Volkspark jedermann aus der Nachbarschaft und alle, die sich mit dem Haus verbunden fühlen zu einem Fest. „Wir freuen uns, dass wir in so kurzer Zeit bereits so etwas wie Tradition geschafft haben. Hier muss keiner hungrig nach Hause gehen“, sagt Becky Fischer-Liebe, die Leiterin der Einrichtung. Der Tag der Nachbarn rührt aus Frankreich her, wo er seit 1999 begangen wird, um gute Nachbarschaft zu feiern.

Freitags-Aperitif bei Wist

Im Literaturladen Wist in der Dortustraße wird heute zum Ausklang der Frühjahrssaison die Autorin Maria Cecilia Barbetta erwartet. Wie der Veranstalter berichtet, unterbricht die seit zweiundzwanzig Jahren in Berlin lebende Argentinierin die letzten Arbeiten an ihrem Manuskript extra, um mit den Zuhörern „einen Freitags-Aperitif zu trinken und aus ihrem unveröffentlichten Roman zu lesen“.

Na, dann Prost. Beginn ist bereits um 17 Uhr.

Neue Musik im Kunsthaus

Heute Abend wird das Brandenburgischen Festes der Neuen Musik – „intersonanzen“ im Kunsthaus sans titre in Französische Straße eröffnet.

Die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, Noosha Aubel, wird gegen 19 Uhr ein Grußwort zur Eröffnung halten.

Und dann geht es auch schon los: Chöre, Violoncello, Glissandoflöte und Klavier stehen heute im Fokus.

» Das Programm.

Tschüss, Tobias Wellemeyer

Tobias Wellemeyer wurde 1961 in Dresden geboren. Er begann als Bühnenarbeiter am Staatsschauspiel Dresden, studierte Theaterwissenschaft in Leipzig und gab sein Regiedebüt 1989 in Dresden mit „Der Kampf des Negers und der Hunde” von Koltès.

Von 1989 bis 2001 war er als Regisseur am Staatsschauspiel Dresden tätig. 2001 wurde Tobias Wellemeyer Intendant der Freien Kammerspiele Magdeburg, 2004 wurde er Generalintendant des fusionierten Theaters Magdeburg. Seit 2009 leitete er das Hans-Otto-Theater in der Schiffbauergasse.

Jetzt ist Schluss: Zum Ende dieser Spielzeit verlässt er nach neun Jahren das Hans-Otto-Theater. Heute Abend steigt das große Abschiedsfest mit allen Schauspielern des Ensembles. Es gibt viel Musik und Erinnerungen an neun Jahre Theaterarbeit in Potsdam. Zudem verleiht der Förderkreis Hans Otto Theater „feierlich den Potsdamer Theaterpreis 2018“.

Einziger Makel: Die Plätze im Neuen Theater sind bereits ausgebucht. Die gute Nachricht: Es gibt eine Übertragung ins Glasfoyer.

Das Theater schreibt ausdrücklich: „Alle Gäste sind herzlich willkommen!“

Anschließend Leckeres vom Foodtruck, Abschiedsbowle und Party mit DJ im Glasfoyer und auf den Theaterterrassen.

Fünf Bands im Finale

Der Bandwettbewerb „Potsdam on Stage“ steht vor der entscheidenden Stufe. Fünf Bands werden heute beim großen Live-Finale im „Lindenpark“ um den Gewinn des größten Musikwettbewerbs der Landeshauptstadt spielen: Stadtruhe, Bullgine, Graenzer, My Rain und Krähe. Vier Bands wurden im Jury-Voting ermittelt, nachdem sich „Stadtruhe“ das Ticket für das Finale mit dem Sieg beim Online-Voting gesichert hatte. Die Jury bestand aus Mitgliedern der Rockbands „Subway to Sally“ und „Luzid“ sowie Vertretern der Filmuniversität Babelsberg, der Stadtwerke Potsdam, von Radio Potsdam und dem Potsdamer Stadtmagazin „Events“. Der Sieger bekommt einen mit 1000 Euro dotierten Auftritt beim Stadtwerkefest am 7. Juli.

Fahrradkantor in der Friedrichskirche

Der Fahrradkantor Martin Schulze aus Frankfurt (Oder) musiziert heute, um 19.30 Uhr an der Schukeorgel in der Friedrichskirche Babelsberg. Der Bauzeit der Orgel entsprechend erklingen Werke deutscher Komponisten der Romantik, darunter die Sontae in c-moll von Joseph Gabriel Rheinberger sowie die Intrododuktion und Passacaglia in d-moll von Max Reger.

Schulze (Jahrgang 1967) studierte Kirchenmusik in Greifswald und war er als Organist in verschiedenen Städten angestellt. Unter anderem an der Stadtkirche St. Severi im Nordseebad Otterndorf bei Cuxhaven und damit zugleich an der größten erhaltenen Dietrich-Christoph-Gloger-Orgel (1744) — einer der bedeutendsten Barockorgeln Norddeutschlands. Der besondere Schwerpunkt seiner umfangreichen Konzerttätigkeit im In- und Ausland ist die Wiedergabe hoch- und spätromantischer Orgelmusik. Da Schulze alljährlich nicht selten bis zu 15 000 Kilometer seiner Konzertreisen mit dem Fahrrad bewältigt, wuchs ihm der weltweit wohl einzigartige Titel „Fahrradkantor” zu.

Nächtliche Schlösserimpressionen

Ein großes Jahreshighlight steht bevor. Heute und morgen finden ab 20 Uhr die ersten „Nächtlichen Schlösserimpressionen“ der Weißen Flotte Potsdam statt. Bei einer ganz besonderen Rundfahrt werden Schlösser- und Parklandschaften prachtvoll in Szene gesetzt. Die am Havelufer liegenden Schlösser, Bauwerke und Kirchen erstrahlen im Lichterglanz.

» Karten gibt es an der Kasse am Hafen Potsdam oder unter 0331/2759210.

Handtuch nicht vergessen

Heute Abend liest Thomas Frick in einer Jurte Nomadenland im Volkspark aus seinem Discgolf-im-Weltraum-Roman „Scheibenmond“ – natürlich direkt neben der Discgolf-Bahn 1.

Anlass der heutigen Lesung ist der „Towel-Day“. An jedem 25. Mai wird Douglas Adams gedacht, dem britischen Autor der Science-Fiction-Reihe „Per Anhalter durch die Galaxis“. Viele Fans der Bücher werden heute sicher ein Handtuch dabeihaben – oder es sogar um den Kopf tragen. Wer auch diesem Brauch folgt und früh zur Lesung kommt, könnte mit etwas Glück eine Überraschung erleben: „Die ersten 10 Besucher, die ein Handtuch bei sich haben, erwartet eine Überraschung“, verspricht der Autor.

» Beginn ist um 21 Uhr.

