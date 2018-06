Potsdam

Heute aber wirklich: Es soll gewittern – prognostiziert zumindest der Deutsche Wetterdienst. Zwar werden keine Unwetter erwartet, aber „vermehrt Quellwolken und örtlich starke Gewitter“ sind wahrscheinlich. Abkühlung bringt das aber auch nicht.

Planungswürfel im Rechenzentrum

Heiße Diskussionen gab es auch bei den Szenarioworkshops zur Zukunft der Kunst- und Kreativwirtschaft in Potsdam. Die Stadt Potsdam spricht von einem Erfolg und auch die kreativen Köpfe dieser Stadt schienen nicht unzufrieden – bis Ende Mai jedenfalls.

Heute sollen in einem Planungswürfel – in einer Veranstaltungsreihe – die verschiedene Aspekte des Szenarios aufgegriffen und bearbeitet werden.

Der heutige „Auftakt dient der Vorstellung des Ergebnisses, dem Blick über den Tellerrand und dem Themenfang sowie der Diskussion der nächsten Schritte“, heißt es in der Mitteilung des „Rates für Kunst und Kultur Potsdam“.

» Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung per Mail an planung@rz-potsdam.de wird jedoch gebeten.

Heute ist Kindertag

Heute ist das blu am Brauhausberg Stadtwerke „eine riesige Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Angeboten zum Mitmachen für die ganze Familie“, teilte der Betreiber mit. Von 11 bis 18 Uhr findet dort ein großes Kindertagsfest statt – plus Geschenk für jedes Kind beim Eintritt.

Auch in der Biosphäre stehen heute die Kinder im Mittelpunkt. Der Clownsfisch wird gesucht, ein U-Boot wartet, Kinderschminken und und und...

Das Programm wird empfohlen für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren.

Bitte den Musikern folgen

Heute Abend findet im Belvedere auf dem Pfingstberg ein Wandelkonzert mit dem Havelland Ensemble statt. Nachdem es eine historisch einführende Moderationen geben hat, die dem Besucher die Beziehungen zwischen Ort, Musik und Historie unterhaltsam und anschaulich vermittelt, gehen die Musiker auch schon los. Wandelkonzert eben. Die Zuhörer folgen dem Ensemble zu verschiedenen Spielorten im Schloss.

Zum Repertoire gehören unter anderem Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini oder Felix Mendelssohn Bartholdy.

» Eintritt: 15 € / ermäßigt 12 €, Karten im Vorverkauf erhältlich an der Kasse Belvedere Pfingstberg sowie an der Abendkasse (Einlass ab 18.30 Uhr).

Spirellibande beim ZDF

Morgen um 12.05 Uhr läuft im ZDF „Menschen – das Magazin“. Das TV-Format stellt in erster Linie den Alltag von Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt und reflektiert die Themen Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit. Das Magazin nimmt sich darüber hinaus aber auch immer wieder sozial relevanter Themen an, wie etwa Armut in Deutschland, und rückt die Lebenssituation von Menschen in den Fokus, die eher am Rande der Gesellschaft stehen.

In dieser Folge geht es um eine alleinerziehende Mutter mit ihren drei Kindern. 1500 Euro stehen der Familie monatlich zur Verfügung zu wenig. Gut, dass es Angebote wie die „Spirellibande“ in Potsdam gibt. Jeden Morgen wird ein kostenfreies Frühstück angeboten. Das Projekt besteht inzwischen aus einem Netzwerk von sieben Schulen, das rund 380 Schüler mit einem gesunden, frisch zubereiteten Frühstück versorgt.

» Wer nicht bis morgen warten will, der kann die Folge übrigens schon heute in der Mediathek gucken: www.zdf.de/gesellschaft/menschen-das-magazin.

Potsdam-Museum mit freiem Eintritt

Die Ständige Ausstellung „Potsdam. Eine Stadt macht Geschichte“ im Potsdam-Museum kann – wie schon im April und auch später im Juli – diesen Monat kostenlos besucht werden. „Wir nehmen den 1025. Geburtstag der Stadt zum Anlass für diese dreimonatige Testphase und hoffen, damit viele Potsdamer sowie Besucher der Stadt zu erreichen“, sagte Museumsdirektorin Jutta Götzmann im April. In der 2013 eröffneten Ständigen Ausstellung veranschaulichen mehr als 500 Objekte auf rund 800 Quadratmetern elf Themen der Potsdamer Stadtgeschichte.

Grundstücksmarktbericht wird vorgestellt

Wie teuer Land in der Stadt ist? Ein Reihenhaus? Oder die schnieke Wohnung? Das alles steht im aktuellen Grundstücksmarktbericht, den der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte der Stadt Potsdam, Winfried Schmidt, heute Vormittag im Rathaus, Friedrich-Ebert-Straße 79-81, vorstellen wird.

» Zum Grundstücksmarktbericht 2016: Potsdam knackt Milliardengrenze. | » Zahlen und Fakten zum Wohnungsmarkt in Potsdam.

Blues auf dem Kahn

Großer Blues-Abend auf dem Theaterschiff: Engerling spielen (mal wieder) auf dem Wasser. Die Band ist regelmäßig Gast, aber heute Abend gibt es ein Jubiläum zu feiern: „40 Jahre ’Mama Wilson’“.

» Beginn ist um 19:30 Uhr.

Staffellauf gegen Rüstungsexporte

Heute macht der Staffellauf „Frieden geht“ in Potsdam Station. Er richtet sich gegen deutsche Rüstungsexporte. Start war am 21. Mai in Oberndorf vor den Toren von Heckler-und-Koch. Die heutige Etappe führt von Michendorf nach Potsdam. Start in Michendorf ist 13.30 Uhr, Ankunft am Platz der Einheit ist 15.30 Uhr.

Die letzte Etappe startet morgen um 7.10 Uhr am Platz der Einheit und führt nach Berlin.

Nichtrauchen wird belohnt

Zum 21. Mal fand der bundesweite Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen, Be Smart – Don’t Start, statt. Heute werden die erfolgreichen Schulklassen im Nichtraucherwettbewerb geehrt. Der Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, Mike Schubert, wird die Gutscheine an die erfolgreichen Schulklassen überreichen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, Schülerinnen und Schülern ein Anreiz zu geben, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. Be Smart ist für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen sechs bis acht konzipiert.

Als Hauptpreis wird eine Klassenreise vergeben.

Neuer Spielplatz

Auf dem Kulturareal in der Schiffbauergasse ist das neue Spielparadies „Floßpiraten“ entstanden. Die insgesamt etwa 1200 Quadratmeter große Fläche wurde unter der Beteiligung von Kindern gestaltet.

Heutige Standorte des Schadstoffmobils

Das Schadstoffmobil macht heute in mehreren Stadtteil Halt. Wer seine gefährlichen Abfälle loswerden will, der kann heute in

Babelsberg

– Behringstr./Donarstr., 13.40-14.10 Uhr

– Glasmeisterstr./Rudolf-Breitscheid-Str., 13-13.30 Uhr

Schlaatz

– Am Nuthetal/Bisamkiez, 14.20-14.50 Uhr

Stern

– Flotowstr./Großbeerenstr., 17-17.30 Uhr

– Fuldaer Str./Turmstr., 19-19.30 Uhr

– Gagarinstr./Bahnhofstr., 18:20-18:50 Uhr

– Jagdhausstr./Otto-Haseloff-Str., 16.25-16.55 Uhr

Waldstadt I

– Kuckucksruf, Parkplatz, 15.40-16.10 Uhr

vorbeikommen und seinen Müll abgeben.

Weiter Infos unter www.potsdam.de.

Sommernachtstraum an der Friedenskirche

Um 19:30 Uhr findet heute Abend ein Open-Air mit dem Poetenpack Potsdam und dem Neuen Kammerorchester Potsdam an der Friedenskirche statt.

Aufgeführt werden Werke von Mendelssohn und Mozart. Die künstlerische Leitung hat Ud Joffe.

Manga-Freunde im Filmpark

Rollenspiele, Karaoke und natürlich japanische Comics: Heute beginnt die dritte Anime Messe Berlin – im Filmpark Babelsberg. Zahlreiche Showacts und Ehrengäste aus Japan und Deutschland wurden eingeladen. 01. bis 03. Juni 2018 findet die dritte Anime Messe Berlin statt und das in der atemberaubenden Kulisse des Filmpark Babelsberg.

Ziel der Messe ist die „Verbreitung und Vertiefung der japanischen Kunst-, Pop- und Jugendkultur, insbesondere die von Anime, Manga und japanischer Musik, in Deutschland fördern und allen Interessierten zugänglich machen“, teilte der Veranstalter mit.

Beginn ist heute um 14 Uhr.

» Weitere Infos unter www.animemesse.de. | Siehe auch: „Manga-Träume in Potsdam“.

Märchenperformance im Rechenzentrum

Unter dem Dach des Offenen Kunstvereins proben mit „Nirvana“, „Mad Mix“, „Wirbelsonne“, „Theaterfüchse“, „Tabularasa“, „Taràntula“, „Flutlicht“ aktuell sieben Theatergruppen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Nächste Premiere hat heute im Rechenzentrum die interaktive Märchenperformance „IRRTUM – Institut für Re-realisierung, Täuschung und Magie“ mit der Gruppe „Taràntula“. Die Aufführung mit einem theatralischen Rundgang durch das Kunst- und Kreativhaus beginnt um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am morgen um 18 und 21 Uhr sowie am Sonntag um 19 Uhr.

» Karten gibt es ausschließlich nach Reservierung unter irrtum@okev.de.

Record Release Party

Im Club Charlotte stellt heute Abend ab 20 Uhr (Einlass) die vielfältige Singer/Songwriterin ZIS ihr neuestes Werk vor.

Die Zuhörer erwartet ein „besonderes und frischer Pop Sound mit einem Touch Retro, der im Kontrast zu ihren metaphorischen und eher dunklen Texten steht“, so der Veranstalter.

Abschied von drei Inszenierungen

Das Hans-Otto-Theater verabschiedet sich am Wochenende von drei seiner Repertoire-Inszenierungen. Letztmalig auf die Bühne kommen heute der Internet-Krimi „Die Netzwelt“ in der Regie von Alexander Nerlich (19.30 Uhr), morgen bzw. übermorgen Daniel Kehlmanns „Heilig Abend“ (jeweils 19.30 Uhr), und ebenfalls morgen und übermorgen verabschiedet sich der „Der Sturm“ von William Shakespeare in der Regie von Tobias Wellemeyer (2.6., 19.30 Uhr, und 3. Juni, 18 Uhr).

